Tatavlalı geliyor! Ben Bu Cihana Sığmazam’da Engin Benli sürprizi! | Saklambaç haberleri

Yapımcılığını Güzel Adamlar Medya'nın üstlendiği Ben Bu Cihana Sığmazam dizisine Engin Benli dahil oldu. Yayınlandığı günde reyting rekoru kıran diziye 12. bölümde (6 Aralık Salı) dahil olacak Engin Benli, Tatavlalı karakterine hayat verecek. 50 yaşında hayatın zorluklarını en ağır şekilde yaşamış, merhamet duygusuna sahip olmayan, hayatı boyunca hiç ağlamamış bir karakter olan Tatavlalı, Cezayir Türk'ün en büyük düşmanı olacak.
'KÖKLER' SERGİSİ HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ'NDE
Bilimsel çalışmaların yanı sıra, kültürel ve sanatsal etkinliklere de büyük önem veren Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Türk asıllı Hollandalı fotoğraf sanatçısı Ahmet Polat'ın Gaziantep'te başlayan aile köklerinin hikayesini anlattığı "Kökler" adlı fotoğraf sergisine ev sahipliği yapıyor. Dünyanın en önemli fotoğrafçılık kurumlarından ICP'nin düzenlediği 22. Infinity Awards'ta genç fotoğrafçı ödülünü kazanan ilk Türk sanatçısı olan Ahmet Polat'ın 2019 yılında, babasıyla birlikte ilk kez Gaziantep'teki köylerine yaptığı ziyaretin izlerini barındıran serginin küratörlüğünü Hasan Kalyoncu Üniversitesi İletişim Fakültesi ile Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi üstlendi. Sergi 31 Mart 2023 tarihine kadar Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde ziyaret edilebilir.
YILDIZLI DEFİLE
İzmir'de düzenlenen "World Of Fashion" defilesi 90'ların dev defilelerini aratmadı.Türkiye'nin en güçlü abiye firmalarının aynı defilede buluştuğu İzmir'deki "World Of Fashion" defilesi podyumun starlarını bir araya getirdi. 90'ların görkemli organizasyonlarını anımsatan defilede Demet Şener, Özge Ulusoy, Didem Soydan, Ece Gürsel, Wilma Elles, Şevval Şahin, Gizem Özdilli, Günay Musayeva, Sema Şimşek gibi modeller podyuma çıktı.