Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Miami tatilinde sanat galerisi davetine katılan Cansu Dere, yaklaşık 1 milyon TL harcadı

    Miami tatiline devam eden Cansu Dere “Art Basel” sanat galerisinin davetine katıldı. Beğendiği eserleri satın alan güzel oyuncu tam 50 Bin Dolar (931 Bin TL) para ödedi...

    Milyonluk sanat

    Melis Sezen ile Miami'ye tatile giden Cansu Dere Instagram'da paylaştığı fotoğraflarla düşman çatlatmıştı.



    Miami'yi altüst eden Dere, oradaki davetlere de katılmayı ihmal etmedi.



    Güzel oyuncu "Art Basel" sanat fuarına katıldı.



        Burada birbirinden güzel sanat eserlerine hayranlık duyan ünlü oyuncu alışveriş de yaptı.



        YAKLAŞIK 1 MİLYON TL HARCADI
        Cansu Dere sanat galerisinde beğendiği sanatçıların eserlerine 50 Bin Dolar (931 Bin TL) ödeyerek satın aldı.



        Ünlü oyuncu sanat eserlerine olan tutkusuyla biliniyor...

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Koza Altın
        Haberler Saklambaç Miami tatilinde sanat galerisi davetine katılan Cansu Dere, yaklaşık 1 milyon TL harcadı
            SON DAKİKA