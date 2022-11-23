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    İlhan ve Pınar Sabancı çifti İngiltere’de Kraliyet Ailesi üyeleriyle komşu çıktı! Knightsbridge'deki dairenin değeri yaklaşık 80 milyon TL

    Eşi İlhan Sabancı ve çocuklarıyla Beylerbeyi’nde dillere destan bir yalıda yaşayan Pınar Sabancı, İngiltere’de de Kraliyet Ailesi üyeleriyle komşu çıktı. Sabancı çiftinin Knightsbridge bölgesindeki dairesi, yaklaşık 80 milyon TL!

    Prenses Pınar

    Son dönemde sosyete ve magazin dünyasından birçok ünlü ismin Londra'da evi olduğu ortaya çıkmaya başladı.



    Bu isimlere son olarak da Pınar ve İlhan Sabancı çifti eklendi. Mutlu evliliği kadar mütevazılığı ve kendini sürekli geliştirmesiyle de örnek olan Pınar Sabancı, önceki gün Londra'daki evinden bol bol paylaşım yaptı.



    İNGİLTERE'NİN EN PAHALI YERİ
    Sosyetik güzelin, Londra'nın en gözde ve pahalı semti Knightsbridge bölgesindeki yer alan dairesinin değerinin yaklaşık 4 milyon pound yani 88 milyon TL olduğu tahmin edildi.
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        Haberler Saklambaç İlhan ve Pınar Sabancı çifti İngiltere’de Kraliyet Ailesi üyeleriyle komşu çıktı! Knightsbridge'deki dairenin değeri yaklaşık 80 milyon TL
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