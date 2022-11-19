Dilan Çiçek Deniz sil baştan! İzlandalı aşkı Thor’dan ayrılan güzel oyuncudan büyük hamle

Dilan Çiçek Deniz'in, Burak Deniz'le filmdeki samimi sahnelerine sonrası kıskançlık krizine giren Thor, sevgilisiyle kavga etmişti. Ünlü çift geçen hafta arkadaşlarıyla birlikte Arnavutköy'de bir mekânda eğlendiği ve gecenin ilerleyen saatlerinde bir anda kavga etmeye başladığı ve sakinleşmeyen ikilinin kül tablasını yere fırlattığı iddia edilmişti. İzlandalı nişanlısının baskılarına fazla dayanamayan güzel oyuncu yüzük atmıştı. Ayrılan ikili sosyal medyadan birbirlerini takipten çıktı ve beraber olan fotoğraflarını sildi.
DİLAN SİL BAŞTAN
Evlenmek için gün sayan Dilan Çiçek Deniz gelinliğini bile seçmişti.
ARABESK GECESİ
Derya Bedavacı Ataşehir'de sahne aldı. Geleneksel hale gelen arabesk gecelerinin bu haftada devam eden ünlü sanatçı, hayranlarına tam anlamıyla bir müzik ziyafeti çekti. Bedavacı "Bu geceyi arabesk gecelerinin en özeli ilan ediyor ve rahmetli Müslüm Ağabey'e adıyorum" dedi. Doğan SAVAŞ