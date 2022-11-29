Efsane geliyor! Johnny Depp doğum gününü İstanbul'da konser vererek kutlayacak

Washington Post için yazdığı bir makale nedeniyle eski eşi Amber Heard'a açtığı dava ile dünya gündemine yerleşen Johnny Depp'in Türk hayranlarına müjde...
Efsane yıldız, doğum gününü Türkiye'deki hayranlarına kavuşmak için yolda geçirecek.
9 Haziran doğumlu olan Depp, 60. yaşını 10 Haziran 2023 akşamı İstanbul'da vereceği konserde kutlayacak. Ünlü aktöre unutamayacağı bir doğum günü yaşatmak için şimdiden kolları sıvayan organizatör; konser esnasında dünya gündemine yerleşecek bir sürpriz yapmayı planlıyor.