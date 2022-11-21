Eşi Cedi Osman ile Hollywood caddelerini gezen Ebru Şahin tarzıyla dikkat çekti | Saklambaç haberleri

NBA'deki gururumuz Cedi Osman'la evlendikten sonra kariyerine ara veren Ebru Şahin, basketbolcu eşiyle bir süredir ABD'de... Önceki gün Cedi Osman ile Hollywood caddelerini gezen güzel oyuncu, tarzıyla ilgi odağı oldu. Ebru Şahin'in paylaşımlarına "Adım adım Hollywood'a yaklaşıyor" esprileri yaptırdı.
GÜLBEN İZDİHAMI
Ünlü sanatçı Gülben Ergen, önceki akşam Bahçeşehir'deki bir mekanda sahneye çıktı. Rezervasyonları günler öncesinden dolan mekanda Ergen, sahne performansı ve zarafetiyle tam not aldı.
ESKİ EŞE DESTEK NERGİS
Kumbasar, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Kumbasar, eski eşi Mehmet Ali Erbil'in TikTok hesabı ile alakalı "Kendi hayatı, ben tabii ki karışamam. Ben de artık onunla beraber öğrendim ve yavaştan bakıyorum" dedi. (Doğan SAVAŞ)