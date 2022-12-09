Hercai fırtınası sürmeye devam ediyor! En çok izlenen ilk üç diziden biri oldu

Kaliteden ödün vermeden zirvede kalan atv, en çok izlenen kanal olma unvanını yurt dışında da taşımaya devam ediyor. Yayınlandığı ilk bölümden itibaren ekranın en çok izlenen dizilerinden olan Hercai'nin ekran yolculuğu bitmiş olsa da başarısıyla yurt dışında adından söz ettirmeye devam ediyor. Glance tarafından hazırlanan, "The Rise of Non-English Drama" raporuna göre, atv'nin en çok satın alınan Türk dizilerinden biri olan Hercai, 95 kanal ve 10 televizyon pazarı içerisinde en çok izlenen ilk üç diziden biri oldu.
ABD VE İSPANYA'DA ZİRVEDE
Hercai, Amerika Birleşik Devletleri'nde yayın yapan "Telemundo" ve İspanya'da yayın faaliyetlerini sürdüren "Nova" kanallarında Prime Time' da en yüksek izlenme oranını alarak Türk rakiplerini geride bıraktı.
ANA KARAR!
Işın Karaca, eski eşi Sedat Doğan'dan olan kızı Mia'nın kendi soyadı olan 'Büyükkaraca'yı kullanması için bundan beş yıl önce hukuk mücadelesi başlatmıştı. Kızının kaçak yollarla gittiği Brezilya'da da sayısız olaya karışan Doğan'ın ismini taşımasını istemeyen ünlü şarkıcıya dün müjdeli haber geldi. Işın Karaca, kızının soyadının bundan sonra Doğan değil Büyükkaraca olduğunu duyurdu.