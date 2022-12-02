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    Soğuk savaş! Ebru Gündeş'in paylaşımına Hadise'den dakikalar sonra cevap geldi

    Sessiz bir savaşın içerisinde olan Hadisi ile Ebru Gündeş’ten peş peşe benzer paylaşımlar geldi. Gündeş, Spotify’da 122.3 milyon kez dinlenildiğini ilan etti. Hadise de dakikalar sonra ‘Küçük bir yoldayım, en başındayım’ şarkı sözünün en çok paylaşılan söz olduğunu duyurarak Gündeş’e meydan okur gibiydi!

    Soğuk savaş!

    Son haftalarda gündem olan Reza Zarrab skandalı iddiasıyla gözler Ebru Gündeş ile Hadise'ye çevrilmişti. Hadise'nin Zarrab'la yasak aşk yaşadığı iddiasının hemen ardından ünlü popçuyla selamı sabahı kesen Gündeş, son iddialar karşısında da sessiz kaldı. Hadise ise bu iddiaları ortaya atan herkese dava açtı.



    Dün ise ikili cephesinde ilginç bir gelişme yaşandı. İlk olarak Ebru Gündeş, dünyaca ünlü müzik dinleme uygulaması Spotify'dan gelen 2022 raporunu paylaştı. Gündeş'in şarkıları, tam 168 ülkede 122.3 milyon defa dinlendi.



    ARADAKİ FARK SADECE 11 DAKİKA!
    "Müzik her şeye, hepimize iyi gelir" diyerek bu gurur tablosunu Instagram'da yayınlayan ünlü sanatçıdan sadece 11 dakika sonra sahneye Hadise çıktı. Ünlü popçu da yine aynı uygulamadan gelen raporunu yayınladı. Buna göre ünlü popçunun şarkıları, 177 farklı ülkede 103.3 milyon kez dinlenmişti. Ancak Hadise, boşanma sürecinde sahnede söylerken ağladığı şarkısına ait "Küçük bir yoldayım, en başındayım" sözlerinin ise 'en çok paylaşılan şarkı sözü' olduğuna vurgu yapıp Ebru Gündeş'le rekabetini müziğe taşıdı.



        ALBÜM JESTİ
        Ebru Gündeş'in müzik dünyasına yeni şarkılar ve yetenekler kazandırmak amacıyla düzenlediği dijital yarışmada dereceye giren katılımcılar, şarkılarıyla 'Ebru Gündeş Dinliyor' adı altında, aynı albümde toplandı. Merakla beklenen albüm, bugün tüm dijital platformlarda.



        Ebru Gündeş, skandal iddiaların ardından bir yılı aşkın süredir sessiz kalıyor.

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