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    80 bin TL kira ödemekten bıktı! Zeynep Bastık, gözünü 12 ve 18 milyon TL'lik iki ayrı lüks villaya dikti

    Zeynep Bastık, Ulus’taki dairesine her ay 80 bin TL kira ödemekten bıkınca ev arayışına başladı. 29 yaşındaki popçu, Zekeriyaköy’deki 12 ve 18 milyon TL’lik iki ayrı lüks villa arasında kaldı.

    Kiracıya milyonluk son!

    Pop müziğin en çok kazanan isimlerinin başında gelen Zeynep Bastık, son olarak Katar'daki konserinden 250 bin dolar yani yaklaşık 4 milyon 600 bin TL almıştı.



    Tolga Akış'la boşandıktan sonra Ulus'ta kiraladığı lüks bir dairede yaşamaya başlayan Zeynep Bastık, her ay ödediği 80 bin TL'lik kiradan bıktı.



    Bunun için de yeni bir ev arayışına başlayan 29 yaşındaki popçu, ilk rotasını Zekeriyaköy'e çevirdi. Buradaki emlakçılar aracılığıyla gördüğü biri 12, diğeri de 18 milyon TL olan iki ayrı villayı beğenen Zeynep Bastık, kısa süre içerisinde son kararını verecek.



        URLA'DAKİ VİLLA 40 MİLYON TL
        Kemerburgaz'da ünlülerin yaşadığı kütük evlere de bakan ünlü popçu, beğendiği villanın fiyatının 20 milyon TL olması nedeniyle buradan vazgeçti.



        Bu arada Zeynep Bastık, geçtiğimiz aylarda da Urla'da çok özel dekorasyonu olan, havuzlu ve geniş bir arazisi olan villasının 40 milyon TL'lik fiyatıyla da çokça konuşulmuştu.



        Zeynep Bastık, sadece konserleri değil reklam anlaşmaları ve Youtube sayesinde de servet kazanıyor.

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        Haberler Saklambaç 80 bin TL kira ödemekten bıktı! Zeynep Bastık, gözünü 12 ve 18 milyon TL'lik iki ayrı lüks villaya dikti
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