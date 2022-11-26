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    Kara mizah! Aslıhan Doğan Turan, kullandığı siyah tuvalet kağıdının Türkiye’ye geldiğini duyurdu | Saklambaç haberleri

    Aslıhan Doğan Turan, ‘Kara Cuma’ şerefine müjdeyi verdi! Kullandığı siyah tuvalet kağıdının Türkiye’ye geldiğini duyuran sosyetiğin önerdiği ürünün dört tanesi 95 TL’ydi. İşte sizler için derlediğimiz 26 Kasım TAKVİM Gazetesi saklambaç haberleri...

    Kara mizah!

    Son olarak 40 Milyon TL'ye villa alan Aslıhan Doğan fenomen olup çıktı. Instagram'dan paylaştığı alışveriş linkleriyle sık sık gündem olan sosyetik yenge, yine yapacağını yaptı. Siyah tutkusunu evindeki tuvalet kağıtlarına kadar yansıtan ünlü isim, paylaşımına "Müjdemi isterim" diye başladı ve siyah tuvalet kağıdı linki verdi.

    MARKAYA REKLAM MESAJI!
    Dört tanesi 95 TL olan tuvalet kağıdını "müjde" diye paylaşıp "Çok yakında bu markanın yüzü de olurum" diyerek mesajını yolladı. Bu arada daha önce evinden paylaştığı videolarda siyah tuvalet kağıtlarıyla gündem olan sosyetik yenge, 2021'de bu ürünleri yurt dışından getirtiyordu. O dönem altı tanesi 400 TL olan tuvalet kağıtları, sosyetik güzelin gündeme getirmesiyle popüler oldu ve bir firma, hızlı davranıp bu ürünlerin bir benzerinin Türkiye'de de satılmasını sağladı.



    ÇOK ESTETİK!
    Estetikleriyle çok konuşulan Seda Sayan yeni bir operasyon yaptırdı. Bu kez "Çene Kontürü" için estetik doktorunun kapısını çalan Sayan, sosyal medyadan operasyon anını paylaşıp "Bak bak kontüre bak" dedi.



    AŞKTA İKİNCİ SEZON
    Maldivlere tatile giden ve ayrı ayrı paylaşımlar yapan Icardi ve Wanda Nara barıştıklarını açıkladı. Icardi Instagram paylaşımında "Hayatımın kadını değildin. Hayatımı değiştiren kadındın. Hikayelerin ikinci sezonları da vardır. Seni seviyorum Wanda." diyerek yine kafaları karıştırdı.



        GÜZELLER GEÇİDİ
        Önceki akşam bir mekan açılışı, güzeller geçidine sahne oldu. Magazin ve sosyete dünyasını buluşturan açılışta Merve Oflaz ve Gülcan Arslan, siyah kıyafetlerine rağmen güzellikleriyle gecede ışıldadı.



        DENİZ KIZI DÖNDÜ!
        Defne Samyeli, geçtiğimiz akşam Etiler'de bir mekandan çıkarken görüntülendi. Gazeteciler ile ayaküstü sohbet eden Samyeli, Kasım ayında denize girmesiyle ilgili "Çok önemli bir şey değil. Gittiğimiz yerde deniz vardı. Biz de girdik. Soğuktu ama gayet keyifliydi. Tatil bitti şimdi iş zamanı" dedi. (Doğan SAVAŞ)



        YAYLIM ATEŞİ
        Şarkıları kadar sivri dili ile de sık sık magazinde yer alan Derici, bu kez söyledikleriyle adeta meydan okudu. Müzikal kariyeriyle ilgili konuşan şarkıcı "Benim olayım samimiyet ama çakma samimiyet değil. Müzikal açıdan benimle beraber çıkan çok daha başarılı, çok daha dinlenen isimler var ama mevzu starlıksa benim sağımda ya da solumda başka biri göremiyorum. Hep arkamda görüyorum. Bir koltuk vardı aslında o koltuğu ben yarattım. Oraya ben oturdum. O koltuğun muadili yok... Türk halkı, Çin malı İrem'lerin sahte samimiyetine kanmıyor" dedi.



            İÇİ BAŞKA DIŞI BAŞKA
            Hande Erçel, 29. Yaş gününü yakın arkadaşlarıyla Beykoz'da bir mekanda kutladı. İçerde doyasıya eğlenen güzel oyuncu çıkışta sorulan estetik soruları sonrası bir hayli gerildi. Yeni yaşını kutlayan Hande Erçel, yeni yaşından sağlık ve mutluluk ve bol bol proje diledi. Gazetecilerin "Estetikleriniz çok konuşuluyor, çok mu yaptırdınız?" sorusuna sinirlenerek "Yapmayın Allah aşkına ya!" diyerek sinirlendi. Ardından aracına binen Erçel'e "Kerem Bürsin ile hala görüşüyor musunuz?" sorusu sorulunca "Saçma bunlar!" cevabını vererek hızla uzaklaştı. (Doğan SAVAŞ)



            İKİNCİDE TEMKİNLİ
            Kendisi gibi oyuncu Ali Atay ile evliliğinden ikinci kez anne olmaya hazırlanan Hazal Kaya, samimi açıklamalar yaptı. "Kızımın adı Leyla Süreyya olacak gibi görünüyor" diyen güzel oyuncu, kilo alımıyla ilgili ise şöyle konuştu: "İlk hamileliğimde çok kilo aldım. Sezaryenle doğum yapınca dikişler nedeniyle fazla kilo sıkıntı oluyor. Şimdi daha planlı daha kontrollü gidebiliyorum."



