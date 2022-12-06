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    Yaza düğün var! Faruk Sabancı ve Dilay Korkmaz evleniyor | Saklambaç haberleri

    Bir dargın bir barışık şekilde ilişkilerini sürdüren Faruk Sabancı ve Dilay Korkmaz’dan sürpriz var. Şu sıralar tatil yapan çiftin yakın zamanda evleneceği öne sürüldü. İşte sizler için derlediğimiz 6 Aralık TAKVİM Gazetesi saklambaç haberleri...

    Evleniyorlar

    Uzun süredir birliktelik yaşayan Dilay Korkmaz ve Sabancı ailesinin Dj olan üyesi Faruk Sabancı geçtiğimiz dönemlerde birçok kez ayrılsa da tekrar barışarak aşklarının bitmediğini herkese yansıtmıştı. Hatta güzel sunucu son ayrıldıklarında "Tekrar barışmayız" diyerek Faruk Sabancı'ya kapıları kapatmıştı. Dj Sabancı ise lüks hediyelerle Dilay Korkmaz'ın gönlünü almıştı. Bütün bu çalkantılı dönemi geride bırakan ve şu sıralar yurtdışında tatil yapan çiftin yaza evleneceği iddia edildi.



    KENDİ KLİBİNİ ÇEKECEK
    Müzik ve sahne çalışmalarına ağırlık veren Hülya Avşar'ın, bu yıl "Sen Aşk Mısın", "Duydun mu?" ve "Yapma Aşkım" dan sonra 4. şarkısı " Anlatma"yı da sevenlerinin beğenisine sunacak. Klibini kendi çekecek olan Avşar kızı sürpriz bir oyuncu ile kamera karşısına geçecek.



    İLK GÖZ AĞRISI
    Cenk Eren yeni şarkısının çıktığını duyurdu. İlk kez sözü ve müziğinin kendisine ait olduğu bir şarkı çıkarmanın heyecanını yaşayan Eren'in yeni şarkısının adı "Anlamazsınız Sevdadan".



        SEÇKİN ORTAKLIK
        Ece Seçkin, rap sanatçısı Anıl Piyancı ve Genco Ecer ile buluştuğu, Hip- Hop ve R&B formunu yansıttığı yenilikçi şarkısı Karma'yı müzikseverlerin beğenisine sunuyor. Ece Seçkin'in yeni şarkısı Karma'nın sözü ve müziği Anıl Piyancı ve Genco Ecer imzası taşıyor.



        AİLE DESTEĞİ İZLANDALI
        Thor'dan ayrılan Dilan Çiçek Deniz'i ailesi yalnız bırakmadı. Evliliğin eşiğinden dönen güzel oyuncuya anne ve babası destek vermek için evine geldi. Uzun süreli birlikteliğin ardından geçtiğimiz günlerde nişan atan Deniz, "Şu sıralar evimde daha çok vakit geçiyoruz" dedi. Ünlü oyuncunun yakın çevresine "Bir daha asla barışmam" dediği de söylentiler arasında...



        MÜTEVAZİ KUTLAMA
        Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından Gülşen Bubikoğlu yeni yaşını ailesi ve arkadaşlarıyla mütevazı şekilde kutladı. Kızı Zeynep ve yakın dostlarıyla pasta kesen Bubikoğlu yine zerafetiyle dikkat çekti.



            MADENCİLERİ UNUTMADI
            2022 yılında doludizgin performansları ile konserden konsere koşan ve şarkılarıyla on binlerce hayranının kalplerine dokunmayı başaran Buray, 4 Aralık "Dünya Madenciler Günü"nde Konya Selçuklu Kültür Merkezi'nde sahne aldı. Buray'ın "Zonguldak'ta, Soma'da, Ermenek'te, Yozgat'ta, Amasya'da ve en son Bartın'da helal lokma için yerin metrelerce kat altında hayatlarını kaybeden tüm madencileri saygıyla anıyorum" sözleri ile tüm salona duygu dolu anlar yaşattı.



