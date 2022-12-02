Soğuk savaş! Ebru Gündeş'in paylaşımına Hadise'den dakikalar sonra cevap geldi





ARADAKİ FARK SADECE 11 DAKİKA!

"Müzik her şeye, hepimize iyi gelir" diyerek bu gurur tablosunu Instagram'da yayınlayan ünlü sanatçıdan sadece 11 dakika sonra sahneye Hadise çıktı. Ünlü popçu da yine aynı uygulamadan gelen raporunu yayınladı. Buna göre ünlü popçunun şarkıları, 177 farklı ülkede 103.3 milyon kez dinlenmişti. Ancak Hadise, boşanma sürecinde sahnede söylerken ağladığı şarkısına ait "Küçük bir yoldayım, en başındayım" sözlerinin ise 'en çok paylaşılan şarkı sözü' olduğuna vurgu yapıp Ebru Gündeş'le rekabetini müziğe taşıdı.