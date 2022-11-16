Krize gelin! Mert Aydın ile evlenen Merve Boluğur'dan paylaşımı akılları karıştırdı: Adam ettiklerimiz yüzümüze bakmaz oldu





'FARKLI UYANIYORUM'

Nisan'da babalık duygusunu tadan yakışıklı oyuncu, hislerini ise şöyle paylaştı: "Çok şey değişti hayatımda. Sabah kalkışlarım bile başka bir şekilde oluyor." Eşi Başak Dizer'e çok yardım ettiğini söyleyen Kıvanç Tatlıtuğ, sözlerini şöyle sürdürdü: "Hayat her anlamda müşterek. Hayatı paylaşıyoruz, seve seve hem de. Her anı bambaşka bir tecrübe." (Doğan SAVAŞ)