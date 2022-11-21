Yüzük, çanta ve tüm hediyeleri geri gönderdi! Dilan Çiçek Deniz ve Thor Saevarsson aşkı bitti





41 KERE MAŞALLAH

Arda Turan'ın futbol hayatındaki başarısını aile hayatına da yansıtıyor diyebiliriz. Hamza Arda ve Asil Aslan isminde iki çocuğu olan Arda Turan, çocuklarının geleceği için hiçbir yatırımdan da kaçmıyor. Bunun için birçok gayrimenkul alan Turan, yeni bir yatırımın daha kapısını aralamış.