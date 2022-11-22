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    Gonca Derin, Uğur Akkuş’un yeğeni Emre Akkuş tarafından 'Elimde senedin var” diyerek tehdit edildiğini iddia etti | Saklambaç haberleri

    Gonca Derin, Ebru Şallı ile evli eski eşi Uğur Akkuş’un çocuklarını darp edip kaçırdığını iddia etmişti. Yaşanan bu olayların ardından olay günü çocuklarını almaya giden Gonca Derin’i, Uğur Akkuş’un yeğeni Emre Akkuş “Elimde 14 Milyon TL’lik senedin var” diyerek tehdit etmiş. İşte sizler için derlediğimiz 22 Kasım TAKVİM Gazetesi saklambaç haberleri...

    Derin tehdit!

    Gonca Derin, Uğur Akkuş ve Ebru Şallı arasında sular durulmuyor. Akkuş, darp ve çocuklarını kaçırma suçlarından sonra şimdi de dolaylı yoldan tehdit iddialarıyla gündemde. Geçtiğimiz günlerde Gonca Derin, eski eşinin kızını kaçırıp darp ettiğini iddia etmiş ve ardından şu şok sözleri sarf etmişti: "Uğur, ya beni öldürecek, ya Ebru'yu ya da çocuklarımı." Bütün bu olayların ardından Derin bu kez başka bir iddiada bulundu.

    "ELİMDE SENETLERİN VAR"
    Kızının arayıp "Anne beni kurtar" sözlerinden sonra Uğur Akkuş'un kaldığı rezidansa doğru hareket eden Gonca Derin'i iddiaya göre Uğur Akkuş'un yeğeni Emre Akkuş arayarak "Elimde iki tane 7 Milyonluk senedin var" diyerek tehdit etmiş. Bu konuşmayı sosyal medyada anlatan Derin, "Hiçbir şekilde tehditlere boyun eğmeyeceğim, bunu kimin yaptırdığını biliyorum" diyerek Uğur Akkuş'u işaret etti.



    ANLAMLI MESAJ
    Önceki akşam Çeşme'de düzenlenen bir defilede anlamlı bir mesaj verildi. Etkinlikte podyuma çıkan Wilma Elles,Tuğba Özay ve Duygu Çakmak, defilenin sonunda "Terörü Lanetliyoruz" yazılı pankart açtı. Hemen ardından salonda bulunan konuklar ve mankenler, geçtiğimiz günlerde İstanbul Taksim'de meydana gelen bombalı saldırıda yaşamını yitirenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı okudu.



    ALMANYA-İSTANBUL HATTI
    Geçtiğimiz günlerde yaptığı gelinlik defilesiyle tasarımcılıktaki iddiasını ortaya koyan eski oryantal Asena, önceki gün eşi Hasan Dere ile Nişantaşı'nda görüntülendi. Evlendikten sonra Almanya'ya yerleşen Asena, "Almanya'da restoran işimiz devam ediyor. Burada da bir gelinlik mağazamız var. Birkaç gün sonra Almanya'ya döneceğim'' dedi. (Doğan SAVAŞ)



        KARDEŞ POZU
        Oyuncu kardeşler Zeynep ve Derya Beşerler, önceki gece Etiler'deki bir mekan çıkışında görüntülendi. Bir yaş günü kutlamasından çıkan ve şıklıklarıyla her zamanki gibi dikkat çeken ikili, objektiflere böyle poz verdi.



        ÖZLEM BASTIRDI
        Kendisi gibi oyuncu Berker Güven ile aşk yaşayan oyuncu Nihal Yalçın, önceki akşam Cihangirde görüntülendi. Başarılı oyuncu, "Berker'i çok özledim. Kendisi Ayvalık'ta o yüzden yüzünü görmeyeli çok oldu" dedi.



