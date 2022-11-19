Dilan Çiçek Deniz sil baştan! İzlandalı aşkı Thor’dan ayrılan güzel oyuncudan büyük hamle





DÖRT GÜNÜN GALİBİ

ATV, Türkiye'nin kanalı olduğunu bir kez daha kanıtladı. Kantar Medya'dan alınan verilere göre haftanın diğer günlerinde olduğu gibi, 18 Kasım Perşembe günü de Tüm Gün atv izlendi. Gönüllere taht kuran program Esra Erol'da reytinglerde %7,41 izlenme oranı ve %29,82 izlenme payı alarak birinci, yeni bölümleri merakla beklenen sevilen dizi Aldatmak reytinglerde %6,13 izlenme oranı ve %15,17 izlenme payı alarak ikinci olarak Tüm Kişiler kategorisindeki ilk iki sırayı atv kaptı.