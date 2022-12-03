Merve Boluğur ile 53 gün evli kalıp boşanan Mert Aydın sonunda patladı

Mert Aydın ilk olarak "Takvim Gazetesi"ne sessizliğine bozmuş ve ayrılık nedeni olarak "Fikir ayrılığı" demişti. Boşandığı eşi Merve Boluğur için tek bir olumsuz cümle sarf etmeyen Ünlü Dj, bu kez söyledikleriyle adeta şoke etti. Güzel oyuncunun her fırsatta Mert Aydın'la evli kaldığı dönemi kötülemesi ve son olarak "Mutlu ilişki var mı?" sorusuna "Herkes oyuncu olmuş" demesi ünlü Dj'yi çileden çıkarttı. Kabuğuna çekilen Mert Aydın ilk kez bir etkinlikte ortaya çıktı. Muhabirler mikrofon yönelttiğinde direkt olarak "Bana ne soracağınızı biliyorum" diyen Dj, "Gereksiz konularla ilgili konuşmaya gerek yok, Unutmaya çalışıyorum" sözleriyle de oldukça şaşırttı.