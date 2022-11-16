Uğur Akkuş, barışma hediyesi olarak Ebru Şallı'ya 11 milyon TL'lik araç aldı! Eski eş Gonca Derin harekete geçti: Nafakamı ödemiyor

Belki de magazin kulislerinin şu sıralar en çok konuştuğu olay; Uğur Akkuş'un eşi Ebru Şallı'yı darp etme iddiası. Bu olaylardan sonra Ebru Şallı ne kadar "Darp edilmedim" dese de olaya şahit olanlar konunun gerçek olduğunu söylemişti. Geçtiğimiz gün Bentley marka otomobille ortaya çıkan ünlü çift için "Uğur Akkuş kendini affettirmek için 11 Milyon TL'ye Ebru Şallı'ya lüks otomobil aldı" haberleri çıkmıştı.