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    Efsane geliyor! Johnny Depp doğum gününü İstanbul'da konser vererek kutlayacak

    Eski eşi Amber Heard’a açtığı dava ile dünya gündeminden düşmeyen Johnny Depp, İstanbul’a geliyor. Efsane yıldız, 60. yaş gününü 10 Haziran 2023 akşamı İstanbul’da vereceği konserde kutlayacak.

    Efsane geliyor

    Washington Post için yazdığı bir makale nedeniyle eski eşi Amber Heard'a açtığı dava ile dünya gündemine yerleşen Johnny Depp'in Türk hayranlarına müjde...



    Efsane yıldız, doğum gününü Türkiye'deki hayranlarına kavuşmak için yolda geçirecek.



    9 Haziran doğumlu olan Depp, 60. yaşını 10 Haziran 2023 akşamı İstanbul'da vereceği konserde kutlayacak. Ünlü aktöre unutamayacağı bir doğum günü yaşatmak için şimdiden kolları sıvayan organizatör; konser esnasında dünya gündemine yerleşecek bir sürpriz yapmayı planlıyor.



        Her bir detayı titizlikle düşünülen gecenin hazırlıkları aylar öncesinden başladı.



        Yaklaşık 12 bin kişinin katılacağı dev parti için teknoloji şirketleri ile görüşen organizatörün ne planladığı ise merak konusu.



        Ünlü aktörün, 2017'de boşandığı iki yıllık eşiyle karşı karşıya geldiği dava, haftalarca dünya gündemindeydi.

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