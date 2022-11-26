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    Para bastı! Katar'daki konserde 45 dakika sahnede kalan Zeynep Bastık dakikada 76 bin TL kazandı

    Zeynep Bastık, önceki akşam Katar'da 45 bin kişiye konser verdi. 250 bin dolar aldığı konserinde sahnede 45 dakika kalan ünlü popçu, dakikada 76 bin TL kazanmış oldu.

    Zeynep para ’Bastı’k!

    Pop müziğin en çok kazanan isimlerinin başında gelen Zeynep Bastık, önceki gece Katar'da Official Fifa Fan Fest kapsamında yapılan organizasyonda sahne aldı. Al Bidda Park'ta 45 binden fazla kişiye muhteşem bir konser veren ünlü popçu, repertuvarıyla olduğu kadar enerjisiyle de geceye damgasını vurdu.



    TÜRK BAYRAĞI HER YERDE
    İngilizce olarak "Burada olduğum için çok heyecanlıyım, ellerim titriyor" diyen Zeynep Bastık, konserini en önde ellerinde bayraklarıyla izlemeye gelen Türkler'in tezahüratları karşısında "Ağlarım yapmayın" karşılığı verdi.



    Sahnede yaklaşık 45 dakika kalan ünlü popçu konserinden 250 bin dolar yani yaklaşık 4 milyon 600 bin TL aldı. Böylece Bastık, Katar'daki sahnesinden dakikada 76 bin TL kazanmış oldu.

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