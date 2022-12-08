Türkiye'deki yabancı model furyasına Türk modeller kazan kaldırdı | Saklambaç haberleri

Bazı yerli markaların reklam çekimi ve defilelerinde Türk modeller yerine sadece yabancı mankenlerle çalışmak istemesi, podyum dünyasında haklı bir isyan çıkardı. Bu isimlerden biri de Miss Turkey 2015 Güzeli Ecem Çırpan'dı. 26 yaşındaki güzel, duruma şöyle isyan etti: "Bu markalara kendi ülkelerinde kendi insanına bu insan dışı ayrımcılığı nasıl yapabildiklerini sormak istiyorum. Yıllardır ben de benzeri olaylarla karşılaştım. Ne yazık ki ne söylesek de koca bir hiçlik."



'BİRLİKTE BÜYÜMELİYİZ'

Bir diğer ünlü model Ece Begüm Yücetan ise tepkisini şöyle dile getirdi: "16 yılda ben de benzer olaylar yaşadım ve duydum. Birbirimize destek olup birlikte büyümek gerekirken bu ayrımcılık, gerçekten çok üzücü."