Tatavlalı geliyor! Ben Bu Cihana Sığmazam’da Engin Benli sürprizi! | Saklambaç haberleri





İSTANBUL'DAN GİTMEYE KARAR VERİR

ATV'nin sevilen dizisi "Bir Küçük Gün Işığı" yine ekrana kilitleyecek. Dila'nın keyfi yerinde, Güneş'i almak için gün sayar. Elif ise sosyal hizmetlerin önünde adeta kamp kurar. Güneş diğer çocukların, kıskanç bakışları ve alaycı tavırları altında ezilir, horlanır. Fırat mahkemeye müdahil olup vesayeti almayı planlar ama Ümran'ın da aynı hamlede bulunmasıyla son umudu paramparça olur. Elif, Güneş'i sonsuza kadar kaybettiğini anlar. Elif, Güneş'i ve Fırat'ı bırakıp İstanbul'dan gitmeye karar verir.