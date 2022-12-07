Pınar Deniz ile ayrılık iddiaları sonrası Kaan Yıldırım, adeta “Biz Ayrılamayız“ paylaşımları yaptı | Saklambaç haberleri

Pınar Deniz, meslektaşı Yiğit Kirazcı'dan ayrıldıktan sonra Kaan Yıldırım'la yeni bir aşka yelken açtı. Birlikteliklerini gözler önünde yaşayan ikili hakkında kıskançlık yüzünden ayrıldıkları iddia edildi. Magazin gündeme bomba gibi düşen bu haber sonrasında Kaan Yıldırım sosyal medya hesabından Pınar Deniz'le fotoğrafını paylaşarak "Biz, bize ait küçük dünyamızda çok mutluyuz. Lütfen rahat bırakın bizi" açıklamasını yaptı.
KELEBEK ETKİSİ
Altın Kelebek Ödül Töreni'nde, "Dünyayı kurtarma isteği beni oyuncu yaptı" dediği konuşmasıyla gündem olan oyuncu Pınar Deniz'e bir tepki de meslektaşlarından geldi. Burcu Özberk ve Farah Zeynep Abdullah, sosyal medyada Deniz'i eleştiren paylaşımları beğendi.
SON HALİ DUYGULANDIRDI
Ünlü fenomen Meriç Keskin de Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ait Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nden bir köpek sahiplenmişti. Köpeğin bakımsız ve zayıf hali herkesi üzmüştü. Köpeğin son halini Instagram'dan paylaşan Meriç Keskin gönderisine şu notu düştü: "Yaşını değil kiloyu kutluyoruz. Ruhi bugün 31.5 kilo. 1 haftada tam 10 kg.''