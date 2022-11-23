Damada tokat! Ekin Su Cülcüloğlu, nişanlısını İstanbul'da hamama götürdü! Davide Sanclimenti neye uğradığını şaşırdı

İngiltere'de katıldığı "Love Island" programını Davide Sanclimenti ile beraber kazanan Türk kızı Ekin Su Cülcüloğlu, ülkenin en popüler ismi olup çıktı.
Yaptığı milyonlarca sterlinlik reklam anlaşmalarının yanı sıra Instagram'daki bir gönderi başına 15 bin pound yani yaklaşık 330 bin TL alan Türk güzel, geçtiğimiz günlerde sessiz sedasız ülkemize geldi. Nişanlısıyla beraber yapacağı bir TV şovu için İstanbul'un en ünlü yerlerini gezen Ekin Su Cülcüloğlu, Davide Sanclimenti'yi de hamama da götürdü.
ÜLKEDE GÜNDEM OLDU
Hayatında ilk kez hamam deneyimi yaşayan İngiliz damat, o anları ise şöyle anlattı: "Ekin bana, 'Hamama gideceğiz ve sen çok rahatlayacaksın' dediğinde bana masaj yapacak güzel bir kadın hayal ettim. Ama oraya gittiğimde bıyıklı bir adam tarafından tokatlandım."