Miami tatilinde sanat galerisi davetine katılan Cansu Dere, yaklaşık 1 milyon TL harcadı

Melis Sezen ile Miami'ye tatile giden Cansu Dere Instagram'da paylaştığı fotoğraflarla düşman çatlatmıştı.
Miami'yi altüst eden Dere, oradaki davetlere de katılmayı ihmal etmedi.
Güzel oyuncu "Art Basel" sanat fuarına katıldı.
Melis Sezen ile Miami'ye tatile giden Cansu Dere Instagram'da paylaştığı fotoğraflarla düşman çatlatmıştı.
Miami'yi altüst eden Dere, oradaki davetlere de katılmayı ihmal etmedi.
Güzel oyuncu "Art Basel" sanat fuarına katıldı.
Burada birbirinden güzel sanat eserlerine hayranlık duyan ünlü oyuncu alışveriş de yaptı.
YAKLAŞIK 1 MİLYON TL HARCADI
Cansu Dere sanat galerisinde beğendiği sanatçıların eserlerine 50 Bin Dolar (931 Bin TL) ödeyerek satın aldı.