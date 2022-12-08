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    Türkiye'deki yabancı model furyasına Türk modeller kazan kaldırdı | Saklambaç haberleri

    Bazı markalar, ajanslar ve dergilerin sadece yabancı modeller çalışma isteğine Türk modeller kazan kaldırdı. Ecem Çırpan ve Ece Begüm Yücetan, "Bu ayrımcılık kabul edilemez" dedi. İşte sizler için derlediğimiz 8 Aralık TAKVİM Gazetesi saklambaç haberleri...

    Son model isyan

    Bazı yerli markaların reklam çekimi ve defilelerinde Türk modeller yerine sadece yabancı mankenlerle çalışmak istemesi, podyum dünyasında haklı bir isyan çıkardı. Bu isimlerden biri de Miss Turkey 2015 Güzeli Ecem Çırpan'dı. 26 yaşındaki güzel, duruma şöyle isyan etti: "Bu markalara kendi ülkelerinde kendi insanına bu insan dışı ayrımcılığı nasıl yapabildiklerini sormak istiyorum. Yıllardır ben de benzeri olaylarla karşılaştım. Ne yazık ki ne söylesek de koca bir hiçlik."

    'BİRLİKTE BÜYÜMELİYİZ'
    Bir diğer ünlü model Ece Begüm Yücetan ise tepkisini şöyle dile getirdi: "16 yılda ben de benzer olaylar yaşadım ve duydum. Birbirimize destek olup birlikte büyümek gerekirken bu ayrımcılık, gerçekten çok üzücü."



    GURURLU GÜZEL
    Son dönemin en popüler isimlerinden Melis Sezen, önceki akşam yüzü olduğu bir ayakkabı markasının davetindeydi. Her zamanki gibi güzelliği ve neşesiyle dikkat çeken Sezen, geçtiğimiz günlerde gittiği ABD tatiliyle ilgili şunları söyledi: "Türk dizilerinin Amerika'da gördüğü ilgi beni çok gururlandırdı. Türk televizyonları ve Türk dizileri dünya genelinde bence çok başarılı." (Doğan SAVAŞ)



    10 MİLYONLUK FOTOğRAF
    Boşandıktan sonra sahnelere hızla dönen ve adı birçok iddiaya karışan Hadise bir pırlanta markasının reklam yüzü olmuştu. 10 Milyon TL'LİK anlaşma yapan güzel şarkıcı kamera karşısına geçti. Son aylarda özel hayatındaki çalkantılarla gündemden düşmeyen şarkıcı bir pırlanta markasıyla reklam kampanyası imzalamıştı. Hadise'nin adının Reza Zarrab'la anılması ve çıkan iddialar sonrası anlaşmanın askıya alındığı iddia edilmişti. Güzel şarkıcıdan vazgeçmeyen firma anlaşmasına sadık kaldı ve Hadise'yle kampanyayı yürütme kararı aldı. Hadise ise bu reklam kampanyasında rol almasıyla 10 Milyon TL kazanacak.



        PONPON KIZ DEMET
        Özdemir, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Güzel oyuncu, şöhretinin Türkiye sınırlarını aşmasıyla ilgili "Utandırıyorsunuz beni" dedi. Özdemir tarzıyla Amerikan filmlerindeki kolejli amigo kızları anımsattı. (Aydın HAMZA)



        FOTOŞOK!
        Sosyal medya paylaşımlarında sık sık photoshop yaptığı için eleştirilen Ebru Şallı'nın gerçek hayattaki görüntüsü şoke etti. Önceki gün bir davette boy gösteren eski mankenin, diz bölgesindeki kırışıklıklar ve yüzünün bir hayli şiş hali, "Photoshop gitti, gerçek göründü" yorumları yaptırdı. Bu arada Ebru Şallı, son dönemde eşi Uğur Akkuş'un adının karıştığı şiddet olaylarıyla ilgili ise yine sessiz kalmayı tercih etti.



        GÜLBEN ŞOV
        Ünlü sanatçı Gülben Ergen, 2022 yılının aralıksız konserlerine devam ediyor. Önceki akşam Ankara'daki bir mekanda sahneye çıkan Ergen, geceye şovlarıyla damgasını vurdu. Güzel sanatçı, Tolga Çam imzalı derin yırtmaçlı siyah elbisesiyle hem göz hem kulağa hitap etti.



            SEÇKİN AMERİKALI
            Tatil için New York'a giden Ece Seçkin çekildiği fotoğrafları takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi. Seçkin'in karelerine beğeni yağdı. Güzel şarkıcı paylaşımlarına "2023'te hayatımda çok büyük yenilikler geliyor" notunu ekledi.



            KADROYA İKİ YENİ İSİM
            ATV'nin bu akşam yeni bölümüyle ekrana gelecek olan dizisi Aldatmak'ın kadrosuna Defne Samyeli ve Aras Aydın dahil oldu. Samyeli, Güzide'nin yeni avukatı "Elmas Heves", Aydın ise "Behram Dicleli" karakterine hayat verecek. Kazandığı davalarla büyük ses getiren Elmas Heves, kendini kanıtlamış çok ünlü bir boşanma avukatıdır.



            Güzide'nin avukat olarak Elmas'ı seçmesi Tarık'la arasında büyük bir güç savaşı başlatacaktır. İyi eğitimli ve köklerine bağlı biri olan Behram Dicleli (Aras Aydın) ise Oylum'u çok tehlikeli bir durumdan kurtararak hayatına girer. Bu noktadan sonra Oylum için hiçbir şey eskisi gibi olmayacak, Tolga'yla ilişkisi zorlu bir sınavdan geçecektir.



                GELENEK BOZULMADI
                Ekranların yeni gözdesi 'Ben Bu Cihana Sığmazam', önceki akşam atv'de ekrana gelen heyecan dolu bölümüyle, reytinglerin ve sosyal medyanın da zirvesinde yer aldı. "BBCS", 12. bölümüyle, Tüm Kişiler'de %7,35 izlenme oranı ve %17,74 izlenme payı alarak birinci sırada yer aldı.



                SÜRPRİZ OYUNCU
                'Kutsal Damacana' serisinin son filmi 'Kutsal Damacana 4'ün oyuncu kadrosunda sürpriz bir isim yer aldı. Şafak Sezer'in kızı Irmak Sezer, filmin bir bölümünde babasına eşlik etti. 20 Ocak 2023'te vizyona girecek olan film, Fikret'in yanlışlıkla girdiği papazlık yolunda Vatikan'a kadar yükselmesinin ardından yurda kesin dönüş yaptığı hikayesini konu alıyor.



                MÜCEVHER DETAYI
                Son dönemde sahnede fırtınalar estiren Alya, özel bir gecede sahne aldı. Güzel şarkıcı, özel tasarım ve değeri 250 bin Dolar yani yaklaşık 4 milyon 700 bin TL olan mücevherleriyle dikkat çekti. Alya, sahneden de yeni yılın ilk günlerinde çıkaracağı yeni şarkısının müjdesini verdi.

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                Haberler Saklambaç Türkiye'deki yabancı model furyasına Türk modeller kazan kaldırdı | Saklambaç haberleri
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