Yaza düğün var! Faruk Sabancı ve Dilay Korkmaz evleniyor | Saklambaç haberleri





Firuze de Cezayir'in kendileriyle ilgili bir karar vermesini beklerken bebeğinin cinsiyetini öğrenir. Cezayir'e bir sürpriz yapmaya hazırlanırken Cezayir beklenmedik anda ailesiyle ilgili kararını verir ve Leyla'yı da Firuze'yi de şaşırtır. Tatavlalı ve Cezayir sonunda karşı karşıya gelir. Cezayir, Tatavlalı'nın yaptığı hamleye karşılık verir ama bu karşılığın bedeli Cezayir için çok ağır olur. En yakınlarından birini kaybeder.