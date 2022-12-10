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    100 bin TL karşılığında bulaşık makinesi tanıtan Yasemin Özilhan'a tepki: Kaç kere elin bulaşıklara değdi | Saklambaç haberleri

    Sosyetik Yasemin Özilhan, 100 bin TL aldığı paylaşımında bulaşık makinesi tanıtınca “Evlendikten sonra kaç kere elin bulaşıklara değdi!” tepkisiyle karşılaştı. İşte sizler için yurttan ve dünyadan derlediğimiz 10 Aralık TAKVİM Gazetesi saklambaç haberleri...

    Yase’mis’ kazanç

    Türkiye'nin en zengin ailelerinden birinin gelini olan Yasemin Özilhan, sosyal paylaşımlarıyla konuşulmaya devam ediyor. Evinde birçok yardımcısı olan sosyetik güzel, önceki gün Instagram'dan bir bulaşık makinesinin reklamını yapınca gündem oldu.



    FİYATI 25 BİN TL
    Yasemin Özilhan'ın yaklaşık fiyatı 25 bin TL olan bulaşık makinesiyle gerçekten bulaşıkları kendi yıkamış gibi görüntüler sergilemesine takipçilerinden "Evlendikten sonra hayatında kaç kere bulaşık makinesine dokundun!" yorumu yağdı. Bu arada sosyetik güzelin bu paylaşım karşılığında da 100 bin TL aldığı söyleniyor.



    İLAN-I AŞK
    Sinem Güven, kural bozdu. Eski manken, iddiaya göre uğruna 16 yıllık evliliğini bitiren iş insanı Berent Akdemir'le sosyal medya hesabından ilk paylaşımını yaptı. Sinem Güven'in yaş günü kutlaması için Tayland'a giden ünlü çift, kış ortasında yaz keyfi yaşadı. Bu arada Berent Akdemir'in İsveçli eski fotomodel eşi Tove Kristina Johansen, 16 yıllık eşine 2020 yılında ihanet nedeniyle boşanma davası açmıştı.



        MÜJDEYE GELİN
        Başarılı oyuncu Funda Eryiğit, bir derginin kapağında yer aldı. Çarpıcı pozlarıyla dikkat çeken güzel oyuncudan müjdeli haber de geldi. Uzun süredir yönetmen Berkun Oya ile evli olan Funda Eryiğit, "Evlenmeyi düşünüyor musun?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Bir süredir evli gibiyim zaten ve hatta kısa bir zaman içinde imzayı da atarım."



        FUNDA'YLA SÖYLE
        Funda Arar, yeni yılda Bayhan Müzik organizasyonuyla rengarenk ve yepyeni bir konser serisine başlıyor. Ünlü sanatçının "Birlikte Söyleyelim mi?" adıyla gerçekleştireceği konserlerin ilki için 17 Ocak 2023'te İstanbul'da olacak. Güçlü yorumcu, hitlerinin yeni düzenlemeleri ve arabeskten alaturkaya birlikte söylemekten keyif aldığımız şarkılardan oluşan bir repertuar ile seyirci karşısına çıkacak.



        YORUMSUZ KALDI
        Geçtiğimiz günlerde eski sevgilisi Burak Ateş uğruna Murat Kazancıoğlu ile ayrıldığı iddia edilen Şevval Şahin, önceki gece bir davetteydi. Sarı saçlarıyla dikkat çeken ünlü model, özel hayatıyla ilgili sorular karşısında "Konuşmayacağım bu konuları" demekle yetindi. (Doğan SAVAŞ)



            GÜVEN OYU TOPLADI
            Gökhan Kunt, 'Beklemeden' adlı şarkısını beğeniye sundu. Yeni teklisine çok güvenen Kunt, Ajda Pekkan gibi starların desteğini alıp kariyerinde emin adımlarla ilerliyor. Klibini Ömer Can Duman'ın çektiği Gökhan Kunt, Tom Cruise'a benzerliğiyle dikkat çekiyor.



            HASTA RUHLULAR
            Hülya Avşar, önceki gün kendi adını taşıyan tenis turnuvasının final maçını izledi. Röportaj sırasında yavru bir kediyi fark eden Avşar, soluğu sevimli hayvanın yanında aldı. Gazetecilerin hayvana şiddet gündemiyle ilgili soru sorduğu ünlü sanatçı, şöyle konuştu: "Hasta ruhlular. Sayacak çok şey var ama ağzımın ayarı olmuyor. O yüzden susayım." (Aydın HAMZA)



            PERŞEMBENİN GALİBİ ATV
            8 Aralık Perşembe günü reyting listesinin ilk iki sırasını yine atv kaptı. Kantar Medya'dan alınan verilere göre "Esra Erol'da"; 8 Aralık Perşembe günü yayınlanan bölümüyle Tüm Kişiler kategorisinde %7,92 izlenme oranı ve %31,79 izlenme payı alarak birinci sırada yer aldı. atv'nin güçlü kadrosu ve çekici hikayesiyle dikkat çeken dizisi Aldatmak, önceki akşam ekrana gelen yeni bölümüyle Tüm Kişiler kategorisinde Perşembe akşamının en çok izlenen dizisi oldu.



                MİAMİ GÜZELİ
                Serdar Ortaç sayesinde yakaladığı şöhreti yeniden ülkemize dönerek fırsata çevirmek isteyen Chloe Loughnan, umduğu ilgiyi görememişti. Bunun üzerine soluğu tekrar Miami'de alan İrlandalı model, önceki gün tekneden bu paylaşımı yaptı. Güzel mankenin, kariyerine ABD'de devam etmeye çalıştığı öğrenildi.



                LONDRA SOSYETESİ!
                Türk sosyetesi ve fenomenleri, İngiltere'de yeni açılan bir restoranın şimdiden müdavimi oldu. Dekorasyonu tam 49 milyon Sterlin gibi dudak uçuklatan bir rakama mal olan Londra'daki mekana önceki gün de Esra Oflaz, Tuğana Savgı Kaya ve Zeynep Köseoğlu gitti. Sosyetik güzeller, mekanın sahibi Richard Caring ile de sohbet etti.



                GERGİN ADAM!
                Eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı iddiasıyla hakkında dava açılan Ozan Güven, o günden sonra sık sık ortalarda görünmez oldu. Önceki gece Moda'da görüntülenen oyuncu, her zamanki gibi gergindi. Gazetecilere "Buraya da mı gelmeye başladınız?" diyerek sitemde bulunan Ozan Güven, sorulan tüm soruları yanıtsız bıraktı. (Doğan SAVAŞ)

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                Haberler Saklambaç 100 bin TL karşılığında bulaşık makinesi tanıtan Yasemin Özilhan'a tepki: Kaç kere elin bulaşıklara değdi | Saklambaç haberleri
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