            007 KAAN
            Dünyaca ünlü bir saat üreticisi, James Bond'un 60. yılını kutlamak için filmin son yıldızı Daniel Craig'in katılımıyla Londra'da büyüleyici bir davete ev sahipliği yaptı. Geceye dünyanın farklı ülkelerinden tanınmış simaların yanı sıra Türkiye'den de ünlü oyuncu Kaan Yıldırım katıldı.



                37'LİK LİSELİ
                Yasemin Özilhan, geçtiğimiz gün Bebek'te görüntülendi. Tarzı ile her daim çok konuşulan Özilhan, saç stiliyle de dikkat çekti. Özilhan, ''Daha geçen konuştuk, bu sefer beni mazur görün arkadaşlar'' diyerek yürüyüşüne devam etti. (Aydın HAMZA)



                ERKEN KUTLAMA
                Beşiktaş'ta görüntülenen Fatma Topbaş arkadaşları ile doğum gününü kutladı. Topbaş "Aslında doğum günüm bugün değil yarın ama arkadaşlarım küçük bir sürpriz yapmak istedi. 40 yaşıma bastım ama hala kendimi çok genç hissediyorum" dedi.



                SÜRPRİZ YAKIN
                Kainat eski güzeli Azra Akın, önceki gün Bebek'teydi. Makyajsız ve siyahlara bürünmüş haline rağmen dikkatleri üzerine çeken Akın, yeni bir proje için toplantıya geldiğini ifade etti. Akın, projenin detayları sorulması üzerine ise; "Sürpriz olsun" demekle yetindi. (Aydın HAMZA)



                    ZEKA KÜPÜ
                    Engin Hepileri, oğlu Can ile Etiler'deydi. Baba - oğul alışveriş turuna çıkan ikili, bir oyuncakçıya girdi. Oğlunun istediklerini alan oyuncu, "İnanın çocukların hızına yetişemiyoruz. Şimdi küplere sardı" diyerek oğlunun rubik küpünü çözmeye çalıştığını söyledi. (Aydın HAMZA)



                    KOMEDİ GELİYOR
                    Oyuncu çift Asena Tuğal ile Şahin Irmak, önceki akşam Etiler'de görüntülendi. Başrolünü Didem Balçın ile paylaştığı komedi filmi olan "Mükemmel Aile" ilgili konuşan Irmak, ''Çekimlerimiz bitti. Çok güzel bir iş ortaya çıktı. Sömestr tatilinde vizyonda olacak. Umarım seyirci de çok beğenir'' dedi.



                    GENETİK ŞANS
                    Bir kolajen markasıyla iş birliği yapan Pelin Karahan, güzelliğinin sırrını verdi. 38 yaşındaki 2 çocuk annesi Karahan; "Genetik olarak şanslı olabilirim ancak dikkatli besleniyorum, erken saatte uyumaya çalışıyorum. Yine de ekstra takviye almak gerekebiliyor. İlaç içmeyi çok seven biri değilim sadece güvendiğim markaların takviye gıdalarını kullanmayı tercih ediyorum."



                        BAŞROLDE MİTHRİL
                        11 Kasım'da vizyona giren ve başrollerini İlker Ayrık, Hande Soral, Erdal Özyağcılar'ın paylaştığı oyuncu kadrosunda ise Ayça Erturan, Ahu Sungur ile Nilgün Kasapbaşoğlu gibi isimlerin yer aldığı Müstakbel Damat filminin başrollerinden biri de Mitril isimli bir patili dost olunca bir gala da Mitril'in arkadaşlarına düzenlendi. Ayrık'a ait çiftlikte düzenlenen "Pati Gala" dünyada bir ilk oldu.



                        BOĞAZ'DA MOZART EZGİLERİ
                        İStanbul'da notalar dün klasik müzikten yana esti. Bu sezonun merakla beklenen buluşmalarından biri önceki akşam gerçekleşti. Thomas Rösner yönetimindeki Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası'na tenor Daniel Behle eşlik etti. Rösner yönetimindeki BİFO ve Behle, dinleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı. Besteci Behle, 2020 yılında çıkardığı Mozart albümü ile yılın vokal icrası seçilmişti.

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                        Haberler Saklambaç Kara mizah! Aslıhan Doğan Turan, kullandığı siyah tuvalet kağıdının Türkiye’ye geldiğini duyurdu | Saklambaç haberleri
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