Gonca Derin, Uğur Akkuş’un yeğeni Emre Akkuş tarafından 'Elimde senedin var” diyerek tehdit edildiğini iddia etti | Saklambaç haberleri

Gonca Derin, Uğur Akkuş ve Ebru Şallı arasında sular durulmuyor. Akkuş, darp ve çocuklarını kaçırma suçlarından sonra şimdi de dolaylı yoldan tehdit iddialarıyla gündemde. Geçtiğimiz günlerde Gonca Derin, eski eşinin kızını kaçırıp darp ettiğini iddia etmiş ve ardından şu şok sözleri sarf etmişti: "Uğur, ya beni öldürecek, ya Ebru'yu ya da çocuklarımı." Bütün bu olayların ardından Derin bu kez başka bir iddiada bulundu.



"ELİMDE SENETLERİN VAR"

Kızının arayıp "Anne beni kurtar" sözlerinden sonra Uğur Akkuş'un kaldığı rezidansa doğru hareket eden Gonca Derin'i iddiaya göre Uğur Akkuş'un yeğeni Emre Akkuş arayarak "Elimde iki tane 7 Milyonluk senedin var" diyerek tehdit etmiş. Bu konuşmayı sosyal medyada anlatan Derin, "Hiçbir şekilde tehditlere boyun eğmeyeceğim, bunu kimin yaptırdığını biliyorum" diyerek Uğur Akkuş'u işaret etti.