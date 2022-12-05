Burak Özçivit ve hamile eşi Fahriye Evcen, oğulları Karan ile birlikte bir AVM'nin eğlence merkezinde vakit geçirdi | Saklambaç haberleri

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi 'Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit, çekimlerden bulduğu her fırsatı ailesiyle geçiriyor. Başarılı oyuncu, önceki gün de şimdilerde ikinci çocuğuna hamile olan eşi Fahriye Evcen ve oğlu Karan ile birlikte bir AVM'nin yolunu tuttu.
TAKDİR TOPLADILAR
Buradaki bir eğlence merkezinde Karan'la oyunlar oynayan ünlü çift, her zamanki gibi örnek bir annebaba oluşlarını gözler önüne serdi. Etrafta bulunanların meraklı bakışları ile eğlenceli saatler geçiren çiftin, her oyunda büyük bir keyifle oğulları Karan'a eşlik etmeleri de takdir topladı.
SIKILDIM ARTIK!
Bade İşçil, önceki gün oğlu Azur Sualp ile Etiler'de objektiflere yansıdı. "Oğlum kolunu kırmıştı. Bugün alçıyı çıkardık ondan dolayı çok mutluyum'' diyen güzel oyuncu, "Yeni bir proje var mı?" sorusunu ise şöyle yanıtladı: ''Ekranlara dönmeyi dört gözle bekliyorum. Artık sıkıldım. Bu kadar ara bana fazla geldi.'' (Aydın HAMZA)