Uğur Akkuş, barışma hediyesi olarak Ebru Şallı'ya 11 milyon TL'lik araç aldı! Eski eş Gonca Derin harekete geçti: Nafakamı ödemiyor

Belki de magazin kulislerinin şu sıralar en çok konuştuğu olay; Uğur Akkuş'un eşi Ebru Şallı'yı darp etme iddiası. Bu olaylardan sonra Ebru Şallı ne kadar "Darp edilmedim" dese de olaya şahit olanlar konunun gerçek olduğunu söylemişti. Geçtiğimiz gün Bentley marka otomobille ortaya çıkan ünlü çift için "Uğur Akkuş kendini affettirmek için 11 Milyon TL'ye Ebru Şallı'ya lüks otomobil aldı" haberleri çıkmıştı.
NAFAKA İSYANI
Bu olayların ardından ortaya çıkan iki çocuğunun annesi eski eşi Gonca Derin adeta veryansın etti. Derin, daha önce de kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle şikayet ettiği Akkuş için şöyle dedi: "Bir yıldır nafakamı doğru düzgün alamıyordum. Son 4 aydır ise aylık 7 bin TL olan nafakayı hiçbir şekilde ödemiyor".
"ARACI KİRALAMIŞTIR"
Uğur Akkuş'un bir dönem nafaka iptal davası açtığını ve davanın reddedildiğini de söyleyen Gonca Derin, ödenmeyen nafakaları için icra yoluna gideceğini de dile getirdi. Bu arada Derin, geçtiğimiz günlerde Uğur Akkuş'un Şallı'ya hediye ettiğini söylediği 11 milyon TL'lik araç için ise "Satın almamış kiralamıştır" iddiasında bulundu.