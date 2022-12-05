Aslı Şen, Umre ziyaretinde ürün reklamı yaptı! Sosyal medyada tepki çekti: Ben paylaşımını görünce onun adına utandım





Kendi adını taşıyan kozmetik ürünleri olan Aslı Şen'in Umre'den yeni çıkacak olan el kremini tanıtması ve bunu yaparken de fona Kabe'yi alması, büyük tepki çekti. Aslı Şen, tepki çeken paylaşımına da şunları yazdı: "Sözümü tuttum. Yaptığım ve yapacağım her üründe hep kalbimin sesini dinledim, dinleyeceğim. Size en kaliteli, içeriği en iyi ürünleri yapmaya devam."