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    Estetiğin dozunu kaçıranlara tepki gösteren Pelin Karahan, yüz değişimine 129 bin TL harcadı | Saklambaç haberleri

    “Estetikli kadınlara bakın, çocukları kendilerine benzemiyor” diyen Pelin Karahan’ın, yıllar içinde yüzünün değişimine tam 129 Bin TL harcadığı iddia edildi. İşte sizler için derlediğimiz 27 Kasım TAKVİM Gazetesi saklambaç haberleri...

    Estetik bilmecesi!

    Verdiği kilolarla uğradığı muhteşem değişim ile konuşulan Pelin Karahan'ın son açıklamaları meslektaşlarını sinirlendirmişti. İki çocuk annesi güzel oyuncu estetiğin dozunu kaçıran ve bambaşka birine dönüşen meslektaşlarına eleştiri yağmuruna tutmuştu. Pelin Karahan aşırı estetik operasyon geçiren kadınlarla ilgili de bir tespitte bulunup "Bakın çok estetikli kadınlara, çocukları kendilerine benzemiyor" diyerek birçok kesimin tepkisini almıştı. Fakat kendisinin de yıllar içinde değişen yüz hatları gözlerden kaçmadı. "Benim minik botokslarım var sadece" diyen oyuncunun toplam on operasyon geçirdiği iddia edildi. Instagram'daki "Hollywoodyuzleri" sayfasının iddiasına göre Pelin Karahan estetik operasyonlarına toplam 129 Bin TL para harcadı.



    8 GELİNLİK AYDA 33
    Bu yıl 16. kez kapılarını açan ve görkemli defilelerin gerçekleştirildiği Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı, Özge Ulusoy'un baş mankenliğinde görkemli bir açılış yaptı. 2023 ürünlerini sergileyen "İğne İplik Moda", defilede sunulan 33 parça gelinliğin özel işlemeli kasnaklarını 8 ayda tamamladı. Defilenin tasarımlarını Süleyman Deli bizzat kendisi hazırladı.



    DOĞAL GÜZEL
    Uzun bir süredir ekranlardan uzak kalan Melisa Aslı Pamuk, bu kez yeni dizisiyle sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor. Pamuk "Önümüzdeki günlerde set çalışmalarımız başlayacak. Benim içinde uzun bir ara oldu ekranlarda olmayalı. Dijitalde güzel işlerimiz oldu ama ekranların tadı da bir başka" açıklamasında bulundu.



        'BIRAKMAM SENİ'
        Dila, Elif'e zarar vermeyi başarmış daha fazlasını da yapmaya kararlıdır. Güneş'i kendi rızasıyla eve getirmeyi planlar. Elif her yerde Güneş'i ararken Güneş'in konakta olduğunu öğrenir. Güneş'ten ayrılmayı hayal bile edemiyordur. Fırat ise davanın iptali için kesin bir yol bulmuştur. Elif'e, Güneş'le ayrılmayacaklarına dair söz verir. Ancak Fırat'ın hiç hesaba katmadığı bir sürpriz onları bekliyordur.



        EVLENİYOR
        Uzun süredir gözükmeyen şarkıcı Otilia bir ödül töreninde ortaya çıktı. Soruları yanıtlayan güzel şarkıcı, "Her şey yolunda, güzel bir beraberliğim var. Artık Yalova'da yaşıyorum. Çok yakında evleneceğim" dedi.



        KIZINA KAVUŞTU
        Sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla çok konuşulan Şeyma Subaşı, kızıyla bir araya geldi. Geçtiğimiz haftalarda kızını çok özlediğini dile getirdiği videosunu gözyaşları içinde çeken ve bunu sosyal medyasından yayınlayan Şeyma Subaşı kızı Melisa'ya kavuştu. Anne-kız, neşeli ve mutlu halleriyle dikkat çekti. Muhabirlerin kızınıza kavuştunuz cevabına karşılık, "Evet, anne-kız aşk yaşıyoruz" cevabını verdi.



            HEM İŞ HEM ALIŞVERİŞ!
            Çağla Şıkel, Zircirlikuyu'da görüntülendi. Önümüzdeki günlerde bir ödül töreninde sunuculuk yapacak olan Şıkel, ekiple kısa bir toplantı yaptıklarını söyledi. Daha sonra kısa bir alışveriş turu da yaptı.



            GÖZ KAMAŞTIRDI
            Cemiyet hayatının tanınan ve sevilen simalarından Burcu Şendir, geride bıraktığımız bir AVM'de görüntülendi. Tek başına alışverişe çıkan sosyetik güzel, ilerleyen saatlerde arkadaşlarıyla bir araya geldi. Mağazaları dolaşıp alışveriş yapan Şendir, her zaman olduğu gibi şık tarzıyla dikkat çekti.



            ARABESK GECESİ
            Arabesk müzik yorumcularından Derya Bedavacı, Ataşehir'de sahne aldı. Geleneksel hale gelen arabesk gecelerinin bu haftaki sahnesinde hayranlarına birbirinden güzel şarkılarını söyleyen başarılı sanatçı, gecenin ilerleyen saatlerinde sevilen şarkılarını, müzikseverlerle beraber koro oluşturarak söyledi.



                KISA SÜRELİ ALIŞVERİŞ
                İkinci çocuğuna hamile olan Aslışah Alkoçlar, İstinye'de objektiflere takıldı. Alkoçlar, alışveriş merkezine gelerek dünyaca ünlü birkaç mağazaya uğradı. Kısa sürede alışverişini tamamlayan ünlü isim, vale noktasında bekleyen aracına binmeden önce gazetecilerin fotoğraf isteğini geri çevirmeyerek objektiflere poz verdi.



                SAHNEDE EVLENME TEKLİFİ
                Muazzez Ersoy, önceki akşam bir mekanda sahne aldı. Ersoy, İstanbul sahnelerinde uzun süredir yer almadığını ve çok özlediğini dile getirdi. Sevgilisine sahnede evlilik teklif etmek isteyen bir hayranını da kırmayarak, dinlemeye gelen yüzlerce kişinin önünde evlenme teklif etme fırsatını verdi. Teklife "Evet" cevabının alınmasından sonra gece kaldığı yerden devam etti.



                FİT ALİŞAN!
                Sahnelerin başarılı ismi Alişan tek başına görüntülendi. Daha sonra bir restoranda çalışma arkadaşlarıyla bir araya geldi. Birkaç görüşme yaptığını söyleyen başarılı şarkıcı, günün sonunda vale noktasındaki aracını teslim alıp AVM'den ayrıldı.

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                Haberler Saklambaç Estetiğin dozunu kaçıranlara tepki gösteren Pelin Karahan, yüz değişimine 129 bin TL harcadı | Saklambaç haberleri
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