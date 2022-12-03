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    Merve Boluğur ile 53 gün evli kalıp boşanan Mert Aydın sonunda patladı

    Merve Boluğur ile 53 gün evli kalıp boşanan Mert Aydın, Boluğur için “Gereksiz konularla ilgili konuşmuyorum” diyerek herkesi şaşırttı. İşte sizler için derlediğimiz 3 Aralık tarihli TAKVİM gazetesi Saklambaç haberleri...

    Sonunda patladı

    Mert Aydın ilk olarak "Takvim Gazetesi"ne sessizliğine bozmuş ve ayrılık nedeni olarak "Fikir ayrılığı" demişti. Boşandığı eşi Merve Boluğur için tek bir olumsuz cümle sarf etmeyen Ünlü Dj, bu kez söyledikleriyle adeta şoke etti. Güzel oyuncunun her fırsatta Mert Aydın'la evli kaldığı dönemi kötülemesi ve son olarak "Mutlu ilişki var mı?" sorusuna "Herkes oyuncu olmuş" demesi ünlü Dj'yi çileden çıkarttı. Kabuğuna çekilen Mert Aydın ilk kez bir etkinlikte ortaya çıktı. Muhabirler mikrofon yönelttiğinde direkt olarak "Bana ne soracağınızı biliyorum" diyen Dj, "Gereksiz konularla ilgili konuşmaya gerek yok, Unutmaya çalışıyorum" sözleriyle de oldukça şaşırttı.



    ŞIKLIK DEMETİ
    Görkemli bir düğünle ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç ile hayatını birleştiren Demet Özdemir, Bakü'de bir geceye katıldı. Sosyal medyadan paylaşım yapan güzel oyuncunun derin yırtmaçlı, taşlarla süslenmiş siyah elbisesi dakikalar içinde binlerce beğeni aldı.



    KAHKAHA TUFANI
    Vizyona girecek olan "Yunus Çocuk" animasyon filminin galası yapıldı. Seslendirme kadrosundaki Özge Yagız sevgilisi ile galaya katıldı. Güzel Oyuncu " Benim için animasyon filmi seslendirmek çok heyecan vericiydi. Hayatımda bir ilke imza attım" dedi.



        GURURLU GÜZEL
        Hazal Subaşı, başarıyı tanımladı. "Başarı benim için mutluluk ve gurur" diyen güzel oyuncu, ekledi: "Kendimizle gurur duymayı unutuyoruz çoğu zaman. Hayatın telaşında başardıklarımızı hemen unutuyoruz bu uğurda neler yaptığımızı"



        HODRİ MEYDAN
        Sinan Akçıl, önceki gün Hacettepe Üniversitesi öğrencilerine konser verdi. Sahnede üç saat kalan ve izdiham yaratan başarılı müzisyen, "Karanlıkta konser verip 50 bin, 100 bin kişi diyenlere sesleniyorum. Hodri meydan, gündüz konseri yapın da herkes kaç kişi olduğunu görsün."



        BAŞARI 'DESTAN'I
        ATV'de ekrana geldiği dönemde milyonları ekran başına kilitleyen Destan dizisinin başarısı, sınır aştı. Sadece Türkiye değil yurt dışında gösterildiği ülkelerde de çok sevilen dizi, Venedik'te düzenlenecek ve hayli prestijli olan "Venice Tv Award" ödüllerinde 'En İyi Dizi' kategorisinde aday gösterildi.



            USTA ETKİSİ
            Yüsra Geyik, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Merhum sanatçı Neşet Ertaş'ın hayatını konu alan filmde sanatçının ilk eşi Leyla karakterini canlandıran Geyik, şöyle dedi: Hayatından çok etkilendim. En etkilendiğim şey, belki de ben oynadığım için Neşet Ertaş'ın kadınlara bakış açısı.
            Aydın HAMZA



            ALKIŞLAR BERKAY'A
            Çocukların okul ihtiyaçlarını karşılama ve daha çok kitaba ulaşmalarını amaçlayan köy okulları ziyaretleri projesinde D&R'a bu kez Artvinli şarkıcı Berkay eşlik etti. Çocuklara hassasiyeti ile bilinen ve yıllardan beri, her türlü yardım projelerine destek olarak sosyal sorumluluğunu yerine getiren Berkay, Artvin'in Kemalpaşa ilçesindeki köy okullarında yüzlerce çocuk ile kucaklaştı.



            ATV KLASİĞİ
            1 Aralık Perşembe günü reyting listesinin ilk iki sırasını yine atv kaptı. Kantar Medya'dan alınan verilere göre "Esra Erol'da", önceki gün Tüm Kişiler kategorisinde %7,27 izlenme oranı ve %28,19 izlenme payı alarak birinci sırada yer aldı. atv'nin güçlü kadrosu ve çekici hikayesiyle dikkat çeken dizisi Aldatmak da önceki akşamki yeni bölümüyle Tüm Kişiler'de %6,57 izlenme oranı ve %15,82 izlenme payı alarak en çok izlenen dizi oldu.

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            Haberler Saklambaç Merve Boluğur ile 53 gün evli kalıp boşanan Mert Aydın sonunda patladı
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