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    Anne Gamze Erçel ile teyze Hande Erçel'den yeni karar! 2.5 yaşındaki Mavi'nin...

    Anne Gamze Erçel ile teyze Hande Erçel, yeni karar aldı. Güzel abla-kardeş, nazar değdiğine inandıkları 2.5 yaşındaki Mavi’nin fotoğraflarını artık sosyal medya hesaplarından paylaşmayacak.

    Mavi yasağı

    Gamze Erçel ile eşi Caner Yıldırım kadar Hande Erçel de minik yeğeni Mavi'nin geçirdiği bir rahatsızlık nedeniyle hayli sıkıntılı bir süreç yaşamıştı.



    2.5 yaşındaki minik kızın hastalığını uzun süre saklayan ancak bazı kendini bilmezler tarafından yapılan haberlerle durumu açıklamak zorunda kalan aile, Mavi'nin her geçen gün iyiye gitmesiyle rahat bir nefes aldı.



    Minik kızın birçok anını doğduğu günden beri sosyal medya hesaplarından paylaşan Gamze Erçel-Caner Yıldırım ve Hande Erçel, Mavi'ye nazar değdiğini düşününce ortak bir karar verdi.



        SEYAHATİNİ ERTELEDİ
        Üçlü, bundan sonra minik kızın yüzünü sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımla kesinlikle göstermeyecek ve Mavi'nin fotoğraflarının sokakta da çekilmesine engel olacak.



        Yeğenine düşkünlüğüyle bilinen Hande Erçel'in de yakın bir zamanda oyunculuk eğitimi almak için gideceği Amerika seyahatini ertelediği ortaya çıktı.

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        Haberler Saklambaç Anne Gamze Erçel ile teyze Hande Erçel'den yeni karar! 2.5 yaşındaki Mavi'nin...
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