Merve Oflaz'dan ayrıldıktan sonra adı birçok ünlü güzelle anılmıştı! Allan Hakko, bir mekanda Tara De Vries eğlendi





Mekan içerisinde genç güzel Tara De Vries ile eğlendiği öğrenilen Hakko, çıkışta arabasını mekanın kapısına kadar yanaştırdı. Sosyetik iş insanından kısa süre sonra mekandan ayrılmak isteyen Tara De Vries ise gazetecileri görünce panikledi.