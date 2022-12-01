Cem Yılmaz'ın 20 aylık eşi Ahu Yağtu'ya verdiği 10 bin dolarlık nafaka sosyal medyayı ikiye böldü! Gülben Ergen Yağtu'ya, Ece Erken ise Yılmaz'a destek verdi





ECE'DEN İSYAN VAR

2015'te boşandığı oğlunun babası Serkan Uçar'la yıllardır nafaka krizi yaşayan Ece Erken ise 10 bin dolarlık nafaka gündemine şöyle yorum yaptı: "Ben 6 bin TL olan nafakayı her ay icra yoluyla almaya çalıştığım için yorum yapamıyorum. Eymen'in okul masrafı da dahil her şeyi sekiz yıldır kendim karşılıyorum. Değil 10 bin dolar nafaka, ben indirimlisini bile alsam razıyım. Katar'da maçlara giderek hava atıyor ama oğlunun nafakasını ödememekten gocunmuyor. Cem Yılmaz'a helal olsun, evladına iyi bir babalık yapıyor."