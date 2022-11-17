İçimizdeki İrlandalı! Chloe Loughnan'ın işlerine eski eşi Serdar Ortaç'ın engel olduğu iddia edildi

Serdar Ortaç ile yaptığı evlilikle adını duyuran Chloe Loughnan, beş yıllık evliliklerini sonlandırmıştı.
Ülkesine dönen İrlandalı manken, Serdar Ortaç'la yaşadığı nafaka problemiyle gündemdeydi. İki yıllık sürenin ardından tekrar Türkiye'ye gelen Loughnan, Fergus Hennessy ile yeni bir aşka yelken açmış ve kısa süre sonra ayrılmıştı.
Her fırsatta İrlandalı eski eşine veryansın eden Serdar Ortaç "Şeytan görsün yüzünü" demişti. Boşandıktan sonra Türkiye'de sıkıntılar çekip İrlanda'ya giden Chloe'nin ülkesinde popülerliği olmadığından dolayı tekrar Türkiye'ye gelmesi de çok konuşulmuştu.