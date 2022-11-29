Meryem Bank! 10 milyon dolarlık serveti bulunan Meryem Uzerli yeni anlaşmalarla servetine servet kattı





GÜZELLİĞİYLE PARA BASIYOR

Dedikodulara göre de geçtiğimiz sene aynı markanın reklamlarında boy göstermek için 6 milyon TL ücret alan Meryem Uzerli, bir yıllık yaptığı yeni anlaşma karşılığında da 8 milyon TL'yi cebine koydu. Bu arada kariyerini İtalya'da sürdüren Can Yaman'ın da dünyaca ünlü İtalyan markası Dolce&Gabbana ile yaptığı iş birliği karşılığında aldığı ücret dudak uçuklattı. İtalyan basınına göre yakışıklı oyuncu, bu işbirliği sayesinde 1 milyon Euro yani yaklaşık 19 milyon TL aldı.