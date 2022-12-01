Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Engincan Ural ile Merve Kaya'nın boşanma iddialarına kaynana Sibel Can'dan jet yalanlama | Saklambaç haberleri

    Yaklaşık 45 gün önce evlenen Engincan Ural ile Merve Kaya’nın evliliklerinde sorun yaşadığı ve ikilinin boşanma kararı aldığı iddia edildi. İşte sizler için derlediğimiz 1 Aralık TAKVİM Gazetesi saklambaç haberleri...

    Jet boşanmaya jet yalanlama!

    Merve Kaya ile 9 Ekim'de evlenen Engincan Ural'ın boşanacağı iddia edildi. Dedikodulardan biri Kaya'nın Engincan Ural'a ihanet ettiği şeklindeydi. Diğeri ise Merve Kaya, düğünlerinde Sibel Can'ın ön plana çıkmasına bozulunca gelin-kaynana gerildi. Devreye giren Sibel Can iddiaların hemen ardından oğlu ve gelininin düğün fotoğraflarını paylaşıp "Ne boşanması!" der gibiydi. Engincan Ural ise "Bu haberlere sadece gülüyorum" dedi.



    MUTLULUĞUN RESMİ
    Yaz aylarında hayatını Oğuzhan Koç'la birleştiren Demet Özdemir, eşiyle birlikte aşk pozlarını sosyal medyadan paylaştı. Çıktıkları tatil dönüşünde ağzı kulaklarında pozlar veren güzel oyuncunun mutluluğu "Maşallah" dedirtti.



    BEN'SU' GİBİ
    Bensu Soral oyunculuğunun yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da gündeme geliyor. Son paylaşımında siyah sırt dekolteli elbisesi beğeni yağmuruna tutuldu.



        WONDER EBRU
        NBA'de oynayan Eşi Cedi Osman'la Amerika ve Türkiye arası mekik dokuyan Ebru Şahin kendine denize attı. Amerika'da yeşil elbisesi ile denize giren güzel oyuncunun bu pozları sinema karakteri "Wonder Woman benzetildi.



        MÜCEVHERİ BEDAVAYA GETİRDİ!
        Nesrin Cavadzade, bir mücevher markasıyla yaptığı iş birliği için düzenlenen lansmandaydı. "Mücevhere artık para vermem diye düşünüyorum'' diyerek gülümseten güzel oyuncu, "Kıyafette abartıyı severim. Gereğinden fazla ilgi çekici olmayı seviyorum." (Aydın HAMZA)



        ACEMİ ÇAPKIN
        Buray, çapkınlıkta acemi çıktı. Ünlü popçu, Nişantaşı'nda gizemli kız arkadaşıyla yemek yedi. Ünlü Şarkıcı, kız arkadaşıyla AVM'den çıkış yapmadan önce sarmaş dolaş bir şekilde görüntülendi. Gazetecileri görünce panik yapan Buray, muhabirlerin yanındaki kız arkadaşını sorması üzerine "Yanımda kimse yoktu" diye cevap verdi. Buray, "Kız arkadaşınızla birbirinize sarıldınız, fotoğraf var" demesi üzerine "Yok öyle bir şey, yanımda kimse yoktu" diyerek hızlı adımlarla aracına bindi.



            DENGELER DEĞİŞİYOR
            ATV'nin ilgiyle izlenen dizisi 'Aldatmak', bu akşam saat 20.00'de merakla beklenen yeni bölümüyle ekrana geliyor. Dizinin bu akşamki bölümünde dengeler değişirken yeni bölüm konusu şöyle: Kötü günleri atlatıp mutlu olmaya çalışan Güzide, ailesine karşı daha anlayışlı olmaya çalışır. Yenersoy kardeşlerinin tesadüfen karşılaştıkları sürpriz ve bunun sonucunda verdikleri karar yine bütün aileyi etkileyecektir. Ancak herkesin çekindiği Güzide'nin bu karara tepkisi ne olacaktır?



            BABA HEDİYE
            Amerika'da bulunan Ece Seçkin'e babasından büyük jest geldi. Eyüp Seçkin, kızı için Kanadalı ünlü bir mücevher tasarımcısına güzel popçudan ilham alarak tasarlanan bir kolye yaptırdı.1600 adet pırlantadan oluşan kolyenin fiyatı şimdiden merak konusu oldu.



            YILLAR VIZ GELİYOR
            Önceki akşam düzenlenen bir davette ünlüler geçidi yaşandı. Geceye katılan herkes şıklığıyla dikkat çekerken Ece Sükan ve Tülin Şahin, yıllara meydan okuyan güzellikleriyle göz kamaştırdı. Her ikisi de mini tercih eden ünlü modeller, nefes kesti. (Doğan SAVAŞ)



                ÇORAP KORKUSU
                Seda Bakan, önceki akşam bir davette boy gösterdi. Davet sonrası arabaya bineceği sırada topuklu ayakkabılarını çıkaran Bakan, terliklerini giyeceği sırada "İnşallah çoraplarım yırtık değildir. Yoksa manşet olacağım" diyerek güldü. (Doğan SAVAŞ)

                TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                İmamoğlu’ndan depremzede kadına saygısız hareket
                Haberler Saklambaç Engincan Ural ile Merve Kaya'nın boşanma iddialarına kaynana Sibel Can'dan jet yalanlama | Saklambaç haberleri
                    SON DAKİKA