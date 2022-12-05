Yüzde yüz servet! Ünlülerin makyözlerinin konser ve düğün makyajlarından para bastığı ortaya çıktı

Geçtiğimiz günlerde bazı ünlü stil danışmanlarının popüler isimleri dünyaca ünlü markalardan giydirmek için davet ya da proje başına 70 ile 120 bin TL'ye kadar para kazandığı ortaya çıkmıştı. Bu konu çok dikkatimi çekince ben de bu kez popüler olan makyözlerin ne kadar kazandığına dair bir araştırma yaptım.
Tıpkı stil danışmanlarında olduğu gibi iş makyaj artistlerine gelince de popüler olan isimlerin sayısı 10'u geçmiyor. Hal böyle olunca da düğün, davet ya da reklam çekimi derken bu isimlerle çalışmak hayli güç bir hale geliyor. Kendilerini bu ünlü makyözlere emanet etmek isteyen ünlüler ve sosyetikler de kesenin ağzını açıyor.
DÜĞÜNLERDE ÜCRET ARTIYOR
Son derece popüler olan makyaj artistleri; Hande Erçel, Demet Özdemir ve Pelin Karahan gibi ünlü oyuncuların fotoğraf çekimlerinde yaptıkları iki saatlik makyaj için ortalama 30 bin TL kazanıyor.