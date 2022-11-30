Sosyetik güzel Derin Mermerci, yurdun her yerindeki köpekler için bir servet ödüyor

Cemiyet hayatının en gözde isimlerinden Derin Mermerci, sadece tarzı ve güzelliğiyle değil hayvanlara olan sevgisiyle de takdir topluyor.
Vaniköy'deki yalısında sekiz köpeğe bakan sosyetik güzel, son yıllarda ise kurduğu yardım vakfı sayesinde Türkiye'nin dört bir yanındaki can dostlarımıza el uzatıyor. Geçtiğimiz günlerde Konya'da yaşanan katliamla derin üzüntüye boğulan Derin Mermerci, hayvan barınaklarındaki koşulların iyileştirilmesi için de düğmeye bastı. Kars, Ardahan, Tokat ve Ayvacık'taki barınaklara kulübe yardımı yapan sosyetik güzel, son olarak Zonguldak'ın imdadına koştu.
Zonguldak'taki barınaktaki şartların iyileştirilmesi için petek ve güneş enerjili ısınma sistemi arasında kalan sosyetik güzel, bunun için de 300 bin TL gibi bir rakamı gözden çıkardı. Türkiye'nin dört bir yanında hali hazırda baktığı sokak hayvanlarının bakım masrafının toplam 240 bin TL olduğunu söyleyen sosyetik güzel, "Ben her ay yarısını ödeyeceğim. Diğer yarısı için de gönüllüleri desteğe çağırıyorum" dedi.
Böylece güzel sosyetiğin mama, bakım ve barınma gibi tüm ihtiyaçlar toplandığında can dostlarımız için ayırdığı aylık bütçenin neredeyse 400 bin TL'yi bulduğu ortaya çıktı.