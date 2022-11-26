Kara mizah! Aslıhan Doğan Turan, kullandığı siyah tuvalet kağıdının Türkiye’ye geldiğini duyurdu | Saklambaç haberleri

Son olarak 40 Milyon TL'ye villa alan Aslıhan Doğan fenomen olup çıktı. Instagram'dan paylaştığı alışveriş linkleriyle sık sık gündem olan sosyetik yenge, yine yapacağını yaptı. Siyah tutkusunu evindeki tuvalet kağıtlarına kadar yansıtan ünlü isim, paylaşımına "Müjdemi isterim" diye başladı ve siyah tuvalet kağıdı linki verdi.



MARKAYA REKLAM MESAJI!

Dört tanesi 95 TL olan tuvalet kağıdını "müjde" diye paylaşıp "Çok yakında bu markanın yüzü de olurum" diyerek mesajını yolladı. Bu arada daha önce evinden paylaştığı videolarda siyah tuvalet kağıtlarıyla gündem olan sosyetik yenge, 2021'de bu ürünleri yurt dışından getirtiyordu. O dönem altı tanesi 400 TL olan tuvalet kağıtları, sosyetik güzelin gündeme getirmesiyle popüler oldu ve bir firma, hızlı davranıp bu ürünlerin bir benzerinin Türkiye'de de satılmasını sağladı.