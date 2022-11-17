Başarıya 'gelin'! Önceki akşam gelinlik koleksiyonunu sergileyen Asena gözyaşlarını tutamadı | Saklambaç haberleri

Bir dönemin efsane oryantali Asena, tasarımcılıktaki başarısını da kanıtladı. Almanya'da 'Ashina Haute Couture by Asena' adlı moda evini kuran Asena, gelinlik koleksiyonunu önceki akşam ilk kez Türkiye'de sergiledi. Özge Ulusoy, Demet Şener, Gizem Özdilli ve Ece Gürsel gibi 40 ünlü modelin podyuma çıktığı defile sonunda Asena, gözyaşlarını tutamadı.
HÜZÜNLÜ GALA
Barış Akarsu'nun yaşam öyküsünü anlatan "Barış Akarsu Merhaba" filminin İstanbul galası yapıldı. Yoğun bir katılımın olduğu galada hayranları, gösterim öncesi hep birlikte Barış Akarsu şarkılarını söyledi. Filmde Barış Akarsu'yu başarıyla canlandıran İsmail Ege Şaşmaz, "Umarım Barış da bizi izliyordur ve o da mutludur bu durumdan..." dedi. Barış Akarsu'nun kız kardeşi Nesrin Akarsu ise "Hem üzüntülüyüz hem gurur duyuyoruz. Abimin unutulmayacağı bir eser oldu." (Doğan SAVAŞ)
AKUSTİK SİMGE!
Simge, akustik konser serisinin ilkini 20 Kasım Pazar akşamı İstanbul Bostancı Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirecek. Müzik severlere unutulmaz anlar yaşatacağı konserleri için özel bir repertuvar hazırlayan Simge, "Sahnede evimde gibi müzik yapacağım" dedi.