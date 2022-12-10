100 bin TL karşılığında bulaşık makinesi tanıtan Yasemin Özilhan'a tepki: Kaç kere elin bulaşıklara değdi | Saklambaç haberleri

Türkiye'nin en zengin ailelerinden birinin gelini olan Yasemin Özilhan, sosyal paylaşımlarıyla konuşulmaya devam ediyor. Evinde birçok yardımcısı olan sosyetik güzel, önceki gün Instagram'dan bir bulaşık makinesinin reklamını yapınca gündem oldu.
FİYATI 25 BİN TL
Yasemin Özilhan'ın yaklaşık fiyatı 25 bin TL olan bulaşık makinesiyle gerçekten bulaşıkları kendi yıkamış gibi görüntüler sergilemesine takipçilerinden "Evlendikten sonra hayatında kaç kere bulaşık makinesine dokundun!" yorumu yağdı. Bu arada sosyetik güzelin bu paylaşım karşılığında da 100 bin TL aldığı söyleniyor.
İLAN-I AŞK
Sinem Güven, kural bozdu. Eski manken, iddiaya göre uğruna 16 yıllık evliliğini bitiren iş insanı Berent Akdemir'le sosyal medya hesabından ilk paylaşımını yaptı. Sinem Güven'in yaş günü kutlaması için Tayland'a giden ünlü çift, kış ortasında yaz keyfi yaşadı. Bu arada Berent Akdemir'in İsveçli eski fotomodel eşi Tove Kristina Johansen, 16 yıllık eşine 2020 yılında ihanet nedeniyle boşanma davası açmıştı.