100 bin TL karşılığında bulaşık makinesi tanıtan Yasemin Özilhan'a tepki: Kaç kere elin bulaşıklara değdi | Saklambaç haberleri





LONDRA SOSYETESİ!

Türk sosyetesi ve fenomenleri, İngiltere'de yeni açılan bir restoranın şimdiden müdavimi oldu. Dekorasyonu tam 49 milyon Sterlin gibi dudak uçuklatan bir rakama mal olan Londra'daki mekana önceki gün de Esra Oflaz, Tuğana Savgı Kaya ve Zeynep Köseoğlu gitti. Sosyetik güzeller, mekanın sahibi Richard Caring ile de sohbet etti.