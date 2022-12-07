Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Pınar Deniz ile ayrılık iddiaları sonrası Kaan Yıldırım, adeta “Biz Ayrılamayız“ paylaşımları yaptı | Saklambaç haberleri

    Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım’ın 3 aylık ilişkisinin bittiği iddia edildi. Çıkan iddiaların ardından açıklama yapan Yıldırım adeta “Biz Ayrılamayız“ dedi. İşte sizler için derlediğimiz 7 Aralık TAKVİM Gazetesi saklambaç haberleri...

    Biz ayrılamayız

    Pınar Deniz, meslektaşı Yiğit Kirazcı'dan ayrıldıktan sonra Kaan Yıldırım'la yeni bir aşka yelken açtı. Birlikteliklerini gözler önünde yaşayan ikili hakkında kıskançlık yüzünden ayrıldıkları iddia edildi. Magazin gündeme bomba gibi düşen bu haber sonrasında Kaan Yıldırım sosyal medya hesabından Pınar Deniz'le fotoğrafını paylaşarak "Biz, bize ait küçük dünyamızda çok mutluyuz. Lütfen rahat bırakın bizi" açıklamasını yaptı.



    KELEBEK ETKİSİ
    Altın Kelebek Ödül Töreni'nde, "Dünyayı kurtarma isteği beni oyuncu yaptı" dediği konuşmasıyla gündem olan oyuncu Pınar Deniz'e bir tepki de meslektaşlarından geldi. Burcu Özberk ve Farah Zeynep Abdullah, sosyal medyada Deniz'i eleştiren paylaşımları beğendi.



    SON HALİ DUYGULANDIRDI
    Ünlü fenomen Meriç Keskin de Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ait Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nden bir köpek sahiplenmişti. Köpeğin bakımsız ve zayıf hali herkesi üzmüştü. Köpeğin son halini Instagram'dan paylaşan Meriç Keskin gönderisine şu notu düştü: "Yaşını değil kiloyu kutluyoruz. Ruhi bugün 31.5 kilo. 1 haftada tam 10 kg.''



        KAHKÜLLÜ GÜZEL
        Burcu Özberk, yeni tarzını takipçilerinin beğenisine sundu. Saçlarını kahkül kestiren güzel oyuncu binlerce beğeni topladı. Gökçe Bahadır da, Özberk'in saç kesimine ''Çok iyi'' yorumunda bulundu. Instagram'da 10 milyona yakın takipçisi bulunan Burcu Özberk, iddialı pozlarıyla ilgi odağı oluyor.



        AYAR KAÇTI
        İlerleyen yaşına rağmen formundan bir şey kaybetmeyen Çağla Şıkel, geçtiğimiz akşamki görüntüsüyle hüsran yarattı. Yüzünde estetik olmadığını söylese de yıllardır botoks ve dolgu yaptıran 43 yaşındaki güzel, yüzünün son hali sosyal medyada hayli eleştirildi. Özellikle yanaklarına yaptırdığı dolguyu fazla kaçıran Çağla Şıkel'in bu nedenle göz altında olması gereken oyukluk, neredeyse tamamen yok olmuştu.



        AYRILIK DİYETİ
        Selen Görgüzel, önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Son dönemde iştahının arttığını söyleyen şarkıcı, "İştahımın kapanması için acilen aşık olup ayrılmam lazım, ancak o zaman yemek yemiyorum. Aşk acısı çekmezsem kilo veremeyeceğim" diyerek güldürdü.



            PELİN 'KAS'ILDI
            Son dönemdeki değişimiyle sık sık gündem olan Pelin Karahan, Instagram'da paylaştığı son karesiyle de olay oldu. Yeniden rengini koyulaştırdığı saçları kadar fit görüntüsüyle de dikkat çeken iki çocuk annesi 38 yaşındaki güzel, özellikle karın kaslarıyla da yaptığı sporun hakkını verdiğini gösterdi.



            KARA SEVDA
            Stil ikonlarından İvana Sert, önceki akşamki bir davete eşi Sezer Dermenci ile beraber katıldı. Davet öncesinde objektiflerin karşısına geçen ikiliden İvana, her zamanki gibi son derece şıktı. İkoncan ile eşinin siyahlar içerisindeki uyumunu da "Kara sevda" yorumları yapıldı.



            SERDAR 'TEBESSÜM'Ü
            Üsküdar'da Down Sendromlu 11 gencin çalıştığı Tebessüm Kafe, önceki gün Serdar Ortaç'ı ağırladı. Başarılı popçu, "Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Böyle ziyaretler bana ilaç gibi geliyor. Bir araya gelmek çok güzel" dedi.



