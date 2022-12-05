560 bin TL’lik hüsran! Estetiği fazla kaçıran Meryem Uzerli'nin yeni görüntüsü şoke etti

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Elmacık kemikleri, dudakları ve şakaklarına yaptırdığı dolgusunun dozunu fazla kaçıran güzel oyuncunun, son dönemin modasına da uyarak 'jawline' yani çene hattı dolgusu yaptırdığı da gözden kaçmadı. Bu arada Meryem Uzerli'nin bu operasyonları müdavimi olduğu dünyaca ünlü estetisyen Dr. Simon Qurian'a yaptırdığı düşünülürse, güzel oyuncunun cebinden yaklaşık 30 bin dolar yani yaklaşık 560 bin TL çıktı!

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