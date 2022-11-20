Nispet gecesi! Şevval Şahin’in, Burak Ateş’le kendisini aldattığı iddiasından sonra Murat Kazancıoğlu Burcu Özberk’le boy gösterdi

Murat Kazancıoğlu geçtiğimiz hafta Şevval Şahin'le sürpriz bir şekilde ayrılmıştı.
Bu ayrılığın sebebi olarak da ünlü mankenin adının sürekli aşk dedikodularına karıştığı ve yazın beraber tatil yaptığı Burak Ateş gösterilmişti. Bütün bu aldatma iddiaların ardından Kazancıoğlu dün gece Şevval Şahin'e adeta nispet yaptı.
O da adının bir dönem sıkça anıldığı Burcu Özberk'le gecelerdeydi. Geçtiğimiz dönemlerde aşk sorularına "Sadece arkadaşız" diyen ikilinin, Murat Kazancıoğlu'nun Şevval Şahin'den ayrılmasının hemen ardından gecelerde boy göstermesi oldukça manidardı.
"GÜZEL ÇIKTIK MI?"
Soruları yanıtsız bırakan ikili, "Güzel çıktık mı?" demekle yetindi. İkili, yeni bir aşka yelken mi açtı? Bu da şimdiden merak konusu oldu.