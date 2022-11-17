Başarıya 'gelin'! Önceki akşam gelinlik koleksiyonunu sergileyen Asena gözyaşlarını tutamadı | Saklambaç haberleri





HÜZÜNLÜ GALA

Barış Akarsu'nun yaşam öyküsünü anlatan "Barış Akarsu Merhaba" filminin İstanbul galası yapıldı. Yoğun bir katılımın olduğu galada hayranları, gösterim öncesi hep birlikte Barış Akarsu şarkılarını söyledi. Filmde Barış Akarsu'yu başarıyla canlandıran İsmail Ege Şaşmaz, "Umarım Barış da bizi izliyordur ve o da mutludur bu durumdan..." dedi. Barış Akarsu'nun kız kardeşi Nesrin Akarsu ise "Hem üzüntülüyüz hem gurur duyuyoruz. Abimin unutulmayacağı bir eser oldu." (Doğan SAVAŞ)