80 bin TL kira ödemekten bıktı! Zeynep Bastık, gözünü 12 ve 18 milyon TL'lik iki ayrı lüks villaya dikti

Pop müziğin en çok kazanan isimlerinin başında gelen Zeynep Bastık, son olarak Katar'daki konserinden 250 bin dolar yani yaklaşık 4 milyon 600 bin TL almıştı.
Tolga Akış'la boşandıktan sonra Ulus'ta kiraladığı lüks bir dairede yaşamaya başlayan Zeynep Bastık, her ay ödediği 80 bin TL'lik kiradan bıktı.
Bunun için de yeni bir ev arayışına başlayan 29 yaşındaki popçu, ilk rotasını Zekeriyaköy'e çevirdi. Buradaki emlakçılar aracılığıyla gördüğü biri 12, diğeri de 18 milyon TL olan iki ayrı villayı beğenen Zeynep Bastık, kısa süre içerisinde son kararını verecek.