Damada tokat! Ekin Su Cülcüloğlu, nişanlısını İstanbul'da hamama götürdü! Davide Sanclimenti neye uğradığını şaşırdı





ÜLKEDE GÜNDEM OLDU

Hayatında ilk kez hamam deneyimi yaşayan İngiliz damat, o anları ise şöyle anlattı: "Ekin bana, 'Hamama gideceğiz ve sen çok rahatlayacaksın' dediğinde bana masaj yapacak güzel bir kadın hayal ettim. Ama oraya gittiğimde bıyıklı bir adam tarafından tokatlandım."