Türkiye'deki yabancı model furyasına Türk modeller kazan kaldırdı | Saklambaç haberleri

Bazı yerli markaların reklam çekimi ve defilelerinde Türk modeller yerine sadece yabancı mankenlerle çalışmak istemesi, podyum dünyasında haklı bir isyan çıkardı. Bu isimlerden biri de Miss Turkey 2015 Güzeli Ecem Çırpan'dı. 26 yaşındaki güzel, duruma şöyle isyan etti: "Bu markalara kendi ülkelerinde kendi insanına bu insan dışı ayrımcılığı nasıl yapabildiklerini sormak istiyorum. Yıllardır ben de benzeri olaylarla karşılaştım. Ne yazık ki ne söylesek de koca bir hiçlik."
'BİRLİKTE BÜYÜMELİYİZ'
Bir diğer ünlü model Ece Begüm Yücetan ise tepkisini şöyle dile getirdi: "16 yılda ben de benzer olaylar yaşadım ve duydum. Birbirimize destek olup birlikte büyümek gerekirken bu ayrımcılık, gerçekten çok üzücü."
GURURLU GÜZEL
Son dönemin en popüler isimlerinden Melis Sezen, önceki akşam yüzü olduğu bir ayakkabı markasının davetindeydi. Her zamanki gibi güzelliği ve neşesiyle dikkat çeken Sezen, geçtiğimiz günlerde gittiği ABD tatiliyle ilgili şunları söyledi: "Türk dizilerinin Amerika'da gördüğü ilgi beni çok gururlandırdı. Türk televizyonları ve Türk dizileri dünya genelinde bence çok başarılı." (Doğan SAVAŞ)
10 MİLYONLUK FOTOğRAF
Boşandıktan sonra sahnelere hızla dönen ve adı birçok iddiaya karışan Hadise bir pırlanta markasının reklam yüzü olmuştu. 10 Milyon TL'LİK anlaşma yapan güzel şarkıcı kamera karşısına geçti. Son aylarda özel hayatındaki çalkantılarla gündemden düşmeyen şarkıcı bir pırlanta markasıyla reklam kampanyası imzalamıştı. Hadise'nin adının Reza Zarrab'la anılması ve çıkan iddialar sonrası anlaşmanın askıya alındığı iddia edilmişti. Güzel şarkıcıdan vazgeçmeyen firma anlaşmasına sadık kaldı ve Hadise'yle kampanyayı yürütme kararı aldı. Hadise ise bu reklam kampanyasında rol almasıyla 10 Milyon TL kazanacak.