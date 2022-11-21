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    Eşi Cedi Osman ile Hollywood caddelerini gezen Ebru Şahin tarzıyla dikkat çekti | Saklambaç haberleri

    Ebru Şahin, Cedi Osman ile birlikte Hollywood caddlerini gezdi. Şahin tarzıyla ilgi odağı oldu. İşte sizler için derlediğimiz 21 Kasım TAKVİM Gazetesi saklambaç haberleri...

    Ebru Hollywood’da

    NBA'deki gururumuz Cedi Osman'la evlendikten sonra kariyerine ara veren Ebru Şahin, basketbolcu eşiyle bir süredir ABD'de... Önceki gün Cedi Osman ile Hollywood caddelerini gezen güzel oyuncu, tarzıyla ilgi odağı oldu. Ebru Şahin'in paylaşımlarına "Adım adım Hollywood'a yaklaşıyor" esprileri yaptırdı.



    GÜLBEN İZDİHAMI
    Ünlü sanatçı Gülben Ergen, önceki akşam Bahçeşehir'deki bir mekanda sahneye çıktı. Rezervasyonları günler öncesinden dolan mekanda Ergen, sahne performansı ve zarafetiyle tam not aldı.



    ESKİ EŞE DESTEK NERGİS
    Kumbasar, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Kumbasar, eski eşi Mehmet Ali Erbil'in TikTok hesabı ile alakalı "Kendi hayatı, ben tabii ki karışamam. Ben de artık onunla beraber öğrendim ve yavaştan bakıyorum" dedi. (Doğan SAVAŞ)



        AİLE BOYU ALIŞVERİŞ
        Emre Karayel, önceki gün eşi Gizem Karayel ve oğulları Can Öcal ile Etiler'de görüntülendi. Yaklaşık 2 saat ailesiyle alışveriş mağazasını gezen ünlü oyuncu, "Ailecek alışveriş keyfi yazarsınız" demekle yetindi. (Doğan SAVAŞ)



        KAHRAMAN SİNAN
        Sinan Akçıl, önceki gece Bakırköy'deki bir mekanda sahne aldı. Şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ile yaşadığı aşk sorulan ünlü müzisyen şöyle konuştu: "Ben artık hayatımda birisi var mı sorusuna cevap vermek istemiyorum. Nazar değdiğinde inanıyorum ama şunu söyleyebilirim, sadece her kahramanın kalbini dolduran bir prenses vardır." (Doğan SAVAŞ)



        FORMÜL AVOKADO
        46 yaşında olmasına rağmen genç görüntüsünü koruyan Burcu Esmersoy'un sırrı ortaya çıktı. Güzel sunucu, detoks içeceklerini asla ihmal etmiyor. Burcu Esmersoy, içerisinde de özellikle limon ve avokado olanları tercih ediyor.



            GÖRÜNTÜ VAR SES YOK
            Son dönemin olaylı çifti Ebru Şallı ve Uğur Akkuş, önceki akşam İstinye'deydi. El ele bir mekana giren çifte basın mensupları Akkuş'un eski eşi Gonce Derin'in yaptığı "Bu adam yeni beni ya Ebru'yu ya da çocuklarımı öldürecek" sözleri soruldu. Ünlü çift, sorular karşısında tıp oynadı. (Doğan SAVAŞ)



            ROMANTİK JEST
            Defne Samyeli'nin kendisi gibi model ve oyuncu kızı Deren Talu, 26 yaşına girdi. Güzel modelin yaş günü için kolları sıvayan Baran Tınaz, güzel aşkına Fransa sürprizi yaptı. Deren Talu'yu aşıklar şehri Paris'e tatile götüren Tınaz, bu jestiyle bir kez daha güzel sevgilisinin ayaklarını yerden kesti. Bu arada Baran Tınaz ile Deren Talu, önümüzdeki yaz nikah masasına oturmayı da planlıyor.



            DEMET ÇİLLENDİ
            Sosyal medyayı en aktif kullanan ünlü isimlerin başında gelen Demet Özdemir, bu kez şaşırttı. Güzel oyuncu, önceki gün Instagram'daki bir filtreyle yüzüne çil yaptı. Demet Özdemir'in bu görüntüsü takipçilerinden beğeni aldı.



                CAN YOLDAŞI
                Yağmur Tanrısevsin, geride bıraktığımız günlerde bir AVM'de görüntülendi. Güzel oyuncu, "The NBA Exhibition" sergisini gezdi. Gazetecilere köpeği Alf ile poz veren Tanrısevsin, giyim tarzı ve doğal güzelliğiyle de dikkat çekti.



                GÜZEL TRANSFER
                Murat Göğebakan'ın yaşam öyküsünü sinema perdesine taşıyacak 'Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı' filminin çekimleri tüm hızıyla devam ediyor. Uzun süren hazırlık döneminin ardından sete çıkan, Murat Göğebakan'ı Burak Sevinç'in canlandırdığı filmin oyuncu kadrosunun yeni sürprizi de açıklandı.Ünlü oyuncu Hande Soral, 'Kalbim Yaralı'da Burak Sevinç'in partneri olarak Göğebakan'ın ilk eşi olan Gül karakterine hayat verecek.



                ESTETİK ÇIKIŞ
                Oyuncu Nilgün Belgün, önceki akşam Etiler'de görüntülendi. Son yıllarda ünlülerin yaptırdığı estetiklerin sürekli gündeme gelmesiyle ilgili konuşan usta oyuncu, şöyle dedi: "Hiç bir zaman aşırı estetik yaptırmak istemem. Mimiklerimi yapmalıyım. Her şeyin bir dozu var. Herkes çok yapay oluyor. Herkesin yüzü birbirine benziyor." (Doğan SAVAŞ)



                    BABASININ KOPYASI
                    Oyuncu çift Hazal Kaya ve Ali Atay, önceki gün üç yaşına giren oğulları Fikret Ali için bir parti düzenledi. "Cadılar Bayramı" konseptli partide çekilen fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan güzel oyuncu, beğeni yağmuruna tutuldu.



                    AİLE GENİŞLİYOR
                    İkinci bebeğine hamile olan Hazal Kaya'nın belirginleşen karnı da gözden kaçmadı. Bu arada Fikret Ali'nin babasıyla olan benzerliği de yine sosyal medyaya damgasını vurdu.

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                    Haberler Saklambaç Eşi Cedi Osman ile Hollywood caddelerini gezen Ebru Şahin tarzıyla dikkat çekti | Saklambaç haberleri
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