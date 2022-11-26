Köşe kapmaca! Metin Hara ile ayrılan Hilal Altınbilek yeni sevgilisi ile gazetecilere gözükmemek için ecel terleri döktü





SOKAK SOKAK GEZDİ!

Sokaklarda dolaşıp tam 5 kere tekrardan kapıya gelip sevgilisini almak isteyen Altınbilek, inatçı sevgilisini arabaya bir türlü getiremedi. Gazetecilerin kendisini çekmesini istemeyen beyefendi, mekanın arkasındaki personel odasında saklandı. Odada yaklaşık üç saat gazetecilerin gitmesini bekleyen Hilal Altınbilek'in yeni sevgilisi, kimliğini belli etmemek için elinden geleni yaptı. Bir ara mekana yanaştırılan arabaya başkasını bindirerek şaşırtmaca yapmaya çalıştı. Ama buna rağmen yine başarılı olamadı ve kapıdan "Gazeteciler gitti mi?" diye bakarken objektiflere yansıdı.



Gizemli sevgili uzun süre gazetecilerin gitmesini bekledi.