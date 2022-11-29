Oğuzhan Koç'la evlendikten sonra 4 kilo alan Demet Özdemir acil durum ilan etti | Saklambaç haberleri





CEZAYİR'İN ZORLU SINAVI

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi 'Ben Bu Cihana Sığmazam', bu akşam saat 20.00'de yeni bölümüyle yine milyonları ekran başına kilitleyecek. Dizinin bu akşamki bölüm konusu şöyle: Emniyet sorgusundan ustalıkla çıkan Cezayir'i evde yeni problemler bekler.



RESTİ ÇEKİYORLAR

Firuze, Cezayir'in sorgudan dönüşünü beklemeden kendi evine gider. Fakat Suna bu arada Firuze'nin hamile olduğunu öğrenir ve babasına gönül koyar. Firuze ve Leyla, Cezayir'in hem sevgisini ölçmek hem de kendi bağımsızlıklarına bir adım daha yaklaşmak için Cezayir'in önüne boşanma evraklarını koyar.