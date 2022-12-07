Pınar Deniz ile ayrılık iddiaları sonrası Kaan Yıldırım, adeta “Biz Ayrılamayız“ paylaşımları yaptı | Saklambaç haberleri





TOPRAK ANA

Kısa süre önce anne olan Demet Evgar, önceki gün "Toprak Diyerek Geçme" belgeselinin ön gösteriminde boy gösterdi. Kendisi de çiftçi bir ailenin kızı olan ünlü oyuncu, "Çiftçiliğin nasıl yoğun bir emek gerektirdiğini görerek büyüdüm. Sabah erkenden kalkıp tarlada çalışmanın, toprağa emek vererek, terini akıtarak bir ürün yetiştirmenin ne demek olduğunu bilirim" dedi.