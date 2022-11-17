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    Başarıya 'gelin'! Önceki akşam gelinlik koleksiyonunu sergileyen Asena gözyaşlarını tutamadı | Saklambaç haberleri

    Almanya'da moda evi kuran Asena, dün akşam gelinlik koleksiyonunu Türkiye'de sergiledi. Bir dönemin efsane oryantali defile sonunda gözyaşlarını tutamadı. İşte sizler için derlediğimiz 17 Kasım TAKVİM Gazetesi saklambaç haberleri...

    Başarıya gelin!

    Bir dönemin efsane oryantali Asena, tasarımcılıktaki başarısını da kanıtladı. Almanya'da 'Ashina Haute Couture by Asena' adlı moda evini kuran Asena, gelinlik koleksiyonunu önceki akşam ilk kez Türkiye'de sergiledi. Özge Ulusoy, Demet Şener, Gizem Özdilli ve Ece Gürsel gibi 40 ünlü modelin podyuma çıktığı defile sonunda Asena, gözyaşlarını tutamadı.



    HÜZÜNLÜ GALA
    Barış Akarsu'nun yaşam öyküsünü anlatan "Barış Akarsu Merhaba" filminin İstanbul galası yapıldı. Yoğun bir katılımın olduğu galada hayranları, gösterim öncesi hep birlikte Barış Akarsu şarkılarını söyledi. Filmde Barış Akarsu'yu başarıyla canlandıran İsmail Ege Şaşmaz, "Umarım Barış da bizi izliyordur ve o da mutludur bu durumdan..." dedi. Barış Akarsu'nun kız kardeşi Nesrin Akarsu ise "Hem üzüntülüyüz hem gurur duyuyoruz. Abimin unutulmayacağı bir eser oldu." (Doğan SAVAŞ)



    AKUSTİK SİMGE!
    Simge, akustik konser serisinin ilkini 20 Kasım Pazar akşamı İstanbul Bostancı Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirecek. Müzik severlere unutulmaz anlar yaşatacağı konserleri için özel bir repertuvar hazırlayan Simge, "Sahnede evimde gibi müzik yapacağım" dedi.



        ZİRVENİN ADI BELLİ
        Ekranların sevilen dizisi 'Ben Bu Cihana Sığmazam', önceki akşam atv'de ekrana gelen heyecan dolu dokuzuncu bölümünü geride bırakırken reytinglerin ve sosyal medyanın da zirvesinde yer aldı. "BBCS" dokuzuncu bölümüyle, Tüm Kişiler'de %6,83 izlenme oranı ve %17,18 izlenme payı alarak birinci sırada yer aldı. Ben Bu Cihana Sığmazam'ın dokuzuncu bölüm etiketi #BBCS bölüm başladıktan kısa bir süre sonra Twitter Türkiye Trending Topics listesine zirveden giriş yaptı!



        HODRİ MEYDAN
        Alternatif müziğin genç ismi Öyküm, yeni şarkısının hazırlıklarını tamamladı. ''Rekabete hazır olan herkesi ringe davet ediyorum. Ben savaşmaya hazırım'' sözleriyle rakiplerine meydan okuyan Öyküm, yeni şarkısının kapak çekimlerinde verdiği sıra dışı pozlarla da dikkat çekti.



        GİZEM 'BAHAR'I
        Bahar Şahin, önceki gece Bebek'teydi. Arkadaşlarıyla oturduğu mekandan çıkıp bir erkeğin aracına binen güzel oyuncu, yüzünü kapatarak gizem yarattı. Bahar Şahin'in yanındaki erkek kadar önünde duran kırmızı güller de akılları karıştırdı. Futbolcu Dorukhan Toköz ile ihanet yüzünden ayrılan güzel oyuncu, ardından da meslektaşı Oktay Çubuk ile aşk yaşamıştı. (Doğan SAVAŞ)



            SEVGİ DEMETİ
            Demet Özdemir, önceki gün ailesiyle birlikte gittiği İstinye'de büyük ilgi gördü. Çoğunluğu Ortadoğulu hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan güzel oyuncu, fotoğraf isteklerini geri çevirmedi. Sevinçle fotoğraf çektiren hayranlarına teşekkür eden Demet Özdemir, tarzıyla da ilgi odağıydı.



            DOĞAL SEVGİ
            ATV'nin başarılı dizisi 'Yalnız Kurt'un güzel oyuncusu Jessica May, önceki gün yaptığı bu paylaşımla sosyal medyayı renklendirdi. Kısa süre önce Türk vatandaşı olan Brezilyalı güzel, keçiyle yaptığı bu paylaşıma şöyle not düştü: "Yeşili koru, doğayı kokla, keçiyi sev."



            YÜRÜYEN LOGO!
            Lüks marka tutkusuyla bilinen Demet Akalın, önceki gün de kural bozmadı. İstinye'deki bir AVM'de alışveriş turuna çıkan ünlü popçu, dünyaca ünlü markalarla yaptığı kombiniyle yine rüküşlüğün kitabını yazdı. Demet Akalın, binlerce TL'lik kombiniyle "Yürüyen logo" esprisi yaptırdı.



                UĞURLU GÜLBEN
                Gülben Ergen, önceki akşam Lüleburgaz'da yepyeni bir mekanın açılışını yaptı. Bekir Gökmen imzalı kıyafetiyle de göz dolduran Ergen; bolluk ve bereketin simgesi olan mor elbisesiyle şimdiden mekana uğur getirdi.



                YOĞUN AMA MUTLU!
                Merve Dizdar, önceki gün Gayrettepe'deki bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Alice Müzikali'nin tekrardan başlayacağını dile getiren Dizdar, "Öğlenden beri prova yapıyoruz. Adana'daydım şimdi İstanbul'a geldim. Yoğun bir süreçteyim ama çok mutluyum" dedi. (Doğan SAVAŞ)

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                Haberler Saklambaç Başarıya 'gelin'! Önceki akşam gelinlik koleksiyonunu sergileyen Asena gözyaşlarını tutamadı | Saklambaç haberleri
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