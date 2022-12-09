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    Hercai fırtınası sürmeye devam ediyor! En çok izlenen ilk üç diziden biri oldu

    ATV’nin televizyon tarihine adını yazdıran dizilerinden Hercai, 95 kanal ve 10 televizyon pazarı içerisinde en çok izlenen ilk üç diziden biri oldu. İşte sizler için derlediğimiz 9 Aralık tarihli TAKVİM gazetesi Saklambaç haberleri...

    Bir dünya başarı

    Kaliteden ödün vermeden zirvede kalan atv, en çok izlenen kanal olma unvanını yurt dışında da taşımaya devam ediyor. Yayınlandığı ilk bölümden itibaren ekranın en çok izlenen dizilerinden olan Hercai'nin ekran yolculuğu bitmiş olsa da başarısıyla yurt dışında adından söz ettirmeye devam ediyor. Glance tarafından hazırlanan, "The Rise of Non-English Drama" raporuna göre, atv'nin en çok satın alınan Türk dizilerinden biri olan Hercai, 95 kanal ve 10 televizyon pazarı içerisinde en çok izlenen ilk üç diziden biri oldu.



    ABD VE İSPANYA'DA ZİRVEDE
    Hercai, Amerika Birleşik Devletleri'nde yayın yapan "Telemundo" ve İspanya'da yayın faaliyetlerini sürdüren "Nova" kanallarında Prime Time' da en yüksek izlenme oranını alarak Türk rakiplerini geride bıraktı.



    ANA KARAR!
    Işın Karaca, eski eşi Sedat Doğan'dan olan kızı Mia'nın kendi soyadı olan 'Büyükkaraca'yı kullanması için bundan beş yıl önce hukuk mücadelesi başlatmıştı. Kızının kaçak yollarla gittiği Brezilya'da da sayısız olaya karışan Doğan'ın ismini taşımasını istemeyen ünlü şarkıcıya dün müjdeli haber geldi. Işın Karaca, kızının soyadının bundan sonra Doğan değil Büyükkaraca olduğunu duyurdu.



        DERİN BAĞIŞ!
        Sokak hayvanları için daha iyi bir yaşam mümkün' gerçeğine inanarak yola çıkan "The Pet Gala"; bu sene ilk kez düzenlendi. Yüklü miktarda bağışın toplandığı özel geceye Derin Mermerci ve Dila Tarkan Doğruer gibi sosyetik hayvan severler katıldı. Her ay sokak hayvanları için 200 ile 400 bin TL arasında para harcayan Mermerci, gecede en yüklü bağışı yapan isim oldu. Doğan SAVAŞ



        GÜZEL FİNANSÖR
        Önceki gün Etiler'de görüntülenen Ekin Türkmen, İzmir'de kardeşiyle beraber işlettiği öğrenci yurdu hakkında konuştu. Hayatın pahalılığından yana dert yanan güzel oyuncu, "Ticaretle uğraşmak zor mu? sorusuna şöyle yanıt verdi: "Kardeşim işletme mezunu, o yüzden patron o. Finansör benim."
        Aydın HAMZA



        MELİSA SAADETİ
        Acun Ilıcalı, geçtiğimiz gün kızı Melisa ve kız arkadaşı Çağla Altunkaya ile birlikte bir AVM'de görüntülendi. Yaklaşan yılbaşı öncesinde yoğun gündemine ara verip kızına vakit ayıran başarılı televizyoncu, Melisa için yılbaşı ağacı seçerken objektiflere böyle takıldı.



            ŞEN BEKARLAR
            Kısa süre önce sosyetik Allan Hakka ile ilişkisini noktalayan Merve Oflaz, önceki gün cemiyet hayatının müzmin bekarlarından Ceylan Çapa ile Etiler'de objektiflere takıldı. Kalpleri boş olan iki güzelin, bir mekandan kahkaha atarak çıktığı anlar "Şen bekarlar" yorumları yaptırdı.
            Aydın HAMZA



            POLEMİKTE 'BOY' FARKI
            Yıllardır mini etekleriyle gündem olan Pınar Altuğ, son dönemde yeniden alevlenen mini şort ve tayt polemiğiyle ilgili konuştu. "Kadın giyiyorsa erkekler de tayt giyebilir" diyen güzel sunucu, Ömür Gedik'in geçtiğimiz yıllarda yaptığı, "İstanbul AVM'lerindeki bazı kızların şortlarının boyu gerçekten ayıp sınırını aşmış durumda" şeklindeki çıkışı hatırlatılınca ise şunları söyledi: "Deniz kenarında giyeceğin şortun boyu ile şehir içindeki bir alışveriş merkezindeki şortun boyu farklı olabilir. Bunu nasıl taşıdığına bağlı." (Doğan SAVAŞ)



            AŞK ÖYKÜSÜ
            Yılın öne çıkan aramalarının paylaşıldığı 2022 Google Arama Trendleri, önceki akşamki bir davetle açıklandı. Etkinliğe Burcu Esmersoy, Can Bonomo ve Öykü Karayel, Miray Daner ve Şükrü Özyıldız gibi ünlüler akın etti. Geceye tarzıyla damga vuran isimlerden biri güzel oyuncu Miray Daner oldu. Fotoğraf çekimi sırasında Öykü Karayel'in müzisyen eşi Can Bonomo'ya aşk dolu bakışları ise dikkatlerden kaçmadı.



                ŞANSLI BULUNDU
                Hülya Avşar'ın yeni şarkısı "Anlatma", bugün tüm dijital platformlarda yayınlandı. Avşar'ın yönettiği klipte güzel şarkıcıya sürpriz bir oyuncu eşlik etti. Hülya Avşar, yürüyüş yaparken karşılaştığı Murat Altan'a, klibinde oynaması için teklifte bulundu, Daha önce hiçbir oyunculuk deneyimi olmayan ve bir yazılım firmasında çalışan Murat Altan ise teklifi kabul edip Avşar'la kamera karşısına geçti.



                45 SANİYE YETTİ
                Yelda Başaran, Arapça'ya çevrilen kitabı ''Oturduğunuz Yerde Zayıflamak İster Misiniz?" ile 'Yılın En İyi Sağlıklı ve Kaliteli Yaşam Kitabı" ödülünü aldı. Ödülünü almak için bu yıl 2.'si düzenlenen "Uluslar Arası Başarı Hikayeleri" törenine katılan Başaran, sahnede sadece 45 saniyelik bir konuşma yaptı.



                İTALYA'DA KLİPLENDİ
                Göksel, söz ve bestesine imza attığı yeni şarkısı "Sen Varsın"ı müzik sever ler ile buluş turdu. Ünlü şarkıcı, yeni tek lisinin fo toğrafları ve video klibini Milano'da çekti. İtalya sokaklarında analog kamera sistemi ile çekilen "Sen Varsın"ın video klibi bugün yayında.



                    AİLECE KUTLAMA
                    Başarılı şarkıcı Ziynet Sali, önceki akşam Taksim'de eşi Erkan Erzurumlu ve onun kardeşi Tolga Erzurumlu ile görüntülendi. "Bugün Tolga'ın doğum gününe geldik, ailece buradayız" diyen güzel şarkıcı, neşeli halleriyle dikkat çekti. Doğan SAVAŞ

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                    Haberler Saklambaç Hercai fırtınası sürmeye devam ediyor! En çok izlenen ilk üç diziden biri oldu
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