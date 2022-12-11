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    Babasının cenazesi üzerinden ağır eleştirilere maruz kalan Özge Ulusoy ateş püskürdü: Vicdansızlar

    Babasının cenazesine makyajlı ve milyonluk takılarıyla gittiği söylenen Özge Ulusoy, “Sizi vicdansızlar. Biz nasıl bu hale geldik?” diyerek ateş püskürdü...

    ‘Vicdansızlar’

    Özge Ulusoy'un babası Emekli Albay Haydar Ulusoy, trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Albay Haydar Ulusoy için 5 Aralık'ta Ankara'da cenaze töreni düzenlendi. Özge Ulusoy'un babasının cenaze törenine makyajla gittiği öne sürüldü.



    "ALLAH'TAN KORKUN"
    Özge Ulusoy, Instagram hesabından hakkındaki eleştirilere sert yanıt vererek şunları söyledi: "Gözlerimi ancak açtım ki babacığımın pisi pisine toprağın altına girdiği kazayı araştırayım, takipçisi olayım. Bu esnada babamı morgdan aldığım sabah elimde olan ojeden, yüzükle askeri törende dudaklarımı ısırarak kanattığım için makyajlı olmakla suçlanmışım. Sizi vicdansızlar. Biz nasıl bu hale geldik. Burada acımı nasıl ve neden paylaştığıma karışan hadsizler bir de siz ve o diğer vicdansızlar hesabımdan defolun! Allah'tan korkun biraz."



    İFŞA ETTİ
    Özge Ulusoy ayrıca "Botokslarınız yüzünden doya doya ağlayamadınız" diye yazan bir kişiyi sosyal medyadan ifşa edip, "Şöyle bir insan müsveddesi var" diyerek takipçilerinden spamlamalarını istedi.

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