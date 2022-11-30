Sosyetik güzel Derin Mermerci, yurdun her yerindeki köpekler için bir servet ödüyor





Zonguldak'taki barınaktaki şartların iyileştirilmesi için petek ve güneş enerjili ısınma sistemi arasında kalan sosyetik güzel, bunun için de 300 bin TL gibi bir rakamı gözden çıkardı. Türkiye'nin dört bir yanında hali hazırda baktığı sokak hayvanlarının bakım masrafının toplam 240 bin TL olduğunu söyleyen sosyetik güzel, "Ben her ay yarısını ödeyeceğim. Diğer yarısı için de gönüllüleri desteğe çağırıyorum" dedi.



Böylece güzel sosyetiğin mama, bakım ve barınma gibi tüm ihtiyaçlar toplandığında can dostlarımız için ayırdığı aylık bütçenin neredeyse 400 bin TL'yi bulduğu ortaya çıktı.