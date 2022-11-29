Efsane geliyor! Johnny Depp doğum gününü İstanbul'da konser vererek kutlayacak





9 Haziran doğumlu olan Depp, 60. yaşını 10 Haziran 2023 akşamı İstanbul'da vereceği konserde kutlayacak. Ünlü aktöre unutamayacağı bir doğum günü yaşatmak için şimdiden kolları sıvayan organizatör; konser esnasında dünya gündemine yerleşecek bir sürpriz yapmayı planlıyor.