        GÜZELLİĞİN SİMGESİ
        Şarkıcı Simge, önceki akşam İstanbul'da verdiği akustik konseriyle büyük beğeni topladı. konser verdi. Biletleri günler öncesinden tükenen konser için iki özel tasarım giyen ünlü sanatçının sahnesi de özel olarak tasarlandı. Sesiyle olduğu kadar güzelliğiyle de tam not alan Simge, gazetecilerin "Kıyafetlerinizin sesinizin önüne geçtiğini düşünüyor musunuz?" sorusuna şöyle yanıt verdi: "Ben kimseyi kıracak bir şey yapmıyorum. Ama kadınların kadına bir düşmanlığı var." (Doğan SAVAŞ)



            ELDE VAR MUTLULUK
            Uzun zamandır ortalarda görünmeyen Çiğdem Batur, önceki akşam yeni sevgilisi ile ortaya çıktı. İş insanı Barış Özdemir ile bir mekana girerken görüntülenen Batur, muhabirlerin "Yeni ilişkiniz hayırlı olsun diyelim mi?" sorusuna "İyi akşamlar" demekle yetindi. Çiğdem Batur, daha sonra sosyal medya hesabından ele ele, kalp ve nazar boncuklu fotoğraf koyarak aşkını ilan etmiş oldu. (Doğan SAVAŞ)



            ÇİÇEK GİBİ POZ
            Son günlerde kendisine hediye olarak aldığı aracı ile gündem olan Demet Özdemir, önceki gün Levent'teki bir AVM'deydi. Bir arkadaşı için aldığı buketle objektiflere takılan güzel oyuncunun güzelliği ve mütevazılığı "Demet, yine çiçek gibi" yorumları yaptırdı.



            KUMRAL MELİSA
            Melisa Döngel, önceki gün Bebek'teydi. Sapsarı saçlarıyla özdeşleşen güzel oyuncu, kumral haliyle dikkat çekti. Yeni projesi için saçlarını boyatan Melisa Döngel'in yeni hali, "Güzele ne yakışmaz!" yorumları yaptırdı. (Doğan SAVAŞ)



                CEZAYİR'İN SÜRPRİZİ VAR
                ATV'nin iddialı dizisi 'Ben Bu Cihana Sığmazam', bu akşam yeni bölümüyle atv'de ekrana gelecek. Dizinin bu akşamki bölüm konusu şöyle: Cezayir'in ortadan kayboluşu hem Leyla'nın evine hem de Firuze'nin evine ateş gibi düşer. Dumrul, Kurban ile oğulları Cezayir'i bulmak için alarma geçmişken Cezayir'e beklenmedik bir isim yardım eder. Bütün her şey bittiğinde ise Cezayir'in karşı tarafa büyük bir sürprizi olacaktır.



                BURUK İZDİHAM
                Barış Akarsu'nun yaşam öyküsünü anlatan "Barış Akarsu Merhaba" filmin özel gösterimi, Barış'ın memleketi Bartın'da yapıldı. Akarsu hayranları sinema salonlarına akın etti. Filmde merhum sanatçıyı canlandıran İsmail Ege Şaşmaz, gösterime Barış Akarsu'ya ait mont ve kolyeyle katıldı. Şaşmaz'ın Akarsu'nun babası Selahattin Akarsu ve kız kardeşi Nesrin Akarsu ile buluşmasında da yine duygusal anlar yaşandı.



                SINIR ÖTESİ GURUR
                Genç kuşağın yakışıklı ve başarılı oyuncularından Birand Tunca, 'The Ruins' adlı kısa filmdeki oyunculuğuyla ABD'de düzenlenen Seattle Fashion Film Festivali'nde 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülünün sahibi oldu. Macera ve moda konulu filmde Pierre adlı hazine avcısını canlandıran Birand Tunca'nın oyunculuktaki başarısı, büyük gurur yarattı.

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                Haberler Saklambaç Gonca Derin, Uğur Akkuş’un yeğeni Emre Akkuş tarafından 'Elimde senedin var” diyerek tehdit edildiğini iddia etti | Saklambaç haberleri
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