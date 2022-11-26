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    Köşe kapmaca! Metin Hara ile ayrılan Hilal Altınbilek yeni sevgilisi ile gazetecilere gözükmemek için ecel terleri döktü

    Hilal Altınbilek, geçtiğimiz aylarda yazar Metin Hara’dan sessiz sedasız ayrılmıştı. Altınbilek, önceki gece Etiler’deki bir mekanda yeni sevgilisi ile birlikte gazetecilerle adeta köşe kapmaca oynadı.

    Doğan Savaş
    Köşe kapmaca

    Hilal Altınbilek, Metin Hara'dan ayrıldıktan sonra gecelerde yeni sevgilisiyle boy gösterdi. Mekandan el ele çıkan yeni sevgililer, gazetecileri fark edince hemen birbirinden ayrıldı. Ardından VİP bir araca binen güzel oyuncu sevgilisine "Hadi!" diye seslendi. Ancak sevgilisi onu bırakıp gazeteciler kendisini çekmesin diye içeriye geri kaçtı.



    SOKAK SOKAK GEZDİ!
    Sokaklarda dolaşıp tam 5 kere tekrardan kapıya gelip sevgilisini almak isteyen Altınbilek, inatçı sevgilisini arabaya bir türlü getiremedi. Gazetecilerin kendisini çekmesini istemeyen beyefendi, mekanın arkasındaki personel odasında saklandı. Odada yaklaşık üç saat gazetecilerin gitmesini bekleyen Hilal Altınbilek'in yeni sevgilisi, kimliğini belli etmemek için elinden geleni yaptı. Bir ara mekana yanaştırılan arabaya başkasını bindirerek şaşırtmaca yapmaya çalıştı. Ama buna rağmen yine başarılı olamadı ve kapıdan "Gazeteciler gitti mi?" diye bakarken objektiflere yansıdı.

    Gizemli sevgili uzun süre gazetecilerin gitmesini bekledi.



    Hilal Altınbilek'in gizemli sevgilisinin cemiyet hayatından biri olduğu tahmin ediliyor.

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    Haberler Saklambaç Köşe kapmaca! Metin Hara ile ayrılan Hilal Altınbilek yeni sevgilisi ile gazetecilere gözükmemek için ecel terleri döktü
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