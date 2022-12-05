Burak Özçivit ve hamile eşi Fahriye Evcen, oğulları Karan ile birlikte bir AVM'nin eğlence merkezinde vakit geçirdi | Saklambaç haberleri





'BİR TEK YARDIMCIM VAR'

"Benim söylenildiği gibi ne aşçım, ne şoförüm ne dadılarımız oldu. Bir tane yardımcım var. Bunun böyle olmasını da ben istedim. Öyle konuşulduğu gibi bir hayat yok. İnsanlar kendilerini rahatlatmak için böyle konuşuluyor ama ben alnımın teriyle büyüttüm çocuklarımı." (Aydın HAMZA)