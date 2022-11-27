Estetiğin dozunu kaçıranlara tepki gösteren Pelin Karahan, yüz değişimine 129 bin TL harcadı | Saklambaç haberleri

Verdiği kilolarla uğradığı muhteşem değişim ile konuşulan Pelin Karahan'ın son açıklamaları meslektaşlarını sinirlendirmişti. İki çocuk annesi güzel oyuncu estetiğin dozunu kaçıran ve bambaşka birine dönüşen meslektaşlarına eleştiri yağmuruna tutmuştu. Pelin Karahan aşırı estetik operasyon geçiren kadınlarla ilgili de bir tespitte bulunup "Bakın çok estetikli kadınlara, çocukları kendilerine benzemiyor" diyerek birçok kesimin tepkisini almıştı. Fakat kendisinin de yıllar içinde değişen yüz hatları gözlerden kaçmadı. "Benim minik botokslarım var sadece" diyen oyuncunun toplam on operasyon geçirdiği iddia edildi. Instagram'daki "Hollywoodyuzleri" sayfasının iddiasına göre Pelin Karahan estetik operasyonlarına toplam 129 Bin TL para harcadı.