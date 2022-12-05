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    Burak Özçivit ve hamile eşi Fahriye Evcen, oğulları Karan ile birlikte bir AVM'nin eğlence merkezinde vakit geçirdi | Saklambaç haberleri

    Burak Özçivit ve ikinci bebeğine hamile olan Fahriye Evcen, önceki gün oğulları Karan’la bir AVM’de oyunlar oynarken “İşte örnek ünlüler” yorumları yaptırdı.İşte sizler için derlediğimiz 5 Aralık TAKVİM Gazetesi saklambaç haberleri...

    Örnek aile

    ATV'nin reyting rekortmeni dizisi 'Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit, çekimlerden bulduğu her fırsatı ailesiyle geçiriyor. Başarılı oyuncu, önceki gün de şimdilerde ikinci çocuğuna hamile olan eşi Fahriye Evcen ve oğlu Karan ile birlikte bir AVM'nin yolunu tuttu.



    TAKDİR TOPLADILAR
    Buradaki bir eğlence merkezinde Karan'la oyunlar oynayan ünlü çift, her zamanki gibi örnek bir annebaba oluşlarını gözler önüne serdi. Etrafta bulunanların meraklı bakışları ile eğlenceli saatler geçiren çiftin, her oyunda büyük bir keyifle oğulları Karan'a eşlik etmeleri de takdir topladı.



    SIKILDIM ARTIK!
    Bade İşçil, önceki gün oğlu Azur Sualp ile Etiler'de objektiflere yansıdı. "Oğlum kolunu kırmıştı. Bugün alçıyı çıkardık ondan dolayı çok mutluyum'' diyen güzel oyuncu, "Yeni bir proje var mı?" sorusunu ise şöyle yanıtladı: ''Ekranlara dönmeyi dört gözle bekliyorum. Artık sıkıldım. Bu kadar ara bana fazla geldi.'' (Aydın HAMZA)



        KADININ GÜCÜ ADINA
        Betül Demir, önceki akşam İstanbul'da ''Kadının Gücü Var'' konsepti ile organize edilen konserde muhteşem bir sahne performansına imza attı. Bitmek tükenmek bilmeyen enerjisi ile herkesi kendisine hayran bırakan Demir, yaklaşık bir buçuk saat kaldığı sahneden alkışlar eşliğinde indi.



        ALNIMIN TERİYLE ANNELİK YAPTIM
        Oyunculuktaki başarısı kadar aile hayatıyla da örnek gösterilen Doğa Rutkay, önceki gün bir markanın etkinliğine katıldı. Dört yaşında biri kız, diğeri erkek ikizleri olan ünlü oyuncu, annelikle ilgili sorular karşısında samimi açıklamalar yaptı. Sosyal medyada sık sık kendisine "Tuzunuz kuru; böyle olsa ben de birçok çocuk büyütürdüm" şeklinde eleştiriler geldiğini söyleyen Doğa Rutkay, haddini aşan yorumlara şöyle yanıt verdi:



        'BİR TEK YARDIMCIM VAR'
        "Benim söylenildiği gibi ne aşçım, ne şoförüm ne dadılarımız oldu. Bir tane yardımcım var. Bunun böyle olmasını da ben istedim. Öyle konuşulduğu gibi bir hayat yok. İnsanlar kendilerini rahatlatmak için böyle konuşuluyor ama ben alnımın teriyle büyüttüm çocuklarımı." (Aydın HAMZA)



            MAZİYE YOLCULUK
            Çağan Irmak'ın yazıp yönettiği yeni sinema filmi 'Sevda Mecburi İstikamet', seyirciyle buluşmak üzere gün sayıyor. Filmin çarpıcı fragmanı, yayınlandığı andan itibaren sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi. 70'lerden 2000'li yıllara uzanan yol hikayesi olan 'Sevda Mecburi İstikamet'in başrollerinde Selçuk Yöntem, Selin Şekerci, Kubilay Aka, Elif Ceren Balıkçı ve Günay Karacaoğlu yer alıyor.



            GEÇMİŞE MAZİ!
            1998'de Elite Model Look yarışmasına katıldıktan sonra mankenlik ardından da oyunculuk yapan Tuba Ünsal, maziyi çabuk unuttu. Önceki akşam Doğu Demirkol'un programına katılan ünlü oyuncu, "Yeni modellere bakınca 'Nerede bizim dönemin modelleri' diyor musun?" sorusuna şu yanıtı verdi: Güzellik yarışması komple kalksın. Böyle saçmalık olabilir mi! Bir kız yürüyor, poposuna, eline başına bak, güzel mi değil mi? Bu kız ne yapar? Alt yapısı ne? 2050'lerde kalmayacak bu."



            ÇOLUK ÇOCUK PAZAR
            Tarzıyla olduğu kadar hayvanlara olan düşkünlüğüyle de sık sık konu olan Burcu Esmersoy, dün paylaştığı bu kareyle kalpleri ısıttı. Evinde hayvan barınaklarından sahiplendiği dört köpeği olan 46 yaşındaki sunucu, can dostlarıyla yaptığı bu paylaşımına "Pazar pazar çocuklu bir fotoğrafı hak ettik" diye yazdı.



                ZARAFETİN ADI
                Sibel Can, önceki gün İstanbul'daki bir mekanda muhteşem bir konsere imza attı. Sahnesine gösterdiği özenli davranışları ve titizliği ile bilinen Can, gecede Amor Gariboviç imzalı koyu yeşil renkli payet elbisesini, açık taranmış saçları ve ölçülü makyajı ile tamamladı.



