Engincan Ural ile Merve Kaya'nın boşanma iddialarına kaynana Sibel Can'dan jet yalanlama | Saklambaç haberleri

Merve Kaya ile 9 Ekim'de evlenen Engincan Ural'ın boşanacağı iddia edildi. Dedikodulardan biri Kaya'nın Engincan Ural'a ihanet ettiği şeklindeydi. Diğeri ise Merve Kaya, düğünlerinde Sibel Can'ın ön plana çıkmasına bozulunca gelin-kaynana gerildi. Devreye giren Sibel Can iddiaların hemen ardından oğlu ve gelininin düğün fotoğraflarını paylaşıp "Ne boşanması!" der gibiydi. Engincan Ural ise "Bu haberlere sadece gülüyorum" dedi.
MUTLULUĞUN RESMİ
Yaz aylarında hayatını Oğuzhan Koç'la birleştiren Demet Özdemir, eşiyle birlikte aşk pozlarını sosyal medyadan paylaştı. Çıktıkları tatil dönüşünde ağzı kulaklarında pozlar veren güzel oyuncunun mutluluğu "Maşallah" dedirtti.
BEN'SU' GİBİ
Bensu Soral oyunculuğunun yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da gündeme geliyor. Son paylaşımında siyah sırt dekolteli elbisesi beğeni yağmuruna tutuldu.