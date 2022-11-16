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    Krize gelin! Mert Aydın ile evlenen Merve Boluğur'dan paylaşımı akılları karıştırdı: Adam ettiklerimiz yüzümüze bakmaz oldu

    2 Ekim'de Mert Aydın ile evlenen Merve Boluğur bir takipçisinin "Ders çıkardığın olay ne?" sorusuna "Adam ettiklerimiz yüzümüze bakmaz oldu. Sayemde bir yere geldiler. Bundan sonra kimseye büyük iyilikte bulunmayacağım." dedi. İşte sizler için yurttan ve dünyadan derlediğimiz 15 Kasım TAKVİM Gazetesi saklambaç haberleri...

    Krize gelin

    2017'de yılında Murat Dalkılıç ile boşanan Merve Boluğur, 2 Ekim'de Mert Aydın ile evlenmişti. Sosyal medya hesabından Aydın ile sık sık paylaşım yapan Boluğur'un, birkaç gündür bir şey yayınlamaması ve yüzüğünü çıkarması dikkatlerden kaçmadı. Evliliğinde sorunlar yaşadığı iddia edilen ünlü ismin, Instagram'da bir takipçisinden gelen "Ders çıkardığın olay ne?" sorusuna verdiği şu cevap da akılları karıştırdı: "Adam ettiklerimiz yüzümüze bakmaz oldu. Sayemde bir yere geldiler. Bundan sonra kimseye büyük iyilikte bulunmayacağım." dedi.



    İKİNCİ BAHAR
    Rus model Irina Shayk ile oyuncu Bradley Cooper, 2019 yılındaki ayrılığın ardından yeniden bir araya gelmişti. Lea adında beş yaşında bir kızları olan çiftle ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. ABD basınına göre 36 yaşındaki Rus model Irina Shayk ile 47 yaşındaki Amerikalı oyuncu, hem resmi olarak evlenmek hem de ikinci bebekleri için karar verdi.



    ZİRVENİN ADI ATV
    ATV'nin sevilen dizisi "Bir Küçük Gün Işığı", önceki akşam yayınlanan 11'inci bölümüyle Tüm Kişiler kategorisinde en çok izlenen yapım oldu. Dizi, Kantar Medya'dan alınan verilere göre %6,69 izlenme oranı ve %16,87 izlenme payı alarak Tüm Kişiler'de birinci oldu.



        HASAT ZAMANI
        Milas zeytini ile zeytinyağını dünyaya duyurmak tanıtmak amacıyla düzenlenen Milas Hasat Şenliği'ne ünlü isimler akın etti. Etkinlikte sunuculuk da yapan Özlem Yıldız, ünlü şef şef Özlem Mekik'le birlikte gözleme tezgahına geçti.



        EN GÜZEL İMZA
        Beşiktaş'ta forma giyen Milli Futbolcu Umut Meraş, dünya evine girme yolunda ilk adımı attı. İkilinin yaz aylarında evleneceği öğrenilirken Meraş, "İnşallah yazın Beşiktaş'ın şampiyon olması ile birlikte çifte mutluluk yaşarız" dedi. Florya Develi'deki törene Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Serhan Çetinsaya ve menajeri Kemal Can Tekin de katıldı.



        ANKARA 'ŞEN'LENDİ
        Ünlü iş insanı Mr. Jade lakaplı Özkan Şen, restoran gruplarına bir tanesini daha ekledi. Ankara'daki yeni mekanının açılış kurdelesini kendisi kesen Şen, şunları söyledi: "Bu ülkenin bir ferdi olmaktan gurur duyuyorum. Dünya çapında birçok sektörde ilerlesem de yurduma yapmış olduğum yatırımlar beni daha da çok kamçılıyor."



            HEYECAN DORUKTA
            ATV ekranındaki dördüncü sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman', bu akşam sürprizlerle dolu 104'üncü bölümüyle saat 20.00'de ekrana gelecek. Osman Bey'in ve Alplerinin madende olduğu sırada meydana gelen patlama ile yerine Orhan Bey'in vekalet ettiği görüntüleri ile olay yaratan 104. Bölüm tanıtımı, 'Kuruluş Osman' seyircileri arasında büyük heyecana sebep oldu.



            TOP SECRET!
            Amerikan futbolu efsanesi Tom Brady ile 13 yıllık evliliğini kısa süre önce bitiren Gisele Bundchen, hızlı davrandı. 42 yaşındaki ünlü model, çocuklarıyla beraber çıktığı Kosta Rika tatilinde jiu-jitsu eğitmeni Joaquim Valente ile görüntülendi. Bu görüntüler üzerine Brezilyalı güzelin, evliliğini bu yasak aşk uğruna bitirdiği dedikoduları gündem yarattı. ABD basınına göre; Gisele Bundchen ile Joaquim Valente arasındaki duygusallık, bundan aylar önce başladı.



            İLK FOTOĞRAF
            İlker Kaleli'nin Maggie Civantos ile başrollerini paylaştığı İspanyol kanalı için çekilen 'Türk Tutkusu'nun çekimleri, Kilyos'ta başladı. Kaleli'nin Eylül ayında gittiği Madrid'de beş haftalık İspanyolca kampında hazırlandığı dizinin oyuncu kadrosuna geçtiğimiz günlerde Burak Hakkı da katıldı. Bu arada dizi, Türkiye ile İspanya arasında geçen bir aşkı anlatıyor.



                ÖRNEK BABA
                Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer, önceki akşam Etiler'deki bir mekan çıkışı görüntülendi. Geçtiğimiz günlerde Dizer'in paylaştığı fotoğrafta oğlu Kurt Efe'nin kendisi gibi sarı saçlı olduğu hatırlatılan yakışıklı oyuncu, şöyle dedi: "Evet oğlum bana benziyor. Sarışın renkli gözlü, şimdilik."



                'FARKLI UYANIYORUM'
                Nisan'da babalık duygusunu tadan yakışıklı oyuncu, hislerini ise şöyle paylaştı: "Çok şey değişti hayatımda. Sabah kalkışlarım bile başka bir şekilde oluyor." Eşi Başak Dizer'e çok yardım ettiğini söyleyen Kıvanç Tatlıtuğ, sözlerini şöyle sürdürdü: "Hayat her anlamda müşterek. Hayatı paylaşıyoruz, seve seve hem de. Her anı bambaşka bir tecrübe." (Doğan SAVAŞ)



                SİYAH KUĞU
                Wilma Elles, önceki akşam katıldığı bir davette genç tasarımcı Aslı Şener imzalı siyah dantel detaylı mini elbisesi ve şapkasıyla göz kamaştırdı. Instagram hesabından bu karesini paylaşan güzel oyuncuya "Siyah kuğu" yorumu yağdı.

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                HangiKredi
                Haberler Saklambaç Krize gelin! Mert Aydın ile evlenen Merve Boluğur'dan paylaşımı akılları karıştırdı: Adam ettiklerimiz yüzümüze bakmaz oldu
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