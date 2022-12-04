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    Tatavlalı geliyor! Ben Bu Cihana Sığmazam’da Engin Benli sürprizi! | Saklambaç haberleri

    Güçlü kadrosuyla dikkat çeken atv’nin reyting rekortmeni dizisi ‘Ben Bu Cihana Sığmazam’a Engin Benli sürprizi! İşte sizler için derlediğimiz 4 Aralık TAKVİM Gazetesi saklambaç haberleri...

    Tatavlalı geliyor

    Yapımcılığını Güzel Adamlar Medya'nın üstlendiği Ben Bu Cihana Sığmazam dizisine Engin Benli dahil oldu. Yayınlandığı günde reyting rekoru kıran diziye 12. bölümde (6 Aralık Salı) dahil olacak Engin Benli, Tatavlalı karakterine hayat verecek. 50 yaşında hayatın zorluklarını en ağır şekilde yaşamış, merhamet duygusuna sahip olmayan, hayatı boyunca hiç ağlamamış bir karakter olan Tatavlalı, Cezayir Türk'ün en büyük düşmanı olacak.



    'KÖKLER' SERGİSİ HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ'NDE
    Bilimsel çalışmaların yanı sıra, kültürel ve sanatsal etkinliklere de büyük önem veren Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Türk asıllı Hollandalı fotoğraf sanatçısı Ahmet Polat'ın Gaziantep'te başlayan aile köklerinin hikayesini anlattığı "Kökler" adlı fotoğraf sergisine ev sahipliği yapıyor. Dünyanın en önemli fotoğrafçılık kurumlarından ICP'nin düzenlediği 22. Infinity Awards'ta genç fotoğrafçı ödülünü kazanan ilk Türk sanatçısı olan Ahmet Polat'ın 2019 yılında, babasıyla birlikte ilk kez Gaziantep'teki köylerine yaptığı ziyaretin izlerini barındıran serginin küratörlüğünü Hasan Kalyoncu Üniversitesi İletişim Fakültesi ile Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi üstlendi. Sergi 31 Mart 2023 tarihine kadar Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde ziyaret edilebilir.



    YILDIZLI DEFİLE
    İzmir'de düzenlenen "World Of Fashion" defilesi 90'ların dev defilelerini aratmadı.Türkiye'nin en güçlü abiye firmalarının aynı defilede buluştuğu İzmir'deki "World Of Fashion" defilesi podyumun starlarını bir araya getirdi. 90'ların görkemli organizasyonlarını anımsatan defilede Demet Şener, Özge Ulusoy, Didem Soydan, Ece Gürsel, Wilma Elles, Şevval Şahin, Gizem Özdilli, Günay Musayeva, Sema Şimşek gibi modeller podyuma çıktı.



        İSTANBUL'DAN GİTMEYE KARAR VERİR
        ATV'nin sevilen dizisi "Bir Küçük Gün Işığı" yine ekrana kilitleyecek. Dila'nın keyfi yerinde, Güneş'i almak için gün sayar. Elif ise sosyal hizmetlerin önünde adeta kamp kurar. Güneş diğer çocukların, kıskanç bakışları ve alaycı tavırları altında ezilir, horlanır. Fırat mahkemeye müdahil olup vesayeti almayı planlar ama Ümran'ın da aynı hamlede bulunmasıyla son umudu paramparça olur. Elif, Güneş'i sonsuza kadar kaybettiğini anlar. Elif, Güneş'i ve Fırat'ı bırakıp İstanbul'dan gitmeye karar verir.



        KULAKLARIN PASINI SİLDİ
        Şimal İstanbul'da bir mekanda sahne aldı. Baştan sona tempolu ve enerjik bir sahneye imza atan başarılı sanatçı, kendisni dinlemeye gelen müzikseverleri adeta mest etti. Bir ara sahneye moda dünyasından müzik dünyasına transfer olan genç müzisyen Beste Korkmaz'ı da davet eden Şimal, yakın dostuyla çok özel bir düete imza attı.