            ÇİFTE KOMEDİ
            Berfu Yenenler ve Eser Yenenler'in "Çift Terapisi" adlı gösterileri seyirci ile buluştu. Yenenler çiftinin ilk tanıştıkları andan günümüze kadar yaşadıkları birbirinden komik anılarını kendi üsluplarıyla paylaşmaları seyirciden tam not aldı.



            CEZAYİR İÇİN ACI KAYIP
            Reyting rekorları kıran "Ben Bu Cihana Sığmazam"da bugün yine sürprizler olacak. Cezayir, Kurban'ın evine düşen ateşi daha fazla büyümeden söndürmeye çalışır. Herkes Cezayir'in ne yapacağını endişeyle beklerken Cezayir öyle bir plan yapar ki kimseye zarar gelmeden Sabit'i çaresiz bırakır. Tatavlalı, Sabit'in Cezayir'e baş eğdiğini düşünür. Leyla'nın Cezayir'den boşanmak istediğini anlayan Suna anne-babasını yeniden bir araya getirmek için bir plan yapar.



                Firuze de Cezayir'in kendileriyle ilgili bir karar vermesini beklerken bebeğinin cinsiyetini öğrenir. Cezayir'e bir sürpriz yapmaya hazırlanırken Cezayir beklenmedik anda ailesiyle ilgili kararını verir ve Leyla'yı da Firuze'yi de şaşırtır. Tatavlalı ve Cezayir sonunda karşı karşıya gelir. Cezayir, Tatavlalı'nın yaptığı hamleye karşılık verir ama bu karşılığın bedeli Cezayir için çok ağır olur. En yakınlarından birini kaybeder.



                KLİP KAZASI!
                Güllü uzun bir aranın ardından "Unutamazsın Beni" isimli şarkıyı hayranlarının beğenisine sundu. İstanbul Etiler'de bir de klip çeken şarkıcı, Senaryo gereği arabayla ağaca çarpması gerekirken, gaz ve frenin yerini karıştırınca sahne gerçek oldu. Ağaca çarparak kaza yapan Güllü, ufak bir panik ve şaşkınlık yaşadı.



                SANİYELİK POZ
                Güzel oyuncu Melisa Aslı Pamuk geçtiğimiz gün yakın arkadaşları ile akşam yemeği için geldiği bir Avm'de objektiflere takıldı. 2011 Türkiye Güzeli seçildikten sonra kariyerine mankenliğin yanı sıra oyunculuğu da ekleyen Pamuk, yemek sonrası poz verdikten hemen sonra aceleci bir şekilde alışveriş turuna çıktı.



                    PARİS'TE BÜYÜK ŞOK
                    Aylin Coşkun geçtiğimiz günlerde tatil için Paris'e gitti. Eşinin sürprizi ile doğum gününü kutlamak için gittiği bir AVM'de cüzdanı çalındı. Şaşkınlık yaşayan ünlü isim soyulduktan sonra sosyal medyadan isyan etti. Coşkun, yayınladığı videoda 'Allah bizim polisimizden razı olsun' diyerek Paris'teki sisteme isyan etti.



                    14 ŞUBAT'A ÖZEL ŞARKI
                    'Geçmiş Olsun' şarkısıyla müzik dünyasında fırtınalar estiren Umut Açıkgöz, 13. ödülünü almanın mutluluğunu yaşadı. Geçtiğimiz gün Tuğba Özay ve Mehmet Ali Erbil'in sunumuyla gerçekleşen törende 'Türkiye'nin En İyileri' ödüllerinde 'Yılın En İyi Solisti' ödülünün sahibi oldu. Umut Açıkgöz'ün yeni aşk şarkısı Sevgililer Günü'nde sevenleriyle buluşacak.

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                    Haberler Saklambaç Yaza düğün var! Faruk Sabancı ve Dilay Korkmaz evleniyor | Saklambaç haberleri
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