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    Uğur Akkuş, barışma hediyesi olarak Ebru Şallı'ya 11 milyon TL'lik araç aldı! Eski eş Gonca Derin harekete geçti: Nafakamı ödemiyor

    Ebru Şallı’yı darp ettiği iddia edilen Uğur Akkuş, eşine barışma hediyesi olarak aldığı 11 Milyon TL’lik araçla şovunu yapmıştı!.. Akkuş’un eski eşi Gonca Derin ise çocuklarının babasına şöyle sitem etti: “Dört aydır nafakamı ödemiyor. İcraya gideceğim”

    Ellere var da bize yok mu!

    Belki de magazin kulislerinin şu sıralar en çok konuştuğu olay; Uğur Akkuş'un eşi Ebru Şallı'yı darp etme iddiası. Bu olaylardan sonra Ebru Şallı ne kadar "Darp edilmedim" dese de olaya şahit olanlar konunun gerçek olduğunu söylemişti. Geçtiğimiz gün Bentley marka otomobille ortaya çıkan ünlü çift için "Uğur Akkuş kendini affettirmek için 11 Milyon TL'ye Ebru Şallı'ya lüks otomobil aldı" haberleri çıkmıştı.



    NAFAKA İSYANI
    Bu olayların ardından ortaya çıkan iki çocuğunun annesi eski eşi Gonca Derin adeta veryansın etti. Derin, daha önce de kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle şikayet ettiği Akkuş için şöyle dedi: "Bir yıldır nafakamı doğru düzgün alamıyordum. Son 4 aydır ise aylık 7 bin TL olan nafakayı hiçbir şekilde ödemiyor".



    "ARACI KİRALAMIŞTIR"
    Uğur Akkuş'un bir dönem nafaka iptal davası açtığını ve davanın reddedildiğini de söyleyen Gonca Derin, ödenmeyen nafakaları için icra yoluna gideceğini de dile getirdi. Bu arada Derin, geçtiğimiz günlerde Uğur Akkuş'un Şallı'ya hediye ettiğini söylediği 11 milyon TL'lik araç için ise "Satın almamış kiralamıştır" iddiasında bulundu.



        Uğur Akkuş ve Ebru Şallı yılın belirli bir bölümünü Beverly Hills'teki malikanelerinde geçiriyor. Akkuş'un adı son dönemlerde haciz ve dolandırıcılık olaylarıyla anılırken Akkuş, lüks hayatını sürekli gözler önüne sererek bu iddiaları perdelemeye çalışıyor. (Gökhan KAYA)

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        HangiKredi
        Haberler Saklambaç Uğur Akkuş, barışma hediyesi olarak Ebru Şallı'ya 11 milyon TL'lik araç aldı! Eski eş Gonca Derin harekete geçti: Nafakamı ödemiyor
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