Estetiğin dozunu kaçıranlara tepki gösteren Pelin Karahan, yüz değişimine 129 bin TL harcadı | Saklambaç haberleri

Verdiği kilolarla uğradığı muhteşem değişim ile konuşulan Pelin Karahan'ın son açıklamaları meslektaşlarını sinirlendirmişti. İki çocuk annesi güzel oyuncu estetiğin dozunu kaçıran ve bambaşka birine dönüşen meslektaşlarına eleştiri yağmuruna tutmuştu. Pelin Karahan aşırı estetik operasyon geçiren kadınlarla ilgili de bir tespitte bulunup "Bakın çok estetikli kadınlara, çocukları kendilerine benzemiyor" diyerek birçok kesimin tepkisini almıştı. Fakat kendisinin de yıllar içinde değişen yüz hatları gözlerden kaçmadı. "Benim minik botokslarım var sadece" diyen oyuncunun toplam on operasyon geçirdiği iddia edildi. Instagram'daki "Hollywoodyuzleri" sayfasının iddiasına göre Pelin Karahan estetik operasyonlarına toplam 129 Bin TL para harcadı.
8 GELİNLİK AYDA 33
Bu yıl 16. kez kapılarını açan ve görkemli defilelerin gerçekleştirildiği Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı, Özge Ulusoy'un baş mankenliğinde görkemli bir açılış yaptı. 2023 ürünlerini sergileyen "İğne İplik Moda", defilede sunulan 33 parça gelinliğin özel işlemeli kasnaklarını 8 ayda tamamladı. Defilenin tasarımlarını Süleyman Deli bizzat kendisi hazırladı.
DOĞAL GÜZEL
Uzun bir süredir ekranlardan uzak kalan Melisa Aslı Pamuk, bu kez yeni dizisiyle sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor. Pamuk "Önümüzdeki günlerde set çalışmalarımız başlayacak. Benim içinde uzun bir ara oldu ekranlarda olmayalı. Dijitalde güzel işlerimiz oldu ama ekranların tadı da bir başka" açıklamasında bulundu.