Nispet gecesi! Şevval Şahin’in, Burak Ateş’le kendisini aldattığı iddiasından sonra Murat Kazancıoğlu Burcu Özberk’le boy gösterdi





O da adının bir dönem sıkça anıldığı Burcu Özberk'le gecelerdeydi. Geçtiğimiz dönemlerde aşk sorularına "Sadece arkadaşız" diyen ikilinin, Murat Kazancıoğlu'nun Şevval Şahin'den ayrılmasının hemen ardından gecelerde boy göstermesi oldukça manidardı.



"GÜZEL ÇIKTIK MI?"

Soruları yanıtsız bırakan ikili, "Güzel çıktık mı?" demekle yetindi. İkili, yeni bir aşka yelken mi açtı? Bu da şimdiden merak konusu oldu.