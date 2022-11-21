Eşi Cedi Osman ile Hollywood caddelerini gezen Ebru Şahin tarzıyla dikkat çekti | Saklambaç haberleri





ROMANTİK JEST

Defne Samyeli'nin kendisi gibi model ve oyuncu kızı Deren Talu, 26 yaşına girdi. Güzel modelin yaş günü için kolları sıvayan Baran Tınaz, güzel aşkına Fransa sürprizi yaptı. Deren Talu'yu aşıklar şehri Paris'e tatile götüren Tınaz, bu jestiyle bir kez daha güzel sevgilisinin ayaklarını yerden kesti. Bu arada Baran Tınaz ile Deren Talu, önümüzdeki yaz nikah masasına oturmayı da planlıyor.