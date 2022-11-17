İçimizdeki İrlandalı! Chloe Loughnan'ın işlerine eski eşi Serdar Ortaç'ın engel olduğu iddia edildi





Serdar Ortaç'la tanınan ve ününe ün katan Chloe bir dönem para tazminat ve nafaka için çok zorlamıştı. Serdar Ortaç sayesinde ünlü olan Chloe'yi bazı kesimler "Hainlik ediyor" diye yorumlamıştı. Serdar Ortaç'ın İstanbul'a dönen eski eşi Chloe'nin işlerine taş koyduğu da iddia edildi.

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