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    560 bin TL’lik hüsran! Estetiği fazla kaçıran Meryem Uzerli'nin yeni görüntüsü şoke etti

    Meryem Uzerli’nin yeni görüntüsü, şaşkınlık yarattı. Çene ve yanaklarına yaptırdığı dolguyu fazla kaçıran güzel oyuncunun, “Nerede eski Meryem?” dedirten yeni yüzündeki estetiklerin toplam fiyatının yaklaşık 30 bin dolar olduğu konuşuluyor.

    560 bin TL’lik hüsran

    2011 yılında rol aldığı 'Muhteşem Yüzyıl' dizisiyle hayatımıza giren Meryem Uzerli'nin yıllar içindeki değişimi, hayli büyük.



    En son 2020 yılında estetikleri nedeniyle çok eleştirilen güzel oyuncu, "Öz güvenimin düşük olduğu bir dönem botoks ve dolgunun ayarını kaçırdım. Uzun süredir yüzüme bir şey yapmıyorum" itirafı yapmıştı.



    Ancak Meryem Uzerli'nin geçtiğimiz akşam Suudi Arabistan'da düzenlenen Kızıldeniz Uluslararası Film Festivali'ndeki görüntüsü, şaşkınlık yarattı. Bazı karelerinde hayranlarının tanımakta güçlük çektiği güzel oyuncunun kendisiyle özdeşleşen yuvarlak yüz hatlarını neredeyse tamamen kaybettiği gözlendi.



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        Elmacık kemikleri, dudakları ve şakaklarına yaptırdığı dolgusunun dozunu fazla kaçıran güzel oyuncunun, son dönemin modasına da uyarak 'jawline' yani çene hattı dolgusu yaptırdığı da gözden kaçmadı. Bu arada Meryem Uzerli'nin bu operasyonları müdavimi olduğu dünyaca ünlü estetisyen Dr. Simon Qurian'a yaptırdığı düşünülürse, güzel oyuncunun cebinden yaklaşık 30 bin dolar yani yaklaşık 560 bin TL çıktı!

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        Haberler Saklambaç 560 bin TL’lik hüsran! Estetiği fazla kaçıran Meryem Uzerli'nin yeni görüntüsü şoke etti
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