Anne Gamze Erçel ile teyze Hande Erçel'den yeni karar! 2.5 yaşındaki Mavi'nin...

Gamze Erçel ile eşi Caner Yıldırım kadar Hande Erçel de minik yeğeni Mavi'nin geçirdiği bir rahatsızlık nedeniyle hayli sıkıntılı bir süreç yaşamıştı.
2.5 yaşındaki minik kızın hastalığını uzun süre saklayan ancak bazı kendini bilmezler tarafından yapılan haberlerle durumu açıklamak zorunda kalan aile, Mavi'nin her geçen gün iyiye gitmesiyle rahat bir nefes aldı.
Minik kızın birçok anını doğduğu günden beri sosyal medya hesaplarından paylaşan Gamze Erçel-Caner Yıldırım ve Hande Erçel, Mavi'ye nazar değdiğini düşününce ortak bir karar verdi.