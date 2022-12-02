Soğuk savaş! Ebru Gündeş'in paylaşımına Hadise'den dakikalar sonra cevap geldi

Son haftalarda gündem olan Reza Zarrab skandalı iddiasıyla gözler Ebru Gündeş ile Hadise'ye çevrilmişti. Hadise'nin Zarrab'la yasak aşk yaşadığı iddiasının hemen ardından ünlü popçuyla selamı sabahı kesen Gündeş, son iddialar karşısında da sessiz kaldı. Hadise ise bu iddiaları ortaya atan herkese dava açtı.
Dün ise ikili cephesinde ilginç bir gelişme yaşandı. İlk olarak Ebru Gündeş, dünyaca ünlü müzik dinleme uygulaması Spotify'dan gelen 2022 raporunu paylaştı. Gündeş'in şarkıları, tam 168 ülkede 122.3 milyon defa dinlendi.
ARADAKİ FARK SADECE 11 DAKİKA!
"Müzik her şeye, hepimize iyi gelir" diyerek bu gurur tablosunu Instagram'da yayınlayan ünlü sanatçıdan sadece 11 dakika sonra sahneye Hadise çıktı. Ünlü popçu da yine aynı uygulamadan gelen raporunu yayınladı. Buna göre ünlü popçunun şarkıları, 177 farklı ülkede 103.3 milyon kez dinlenmişti. Ancak Hadise, boşanma sürecinde sahnede söylerken ağladığı şarkısına ait "Küçük bir yoldayım, en başındayım" sözlerinin ise 'en çok paylaşılan şarkı sözü' olduğuna vurgu yapıp Ebru Gündeş'le rekabetini müziğe taşıdı.