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    Meryem Bank! 10 milyon dolarlık serveti bulunan Meryem Uzerli yeni anlaşmalarla servetine servet kattı

    Geçtiğimiz hafta bir reklamdan iki milyon dolar aldığı konuşulan Meryem Uzerli, yine para bastı. Güzel oyuncu, bir mücevher markasıyla 8 milyon TL’ye anlaşma yeniledi.

    Meryem Bank

    Yaklaşık 10 milyon dolar olduğu konuşulan servetiyle Türkiye'nin en zengin aktrisi olan Meryem Uzerli, para basmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda İranlı bir modacının markasıyla iki yıllık reklam anlaşması yapan güzel oyuncunun, karşılığında 2 milyon dolar aldığı iddia edilmişti. Rol aldığı film ve dizilerden çok reklamlar sayesinde hatırı sayılır bir servet elde eden Meryem Uzerli, geçtiğimiz yıl çalıştığı bir mücevher markasıyla da iş birliğini yeniledi. Güzel oyuncu, önceki gün markanın yeni koleksiyonu için kamera karşısına geçti.



    GÜZELLİĞİYLE PARA BASIYOR
    Dedikodulara göre de geçtiğimiz sene aynı markanın reklamlarında boy göstermek için 6 milyon TL ücret alan Meryem Uzerli, bir yıllık yaptığı yeni anlaşma karşılığında da 8 milyon TL'yi cebine koydu. Bu arada kariyerini İtalya'da sürdüren Can Yaman'ın da dünyaca ünlü İtalyan markası Dolce&Gabbana ile yaptığı iş birliği karşılığında aldığı ücret dudak uçuklattı. İtalyan basınına göre yakışıklı oyuncu, bu işbirliği sayesinde 1 milyon Euro yani yaklaşık 19 milyon TL aldı.



    Dünya starlarının servetlerini araştıran 'celebsrevealed. com', Uzerli'nin servetinin 10 milyon dolar olduğunu yazmıştı.



        'celebsrevealed.com''a göre Can Yaman'ın serveti de geçtiğimiz aylarda 10 milyon dolardı. Ancak yeni dizi ve reklam anlaşmaları yapan 32 yaşındaki Yaman, servetine servet ekledi.

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        Haberler Saklambaç Meryem Bank! 10 milyon dolarlık serveti bulunan Meryem Uzerli yeni anlaşmalarla servetine servet kattı
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