560 bin TL’lik hüsran! Estetiği fazla kaçıran Meryem Uzerli'nin yeni görüntüsü şoke etti

2011 yılında rol aldığı 'Muhteşem Yüzyıl' dizisiyle hayatımıza giren Meryem Uzerli'nin yıllar içindeki değişimi, hayli büyük.
En son 2020 yılında estetikleri nedeniyle çok eleştirilen güzel oyuncu, "Öz güvenimin düşük olduğu bir dönem botoks ve dolgunun ayarını kaçırdım. Uzun süredir yüzüme bir şey yapmıyorum" itirafı yapmıştı.
Ancak Meryem Uzerli'nin geçtiğimiz akşam Suudi Arabistan'da düzenlenen Kızıldeniz Uluslararası Film Festivali'ndeki görüntüsü, şaşkınlık yarattı. Bazı karelerinde hayranlarının tanımakta güçlük çektiği güzel oyuncunun kendisiyle özdeşleşen yuvarlak yüz hatlarını neredeyse tamamen kaybettiği gözlendi.