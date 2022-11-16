Krize gelin! Mert Aydın ile evlenen Merve Boluğur'dan paylaşımı akılları karıştırdı: Adam ettiklerimiz yüzümüze bakmaz oldu

2017'de yılında Murat Dalkılıç ile boşanan Merve Boluğur, 2 Ekim'de Mert Aydın ile evlenmişti. Sosyal medya hesabından Aydın ile sık sık paylaşım yapan Boluğur'un, birkaç gündür bir şey yayınlamaması ve yüzüğünü çıkarması dikkatlerden kaçmadı. Evliliğinde sorunlar yaşadığı iddia edilen ünlü ismin, Instagram'da bir takipçisinden gelen "Ders çıkardığın olay ne?" sorusuna verdiği şu cevap da akılları karıştırdı: "Adam ettiklerimiz yüzümüze bakmaz oldu. Sayemde bir yere geldiler. Bundan sonra kimseye büyük iyilikte bulunmayacağım." dedi.
İKİNCİ BAHAR
Rus model Irina Shayk ile oyuncu Bradley Cooper, 2019 yılındaki ayrılığın ardından yeniden bir araya gelmişti. Lea adında beş yaşında bir kızları olan çiftle ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. ABD basınına göre 36 yaşındaki Rus model Irina Shayk ile 47 yaşındaki Amerikalı oyuncu, hem resmi olarak evlenmek hem de ikinci bebekleri için karar verdi.
ZİRVENİN ADI ATV
ATV'nin sevilen dizisi "Bir Küçük Gün Işığı", önceki akşam yayınlanan 11'inci bölümüyle Tüm Kişiler kategorisinde en çok izlenen yapım oldu. Dizi, Kantar Medya'dan alınan verilere göre %6,69 izlenme oranı ve %16,87 izlenme payı alarak Tüm Kişiler'de birinci oldu.