                MAAŞ ESPRİSİ
                Çalışan gençlerle sohbet eden popçu, "Kaç para maaş alıyorsunuz?" diye sorusuna aldığı "Kimsenin maaşı sorulmaz, o bizim özel alanımız. Nasıl ünlüler söylemiyorsa, biz de söylemiyoruz" yanıtı karşısında kahkaha attı. (Doğan SAVAŞ)



                TUTUMLU GELİN
                Önceki gün Sima Couture İstanbul'un yeni sezona tanıtımına katılan Yasemin Şefkatli Tatlıses, alışverişle ilgili samimi açıklamalar yaptı. Marka takıntısı olmadığını söyleyen güzel fenomen, ekledi: "Ben tutumlu biriyimdir. Çok nadir alışveriş yapmaya çalışırım. Kendi üzerime yakıştırdığım şeyi giyiyorum, illa marka olması gerekmiyor."



                KESTANE KEYFİ
                Nil Karaibrahimgil, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Seyyar bir satıcıdan aldığı bir kese kağıdı dolusu kestanesiyle yürüyen şarkıcı, keyifliydi. Kestanelerini yiyip bir yandan hızlı adımlarla yürüyen Nil Karaibrahimgil, acelesi olduğunu söyleyerek soruları cevapsız bıraktı. (Doğan SAVAŞ)



                    TOPRAK ANA
                    Kısa süre önce anne olan Demet Evgar, önceki gün "Toprak Diyerek Geçme" belgeselinin ön gösteriminde boy gösterdi. Kendisi de çiftçi bir ailenin kızı olan ünlü oyuncu, "Çiftçiliğin nasıl yoğun bir emek gerektirdiğini görerek büyüdüm. Sabah erkenden kalkıp tarlada çalışmanın, toprağa emek vererek, terini akıtarak bir ürün yetiştirmenin ne demek olduğunu bilirim" dedi.

                    YILBAŞI ALIŞVERİŞİ
                    Oyuncu Derya Tuna, önceki gün bir AVM'de objektiflere yansıdı. Yakın arkadaşı ile alışveriş turunda görüntülenen Tuna, "Yılbaşı öncesi son birkaç eksiğimi almaya geldim. Yeni yılı İstanbul'da karşılayacağız" dedikten sonra herkesin yeni yılını şimdiden kutladı.



                    ŞIK VE ZARİF
                    Sevilen şarkıcı Gülben Ergen, önceki gün İstinye'de objektiflere takıldı. Şık ve zarif tarzıyla dikkatleri üzerine çeken Ergen, kendisini görüntüleyen gazetecilerle ayaküstü sohbet ettikten sonra alışveriş turuna kaldığı yerden devam etti.



                        OSMAN BEY KUŞATILDI
                        ATV ekranlarında reytinglerin zirvesinde yer alan 'Kuruluş Osman', bu akşam 20.00'de atv'de ekrana gelecek 107'inci bölümüyle seyirciyi ekranlara kilitleyecek. Bu akşamki bölümde; İsmihan Sultan, Osman Bey'e yeğeni Aktemur Bey üzerinden büyük bir tuzak kurar. Osman Bey, içine düştüğü bu cendereden kurtulmak için harekete geçer.



                        ELİF, GÜNEŞ'TEN VAZGEÇMEDİ
                        ATV'nin ilgiyle takip edilen Bir Küçük Gün Işığı, önceki akşam yeni bölümüyle ekranlara geldi. Sorgulayıcı hikayesi ve güçlü kadrosu ile Pazartesi akşamının beğenilen yapımlarından oldu. Dizinin bölüm etiketi olan #Vazgeçmem, bölüm başladıktan kısa süre sonra Twitter Türkiye Trending Topics listesine girdi.



                        ZİRVEDE START
                        Hafta içi her gün atv'de yayınlanan programında birbirinden farklı hikayeleri ekranlara taşımaya devam eden Esra Erol'da, 5 Aralık Pazartesi günkü yayınıyla en çok izlenen program oldu. Kantar Medya tarafından alınan verilere göre, gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünde Esra Erol'da, Tüm Kişiler kategorisinde %7,34 izlenme oranı ve %29,04 izlenme payı alarak birinci oldu.



                            SÜPER AÇILIŞ
                            Sinemanın en çok beğenilen film serilerinden 'Çakallarla Dans', 6.filmiyle bekleneni gerçekleştirdi. Box Office Türkiye verilerine göre, 'Çakallarla Dans 6' vizyona girdiği hafta sonu 196 bin 658 kişi tarafından izlenerek sezonun en iyi gişe açılış rakamına ulaşırken yılın en iyi komedi filmi açılışına da imza attı.



                            ANLAMLI ZİYARET
                            Başarılı sanatçı Buray, Konya'daki konserinin ardından soluğu Anıtkabir'de aldı. Mozalenin önünde saygı duruşunda bulunup çiçek bıraktıktan sonra hayranları için sosyal medya hesaplarından özel bir canlı yayın açan genç sanatçı, yaşadığı heyecanı ve duygularını binlerce takipçisi ile paylaştı.

                            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
                            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                            CHP’de vizyon şaştı
                            Haberler Saklambaç Pınar Deniz ile ayrılık iddiaları sonrası Kaan Yıldırım, adeta “Biz Ayrılamayız“ paylaşımları yaptı | Saklambaç haberleri
                                SON DAKİKA