                YAĞMUR ROMANTİZMİ
                Gökçe Bahadır, dün soğuk havada sımsıcak anlar yaşadı. Şubat ayında evlendiği müzisyen Emir Ersoy ile yağmurlu havada yürüyüşe çıkan güzel oyuncu, bu anlarını da Instagram'dan paylaştı. Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy'un mutluluk pozuna sevenlerinden "Maşallah" yorumları yağdı.



                HERPES
                Şimdilerde sosyetik aşkı Faruk Sabancı ile İsviçre'de tatilde olan Dilay Korkmaz'dan komik paylaşım! Güzel sunucu, önceki gün Instagram'dan paylaştığı bu karesiyle sevgilisinin hediyesi olan servet değerindeki çantasını gözlere sokmak için ter döktü. Dilay Korkmaz, yaklaşık 500 bin TL'lik Hermes'ini koltuğa oturtup kendisi de koltuğun kenarında oturunca hayli komik duruma düştü.



                    MUTLULUK DEMETİ
                    İki evliliği hüsranla biten ancak şimdilerde Tolga Arman ile doludizgin bir ilişki yaşayan Demet Şener, hafta sonu kaçamağı yaptı. İş insanı sevgilisiyle Şile'de romantik bir kaçamak yapan eski manken, şömine başında ve çam ağacı yanında verdiği bu romantik kareyle mutluluğunu bir kez daha ilan etti.



                    SEÇİCİ SOSYAL!
                    Kısa süre önce uzun süredir aşk yaşadığı kendisi gibi oyuncu Mustafa Mert Koç'tan ayrılan Melisa Aslı Pamuk, soluğu yurt dışında almıştı. Bir süredir İspanya'da olan güzel oyuncu, dün Barcelona'dan yaptığı bu paylaşımına da İngilizce olarak "Secisi sosyal" notu düştü. Melisa Aslı Pamuk, her zamanki gibi de doğal güzelliğiyle dikkat çekti.



                    ŞOFÖR DAYANMIYOR!
                    Kariyerinden çok yaşam tarzı ve söylemleriyle son dönemde dikkat çeken Aleyna Tilki, önceki akşam trafikte görüntülendi. Flaşların patlaması ile kısa bir şok yaşayan Tilki'nin aracını genç bir erkek sürüyordu. Muhabirlerin "Yanınızdaki beyefendiyi soralım. Yeni erkek arkadaşınız mı?" sorusuna Tilki, "Çocukluk arkadaşım kendisi. Şoför işten çıktığı için bana yardımcı oluyor. Arabayı o sürüyor" dedi.



                        MECBUREN ARKADAŞINI BULDU
                        22 yaşındaki şarkıcının uzun yıllar yanında çalışan şoförü işten ayrıldıktan sonra kendisiyle çalışan yaklaşık 3 tane şoför de son iki ayda görevini bıraktı. İddialara göre bunun nedeni ise Aleyna Tilki'nin sabaha karşı şoförlerini uyandırması gibi mobbingler ile şoförlerini bezdirmesi! (Doğan SAVAŞ)



                        34. YAŞ POZU
                        2 Aralık'ta 34 yaşına basan Neslişah Alkoçlar, kutlamayı ailesiyle beraber yaptı. Eşi Engin Altan Düzyatan ve iki çocuğuyla İstanbul'daki lüks bir otelde konaklayan sosyetik, keyifli geçen anlarını da Instagram'da paylaştı. Neslişah Alkoçlar ile ünlü oyuncunun bu karesi de beğeni topladı.



                        OLAY YARATAN TANITIM
                        ATV'nin yakında yaşatacak. başlayacak ve sezonun en çok konuşulacak Bozdağ Film imzalı "Ateş Kuşları" dizisinin ikinci tanıtımı yayınlandı. Ateş Kuşları'nın tanıtımında, İlayda Alişan'ın canlandırdığı Gülayşe'nin şu sözleri duygu seli yaşattı:

                        'KORKMA, BİZ VARIZ'
                        "Bizimkiler beni çöpte bulmuşlar. Çöpe küflü ekmek atılır, çürümüş meyve atılır, yırtık pabuç atılır da çocuk atılır mı be? Atılıyormuş demek... Bizimkiler almış çöpten beni. Neşeleriyle sarıp demişler ki bana; 'Korkma. Biz varız. Seni bırakmayız.' Şimdi desenize bana, ben bu aileyi nasıl bırakıp gideyim?" Gülayşe'nin bu sözleri sosyal medyada tarafından defalarca paylaşıldı.



                            ÜZÜCÜ KARAR
                            Hayatı hiç beklemediği bir anda alt üst olan Elif'in karanlıktan gün ışığına çıkma hikâyesini anlatan "Bir Küçük Gün Işığı", bu akşam yeni bölümüyle atv'de ekrana geliyor. Başrolünde Seray Kaya ve Berk Oktay'ın yer aldığı dizinin bu akşamki konusu kısaca şöyle: Mahkeme, DNA sonucu belli olana kadar Güneş'in sosyal hizmetlerde kalmasına karar verir. Güneş diğer çocuklar tarafından horlanır. Elif, şok bir olayla Güneş'i sonsuza kadar kaybettiğini anlayınca Güneş'i ve Fırat'ı bırakıp İstanbul'dan gitmeye karar verir.

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                            Haberler Saklambaç Burak Özçivit ve hamile eşi Fahriye Evcen, oğulları Karan ile birlikte bir AVM'nin eğlence merkezinde vakit geçirdi | Saklambaç haberleri
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