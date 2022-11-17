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    İçimizdeki İrlandalı! Chloe Loughnan'ın işlerine eski eşi Serdar Ortaç'ın engel olduğu iddia edildi

    Serdar Ortaç’la boşandıktan sonra İrlanda’ya giden Chloe, parasız kalınca Türkiye’ye dönmüştü. Ortaç’ın Türkiye’de iş yapmak isteyen eski eşinin işlerine engel olduğu iddia edildi.

    İçimizdeki İrlandalı!

    Serdar Ortaç ile yaptığı evlilikle adını duyuran Chloe Loughnan, beş yıllık evliliklerini sonlandırmıştı.



    Ülkesine dönen İrlandalı manken, Serdar Ortaç'la yaşadığı nafaka problemiyle gündemdeydi. İki yıllık sürenin ardından tekrar Türkiye'ye gelen Loughnan, Fergus Hennessy ile yeni bir aşka yelken açmış ve kısa süre sonra ayrılmıştı.



    Her fırsatta İrlandalı eski eşine veryansın eden Serdar Ortaç "Şeytan görsün yüzünü" demişti. Boşandıktan sonra Türkiye'de sıkıntılar çekip İrlanda'ya giden Chloe'nin ülkesinde popülerliği olmadığından dolayı tekrar Türkiye'ye gelmesi de çok konuşulmuştu.



        Serdar Ortaç'la tanınan ve ününe ün katan Chloe bir dönem para tazminat ve nafaka için çok zorlamıştı. Serdar Ortaç sayesinde ünlü olan Chloe'yi bazı kesimler "Hainlik ediyor" diye yorumlamıştı. Serdar Ortaç'ın İstanbul'a dönen eski eşi Chloe'nin işlerine taş koyduğu da iddia edildi.

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        Haberler Saklambaç İçimizdeki İrlandalı! Chloe Loughnan'ın işlerine eski eşi Serdar Ortaç'ın engel olduğu iddia edildi
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