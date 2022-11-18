Darphane! Hadise boşandıktan sonra servetine servet kattı

Pop müziğin ünlü ismi Hadise, 30 Nisan'da evlendiği Mehmet Dinçerler'le 30 Eylül'de boşandı. Evliliği boyunca iş insanının baskısıyla konser sayısını azaltan ünlü popçunun kazancı, 4.5 aylık sürede yaklaşık 6 milyon TL'ydi. Boşandıktan hemen sonra eski gösterişli konserlerine devam eden seksi popçu, ilk iş olarak 350 bin TL olan sahne ücretini 500 bin TL'ye çıkardı. Özel geceler ve yurt dışı konserlerinden de 1.5 milyon TL alan Hadise, boşandıktan sonra cebini doldurdu. 1.5 ayda verdiği altı yurt içi konserinden 3 milyon TL kazanan ünlü popçu, bir yurt dışı konserinden de 1.5 milyon TL'yi cebine koydu.