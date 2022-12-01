Engincan Ural ile Merve Kaya'nın boşanma iddialarına kaynana Sibel Can'dan jet yalanlama | Saklambaç haberleri





DENGELER DEĞİŞİYOR

ATV'nin ilgiyle izlenen dizisi 'Aldatmak', bu akşam saat 20.00'de merakla beklenen yeni bölümüyle ekrana geliyor. Dizinin bu akşamki bölümünde dengeler değişirken yeni bölüm konusu şöyle: Kötü günleri atlatıp mutlu olmaya çalışan Güzide, ailesine karşı daha anlayışlı olmaya çalışır. Yenersoy kardeşlerinin tesadüfen karşılaştıkları sürpriz ve bunun sonucunda verdikleri karar yine bütün aileyi etkileyecektir. Ancak herkesin çekindiği Güzide'nin bu karara tepkisi ne olacaktır?