        TRAFİK ENGELİ!
        İlayda Alişan, önceki gece Arnavutköy'de arabasının içinde görüntülendi. Trafiğine takılan Alişan, "Arkadaşlar zaten trafik var. Şimdi biz de daha çok yapmayalım. Daha uygun bir zamanda inşallah konuşuruz" diyerek trafikte gözden kayboldu. (Doğan SAVAŞ)



            'ÇEKİMLER GÜZEL'
            "Ben Bu Cihana Sığmazam' ın Besim'i, Oğuzhan Çoban, önceki akşam Bebek'te bir mekan çıkışı görüntülendi. Başarılı oyuncu, dizi hakkında gazeteciler ile ayaküstü sohbet etti. Her şeyin güzel geçtiğini dile getiren Çoban, "Çekimler güzel geçiyor bende boşluktan fırsat buldum arkadaşlarımla yemeğe çıktım" dedi.



            ÖNCE TATİL SONRA İŞ
            Dilara Kırmıt, dünyanın star mankenleriyle boy göstereceği "Milan Fashion Week" öncesi Dubai tatiline çıktı. Aralık ayında denize giren Kırmıt, Türkiye'de yer alacağı organizasyonlar sonrası "Milan Fashion Week" için İtalya'ya gidecek.



            EVLİLİK YAKIN
            Geçtiğimiz günlerde "Evlenme Teklifi" beklediğini söyleyen güzel oyuncunun çağrısına sevgilisi olumlu yanıt verdi. Bestemsu Özdemir ve Serkan Mehmet Durdu'da geçtiğimiz akşam bir mekan çıkışı görüntülendi. Muhabirlerin "Bestemsu hanım evlilik teklifi beklediğini söyledi. Siz neler söylemek istersiniz?" sorusuna Durdu, "Yakında gelecektir" diyerek güzel oyuncuya yakın zamanda evlilik teklifi yapacağını söyledi. Bestemsu Özdemir sevgilisinin bu sözleri karşısında mutluluğu gözlerinden okundu. (Doğan SAVAŞ)



                İKİNCİ KEZ ANNE OLDU!
                Burcu Kara ve Fırat Parlak çifti, heyecanla bekledikleri bebeklerine kavuştu. Bir erkek çocuk sahibi daha olan Kara, "Can" ismini verdikleri oğlunun ayağını tuttuğu bir kareyi; "Can'ımız geldi" diyerek sosyal medyadan paylaştı.



                KÖFTE SIRASI
                37 yaşındaki başarılı futbolcu Gökhan Gönül, önceki gece Arnavutköy'de görüntülendi. Seyyar bir köftecide sıra bekleyen futbolcu, "Yarım köfte yaptıracağız onu bekliyoruz" diyerek güldü. Muhabirlere "Kolay gelsin" diyen Gönül, daha sonra yarım ekmek köftesini yedi. (Doğan SAVAŞ)



                ESKİMO ÖZER
                Eski futbolcu Özer Hurmacı önceki gün objektiflere takıldı. Hurmacı, "Teknik direktörlük eğitimim devam ediyor. Buraya arkadaşlarımla buluşmaya geldim" dedi. Futbocu, Eskimoları anımsatan kürklü paltosu, gazetecilere poz vermeyi de ihmal etmedi.



                    AŞK SAATİ
                    Kenan Doğulu, önceki gece Arnavutköy'de görüntülendi. Bir ödül töreninde sahnede eşi Beren Saat'ten ödül alan Doğulu, eşinin aşk sözleri karşısında sahnede gözyaşlarına hakim olamamıştı. Kenan Doğulu bu cümleler ile alakalı sorulara, "Eşimden bu cümleleri duymak beni gururlandırdı. Ona aşığım" diye yanıt verdi.

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                    Koza Altın
                    Haberler Saklambaç Tatavlalı geliyor! Ben Bu Cihana Sığmazam’da Engin Benli sürprizi! | Saklambaç haberleri
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