Hercai fırtınası sürmeye devam ediyor! En çok izlenen ilk üç diziden biri oldu

Kaliteden ödün vermeden zirvede kalan atv, en çok izlenen kanal olma unvanını yurt dışında da taşımaya devam ediyor. Yayınlandığı ilk bölümden itibaren ekranın en çok izlenen dizilerinden olan Hercai'nin ekran yolculuğu bitmiş olsa da başarısıyla yurt dışında adından söz ettirmeye devam ediyor. Glance tarafından hazırlanan, "The Rise of Non-English Drama" raporuna göre, atv'nin en çok satın alınan Türk dizilerinden biri olan Hercai, 95 kanal ve 10 televizyon pazarı içerisinde en çok izlenen ilk üç diziden biri oldu.