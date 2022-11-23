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    Kaya Çilingiroğlu ve kızı Zehra'yla görüntülenen Hülya Avşar'dan şoke eden açıklama: Hamileyim | Saklambaç haberleri

    Önceki akşam eski eşi Kaya Çilingiroğlu ve kızıyla görüntülenen Hülya Avşar, esprileriyle yine şovunu yaptı. İşte sizler için derlediğimiz 23 Kasım TAKVİM Gazetesi saklambaç haberleri...

    Hülya şov

    Magazin dünyasının eskimeyen yıldızı Hülya Avşar, önceki akşam eski eşi Kaya Çilingiroğlu ve kızları Zehra'yla Tarabya'daki bir mekan çıkışı görüntülendi. Hayli keyifli olan Avşar Kızı, esprileriyle gazetecilere şovunu yaptı. Güzel sanatçı, eski eşinin kendisine "Gel de sana evde sade bir kahve yaptırayım" demesi üzerine espriyi patlattı:

    'EVET HAMİLEYİM'
    "Kaya, bana yürüyor. Eve atacak beni." Son dönemde Kaya Çilingiroğlu ile sık sık görüntülenen Avşar, bu konu sorulunca da "Evet, hamileyim" diyerek kahkahayı bastı. (Doğan SAVAŞ)



    BÜYÜK KARŞILAŞMA
    ATV ekranındaki dördüncü sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman', nefesleri kesecek 105'inci bölümüyle bu akşam saat 20.00'de ekrana gelecek. Osman Bey'in, Selçuklu Sultanı Valide İsmihan Sultan'la karşı karşıya geldiği görüntüleri ile olay yaratan 105. Bölüm tanıtımı, 'Kuruluş Osman' seyircileri arasında büyük heyecana sebep oldu. Osman Bey'in fetihten fetihe koşması Selçuklu Sultanı Valide İsmihan Sultan'ın hiç hoşuna gitmez. Osman Bey'in önünü kesmek üzere Yenişehir'e gelir. İsmihan Sultan, Osman Bey'in önüne nasıl engeller koyacaktır? İsmihan Sultan'a bu konuda kimler yardım edecektir? Tüm bu soruların yanıtları bu akşam ATV'de...



    YAŞAR KLİPLENDİ
    Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Yaşar, dinlenme ve satış rekorları kıran "Gel de Sevme" albümünün sevilen şarkısı "İğne İplik"e klip çekti. Başarılı sanatçının konser günü hikayesini konu alan renkli ve eğlenceli klibin yönetmenliğini Ecem Gündoğdu yaptı.



        AİLECE ALIŞVERİŞ
        Müge Boz, önceki gün eşi Caner Erdeniz ve kızları Vina ile birlikte bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Soğuk ve rüzgarlı havaya rağmen muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayan çift, kızlarıyla birlikte objektiflere böyle mutluluk pozu verdi.



        GRİPZEDE ÖZGE
        Özge Özder, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Yalnız başına alışveriş turuna çıkan oyuncu, 10 gündür hasta olduğunu ve yeni iyileştiğini açıkladı. Özder, "Ailecek domuz gribi olduk, 40 derecenin üstünde korkutucu bir ateşle mücadele verdik. Hastalığı daha yeni atlattık" dedi. (Aydın HAMZA)



        DOĞAL GÜZEL
        Melis Sezen, önceki gün İstinye'de objektiflere takıldı. Dünyaca ünlü mağazaları gezen Sezen, muhabirlerin fotoğraf isteğini geri çevirmedi. "Her şey yolunda, teşekkür ederim" demekle yetinen ünlü oyuncu, makyajsız görüntü vermekten kaçınmayarak da doğal güzelliğini sergiledi.



            KIRMIZILIM
            İkinci çocuğunu geride bıraktığımız eylül ayınca kucağına alan Seda Bakan sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafla ortalığı yıktı. Kırmızı ve derin göğüs dekolteli kazağını şık küpeleriyle kombinleyen güzel oyuncu sade bir makyaj tercih etti.



            KANKALAR BULUŞTU
            Sosyetenin tanınmış isimlerinden Arzu Sabancı yakın arkadaşı Begüm Şen'le Amerika'da buluştu. Kankasıyla her anını paylaşan Sabancı, Şen'le birlikte New York'u arkasına alarak poz verdi.



