Kupa kızı! Zeynep Bastık Katar’daki 2022 Dünya Kupası’nın töreninde sahne alacak

Katar'da başlayan Dünya Kupası'nda 24 Kasım'da yapılacak törende sahne alacak Zeynep Bastık, Nicki Minaj, Maluma, Myriam Fares, BTS, Black Eyed Peas, J Balvin, Shakira, Nora Fatehi ve Patrick Nnaemeka Okorie gibi dünyaca ünlü yıldızlarla aynı sahneyi paylaşacak.
TÜRKİYE'DEN TEK İSİM!
Al Khor Al-Bayt Stadyumu'nda gerçekleşecek Katar 2022 Dünya Kupası açılış törenine Türkiye'den yer alacak tek isim Zeynep Bastık oldu...
CEBİNİ DE DOLDURACAK
Ünlü şarkıcı konserde yer almasının yanı sıra cebini de dolduracak. Bastık, yer alacağı bu organizasyondan tam 250 Bin Dolar kazanacak.