



KISKANÇLIK KRİZİ

Bu olaydan sonra çiftten şaşırtan bir karar geldi ve çift ayrıldı. Sebep olarak ise reklam yönetmeni Thor'un kıskançlık krizleri olarak ileri sürüldü. İddiaya göre yabancı damat, güzel aşkıyla rol arkadaşı Burak Deniz'in sahnelerine sert çıktı. Evlilik teklifinden sonra yüzünü parmağına takan Dilan Çiçek Deniz, "Evliliğe vakit bulamıyoruz" açıklaması yapmıştı. Hem Thor'un hem de Dilan Çiçek'in iş yoğunluğu nedeniyle düğün tarihleri hep ileri tarihe atılmıştı. Sürekli ertelenen nikah tarihi yüzünden vuslata eremeyen çiftin, ayrılığı da oldukça manidar oldu.



İzlandalı Thor, Dilan Çiçek Deniz'e "Boğaz Köprüsü"nde sürpriz bir evlilik teklifi yapmıştı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN