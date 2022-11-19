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    Dilan Çiçek Deniz sil baştan! İzlandalı aşkı Thor’dan ayrılan güzel oyuncudan büyük hamle

    Evlilik arifesinde kıskançlık krizi yüzünden ayrılan Dilan Çiçek Deniz ve İzlandalı aşkı Thor’dan büyük hamle. Ayrılığın ardından sosyal medyadan bütün fotoğrafları sildiler ve birbirlerini takipten çıktılar. İşte sizler için derlediğimiz 19 Kasım tarihli TAKVİM gazetesi Saklambaç haberleri...

    Yak bütün fotoğrafları

    Dilan Çiçek Deniz'in, Burak Deniz'le filmdeki samimi sahnelerine sonrası kıskançlık krizine giren Thor, sevgilisiyle kavga etmişti. Ünlü çift geçen hafta arkadaşlarıyla birlikte Arnavutköy'de bir mekânda eğlendiği ve gecenin ilerleyen saatlerinde bir anda kavga etmeye başladığı ve sakinleşmeyen ikilinin kül tablasını yere fırlattığı iddia edilmişti. İzlandalı nişanlısının baskılarına fazla dayanamayan güzel oyuncu yüzük atmıştı. Ayrılan ikili sosyal medyadan birbirlerini takipten çıktı ve beraber olan fotoğraflarını sildi.



    DİLAN SİL BAŞTAN
    Evlenmek için gün sayan Dilan Çiçek Deniz gelinliğini bile seçmişti.



    ARABESK GECESİ
    Derya Bedavacı Ataşehir'de sahne aldı. Geleneksel hale gelen arabesk gecelerinin bu haftada devam eden ünlü sanatçı, hayranlarına tam anlamıyla bir müzik ziyafeti çekti. Bedavacı "Bu geceyi arabesk gecelerinin en özeli ilan ediyor ve rahmetli Müslüm Ağabey'e adıyorum" dedi. Doğan SAVAŞ



        BEYAZ KUĞU MERVE
        16 Eylül'de ikinci bebeğini dünyaya getiren Merve Özbey, doğumdan tam 2 ay sonra 16 Kasım'da sahneye çıktı. Konserin ilginç detayı ise Özbey'in hamileyken giydiği ve karnı burnunda poz verdiği mini beyaz kostümüyle yeniden sahneye çıkması oldu.



        GÖNDERME YAPTI
        Mehmet Ali Erbil, önceki gün Asmalı Mescit'te bir mekan arkadaşlarıyla sohbet etti. Geçtiğimiz günlerde sokak ortasında ayakları çıplak şekilde görülen Erbil, konu hakkında "Arkadaşlar onların hepsi film sahnesiydi, herhangi bir sorun yok" dedi. Kızı Yasmin Erbil'in Tiktok'u bırakması için sitemde bulunmasına ise "Ronaldo olayından sonra şakasına sitemde bulundu. 10 gündür zaten TikTok paraları da yatırmıyor. Hayatını Tiktok'a adayıp oraya bel bağlayıp gelecek paranın hayalini kuranlar düşünsün" diyerek Ece Ronay'a da bir göndermede bulundu. Doğan SAVAŞ



        BU TARZ GÖKÇE
        Geçtiğimiz günlerde gittiği Bodrum'dan ev ve zeytinlik aldığı ortaya çıkan Gökçe Bahadır, önceki gün Levent'teki bir AVM'de görütülendi. Tarzıyla beğeni toplayan güzel oyuncu, AVM'de sevenlerinden de büyük ilgi gördü. Doğan SAVAŞ



            NOTA DOKTORU
            Doçent doktor Aydın Arslan, müzik tutkusuna karşı koyamadı ve ilk single çalışması 'Aşk Bizim Olsun'u müzikseverlerle buluşturdu. Arslan, "Hekimlik mesleğini icra etmek benim birinci görevim ancak müzik alanında da yapmak istediğim projelerim var" dedi.



            DÖRT GÜNÜN GALİBİ
            ATV, Türkiye'nin kanalı olduğunu bir kez daha kanıtladı. Kantar Medya'dan alınan verilere göre haftanın diğer günlerinde olduğu gibi, 18 Kasım Perşembe günü de Tüm Gün atv izlendi. Gönüllere taht kuran program Esra Erol'da reytinglerde %7,41 izlenme oranı ve %29,82 izlenme payı alarak birinci, yeni bölümleri merakla beklenen sevilen dizi Aldatmak reytinglerde %6,13 izlenme oranı ve %15,17 izlenme payı alarak ikinci olarak Tüm Kişiler kategorisindeki ilk iki sırayı atv kaptı.



            GEÇMİŞE SÜNGER
            Hande Erçel'den radikal karar. Güzel oyuncu, bugüne kadar hakkında çıkan tüm aşk haberlerini arama motorlarından sildirmek için harekete geçti. Güzel oyuncu, aşk haberlerinin yanı sıra sürekli "estetik" iddialarını gündeme getiren eski fotoğraflarını da internetten sildirmek için harekete geçti.



                AŞK YANSIMASI!
                Ünlü oyuncu Burak Hakkı yeni birlikteliğini otomobilinin aynasından yansıyan aşk pozuyla ilan etti. Burak Hakkı Instagram hesabından sevgilisi "Naz" ile olan fotoğrafını kalp emojisiyle yayınlayarak birlikteliklerini gözler önüne serdi. Burak Hakkı'nın yeni sevgilisiyle olan bu karesine takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.



                KOŞAR ADIM KAÇTI
                Müge Boz, önceki akşam eşi Caner Erdeniz ile birlikte Etiler'deki bir mekandaydı. Birlikte kapıya çıkan çift, valelerin "Gazeteci var" uyarısı ile hızlıca içeri girdi. Ardından 15 dakika sonra gelen taksiye koşarak çıkıp binen Müge Boz, soruları yanıtlamadı. (Doğan Savaş)



                TAM GAZ PODYUM
                Ünlü modacı Cemil İpekçi'nin 50. yılını kutladığı 'Paçavra' adlı koleksiyonunun defilesinde ünlü modeller podyumdaydı. Geçtiğimiz akşam Asena'nın ilk gelinlik defilesinde boy gösteren Demet Şener ile Özge Ulusoy, bu kez de İpekçi'nin kıyafetlerini tanıttı. Biri 45, diğeri 40 yaşında olan iki güzel modelin temposu ve güzelliği "Yıllar onları eskitemiyor" dedirtti. Doğan SAVAŞ



                    YAZI GERİ GETİRDİ
                    Sevgilisi Necati Kocabay'la Göcek'e tatile giden Nurgül Yeşilçay denize girdi. Soğuk suya aldırmayan güzel oyucu sosyal medyasından paylaştığı videoda "Kasım ayında denize giriyorum" diyerek kahkaha attı. o anları gören takipçileri ünlü oyuncu için "Soğuğu kafasından silmiş" yorumları yaptı.



                    ÇİÇEK GİBİ KUTLAMA
                    Sunucu Nazlı Canyurt, kızı Leyla'nın birinci doğum gününü kutladı. Canyurt, eşi Ali Duman ve çocuğuyla çektirdiği fotoğrafları Instagram'dan paylaşıp "Çiçeğim. Ne kadar kutlasak doyamayız herhalde..." notunu düştü.

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                    Emeklilik için prim şart
                    Haberler Saklambaç Dilan Çiçek Deniz sil baştan! İzlandalı aşkı Thor’dan ayrılan güzel oyuncudan büyük hamle
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