Kaya Çilingiroğlu ve kızı Zehra'yla görüntülenen Hülya Avşar'dan şoke eden açıklama: Hamileyim | Saklambaç haberleri

Magazin dünyasının eskimeyen yıldızı Hülya Avşar, önceki akşam eski eşi Kaya Çilingiroğlu ve kızları Zehra'yla Tarabya'daki bir mekan çıkışı görüntülendi. Hayli keyifli olan Avşar Kızı, esprileriyle gazetecilere şovunu yaptı. Güzel sanatçı, eski eşinin kendisine "Gel de sana evde sade bir kahve yaptırayım" demesi üzerine espriyi patlattı:
'EVET HAMİLEYİM'
"Kaya, bana yürüyor. Eve atacak beni." Son dönemde Kaya Çilingiroğlu ile sık sık görüntülenen Avşar, bu konu sorulunca da "Evet, hamileyim" diyerek kahkahayı bastı. (Doğan SAVAŞ)
BÜYÜK KARŞILAŞMA
ATV ekranındaki dördüncü sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman', nefesleri kesecek 105'inci bölümüyle bu akşam saat 20.00'de ekrana gelecek. Osman Bey'in, Selçuklu Sultanı Valide İsmihan Sultan'la karşı karşıya geldiği görüntüleri ile olay yaratan 105. Bölüm tanıtımı, 'Kuruluş Osman' seyircileri arasında büyük heyecana sebep oldu. Osman Bey'in fetihten fetihe koşması Selçuklu Sultanı Valide İsmihan Sultan'ın hiç hoşuna gitmez. Osman Bey'in önünü kesmek üzere Yenişehir'e gelir. İsmihan Sultan, Osman Bey'in önüne nasıl engeller koyacaktır? İsmihan Sultan'a bu konuda kimler yardım edecektir? Tüm bu soruların yanıtları bu akşam ATV'de...
YAŞAR KLİPLENDİ
Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Yaşar, dinlenme ve satış rekorları kıran "Gel de Sevme" albümünün sevilen şarkısı "İğne İplik"e klip çekti. Başarılı sanatçının konser günü hikayesini konu alan renkli ve eğlenceli klibin yönetmenliğini Ecem Gündoğdu yaptı.