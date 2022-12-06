Yaza düğün var! Faruk Sabancı ve Dilay Korkmaz evleniyor | Saklambaç haberleri

Uzun süredir birliktelik yaşayan Dilay Korkmaz ve Sabancı ailesinin Dj olan üyesi Faruk Sabancı geçtiğimiz dönemlerde birçok kez ayrılsa da tekrar barışarak aşklarının bitmediğini herkese yansıtmıştı. Hatta güzel sunucu son ayrıldıklarında "Tekrar barışmayız" diyerek Faruk Sabancı'ya kapıları kapatmıştı. Dj Sabancı ise lüks hediyelerle Dilay Korkmaz'ın gönlünü almıştı. Bütün bu çalkantılı dönemi geride bırakan ve şu sıralar yurtdışında tatil yapan çiftin yaza evleneceği iddia edildi.
KENDİ KLİBİNİ ÇEKECEK
Müzik ve sahne çalışmalarına ağırlık veren Hülya Avşar'ın, bu yıl "Sen Aşk Mısın", "Duydun mu?" ve "Yapma Aşkım" dan sonra 4. şarkısı " Anlatma"yı da sevenlerinin beğenisine sunacak. Klibini kendi çekecek olan Avşar kızı sürpriz bir oyuncu ile kamera karşısına geçecek.
İLK GÖZ AĞRISI
Cenk Eren yeni şarkısının çıktığını duyurdu. İlk kez sözü ve müziğinin kendisine ait olduğu bir şarkı çıkarmanın heyecanını yaşayan Eren'in yeni şarkısının adı "Anlamazsınız Sevdadan".