            İSYAN 'HADİSE'
            Şarkıcı Hadise, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda isyan etti. Hadise "Özel hayatıma resmen tecavüz ediyor bu insanlar. Şantaj, tehdit... Ben Hadise'yim diye rahatlıkla bunu yapabileceklerini mi düşünüyorlar? Her insan hakkında bel altı konuşma hakkını kendinde gören programların kesinlikle kontrol altına alınması gerekiyor, magazin dediğiniz şey insanları tehdit etmek değildir. Siz kimsiniz? Allah mısınız? Bu dünyada kimseye verecek hesabım yok! Buradan Türk adaletine sesleniyorum ve güveniyorum" ifadelerini kullandı. (Doğan SAVAŞ)



                KRALİÇE ŞEVVAL
                2018 Türkiye güzeli Şevval Şahin katıldığı bir etkinlikten yaptığı paylaşımla herkesi büyüledi. Ünlü model fotoğrafın altına "Altın tanrıça" notunu düştü. Antik Mısır kraliçelerini anımsatan bu kıyafetiyle oldukça beğenilen Şahin beğeni yağmuruna tutuldu.



                SİMİTZADE
                Tarzı ve söyledikleriyle hep ön planda olan Nesrin Cavadzade, çay ve simit keyfi yaptı. Sosyal medyada bu anları paylaşan güzel oyuncu fotoğrafın altına "Türk Kruvasını" notunu düştü. Instagram hesabını aktif bir şekilde kullanan Cavadzade'nin 3 Milyon takipçisi bulunuyor.



                SALINA SALINA
                Defne Samyeli, Kasım ayında çıktığı Göcek tatilinden bikinili paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Leopar desenli bikinisiyle salına salına denizden çıkan Samyeli'yi görenler "Sana kış gelmemiş" yorumları yaptı.



                    'DUYGU'SAL ŞARKI
                    'Buz' adlı şarkısıyla müzik dünyasında fırtınalar estiren Deha Duygu Sayar, şimdi de 'Haram Hakkım' adındaki tekli çalışmasını müzikseverlerle buluşturdu. Güçlü sesi ve eşsiz yorumu ile bir yandan sahne çalışmalarına da devam eden şarkıcı, yeni yılda sürpriz projelerinin olduğunun müjdesini de verdi.



                    DÖRT DİLDE SÖYLEDİ
                    Bir süredir Amerika'da yaşayan Rafet El Roman, Kuruçeşme'deki bir mekanda sahne almak için İstanbul'a geldi. Yaklaşık iki buçuk saat sahne alan El Roman, sahnede İngilizce, İspanyolca ve İtalyanca dillerde şarkılar söyleyerek izleyenlerden tam not aldı.



                    GÜNEŞ PANİĞİ
                    ATV'nin ilgiyle takip edilen Bir Küçük Gün Işığı, önceki akşam on ikinci bölümüyle ekranlara geldi. Dizi, sorgulayıcı hikayesi ve güçlü kadrosu ile Pazartesi akşamının beğenilen yapımlarından oldu. Dizinin bölüm etiketi olan #KızımıGeriİstiyorum, bölüm başladıktan kısa süre sonra Twitter Türkiye Trending Topics listesine girdi. Elif'in Güneş'i kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalması, milyonları üzüntüye boğdu.



                        TAM GAZ AŞK
                        Bir süredir ortalarda görünmeyen Çiğdem Batur, önceki akşam yine sevgilisi Barış Özdemir ile el ele görüntülendi. Çıkışta oldukça mutlu görüntülenen güzel oyuncu, "Yeni bir ilişkiye başladık teşekkür ediyorum'' dedikten sonra aşkının aracına bindi. Çiğdem Batur, çok yakında dijital ekranda yeni proje ile hayranlarının karşısına çıkacağını da dile getirdi. (Doğan SAVAŞ)



                        'OĞLUMA DUA EDİN'
                        Ünlü şarkıcı Çılgın Sedat, önceki gün Florya'da objektiflere yansıdı. Uzun süredir oğlunun tedavisiyle uğraşan ünlü şarkıcı, "Kosova'da bir ameliyat durumumuz var. Her şey yolunda giderse belki de oğlum yürüyebilecek. Tüm sevenlerimden ve Türk halkından dua bekliyorum" dedi.

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                        Çalı yoluna otoban ayarında düzenleme
                        Haberler Saklambaç Kaya Çilingiroğlu ve kızı Zehra'yla görüntülenen Hülya Avşar'dan şoke eden açıklama: Hamileyim | Saklambaç haberleri
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