Kara mizah! Aslıhan Doğan Turan, kullandığı siyah tuvalet kağıdının Türkiye’ye geldiğini duyurdu | Saklambaç haberleri

Son olarak 40 Milyon TL'ye villa alan Aslıhan Doğan fenomen olup çıktı. Instagram'dan paylaştığı alışveriş linkleriyle sık sık gündem olan sosyetik yenge, yine yapacağını yaptı. Siyah tutkusunu evindeki tuvalet kağıtlarına kadar yansıtan ünlü isim, paylaşımına "Müjdemi isterim" diye başladı ve siyah tuvalet kağıdı linki verdi.
MARKAYA REKLAM MESAJI!
Dört tanesi 95 TL olan tuvalet kağıdını "müjde" diye paylaşıp "Çok yakında bu markanın yüzü de olurum" diyerek mesajını yolladı. Bu arada daha önce evinden paylaştığı videolarda siyah tuvalet kağıtlarıyla gündem olan sosyetik yenge, 2021'de bu ürünleri yurt dışından getirtiyordu. O dönem altı tanesi 400 TL olan tuvalet kağıtları, sosyetik güzelin gündeme getirmesiyle popüler oldu ve bir firma, hızlı davranıp bu ürünlerin bir benzerinin Türkiye'de de satılmasını sağladı.
ÇOK ESTETİK!
Estetikleriyle çok konuşulan Seda Sayan yeni bir operasyon yaptırdı. Bu kez "Çene Kontürü" için estetik doktorunun kapısını çalan Sayan, sosyal medyadan operasyon anını paylaşıp "Bak bak kontüre bak" dedi.
AŞKTA İKİNCİ SEZON
Maldivlere tatile giden ve ayrı ayrı paylaşımlar yapan Icardi ve Wanda Nara barıştıklarını açıkladı. Icardi Instagram paylaşımında "Hayatımın kadını değildin. Hayatımı değiştiren kadındın. Hikayelerin ikinci sezonları da vardır. Seni seviyorum Wanda." diyerek yine kafaları karıştırdı.