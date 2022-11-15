ATV rüzgarı! Türkiye’nin kanalından sınır aşan başarı

"Dizi ATV'de izlenir" sloganıyla milyonlara en kaliteli ve soluksuz izlenecek projeler sunan Türkiye'nin kanalı, başarısını her geçen gün katlıyor. Geçtiğimiz haftalarda Cannes'de düzenlenen dünyanın en büyük TV içerik fuarı MİPCOM'da fırtınalar estirmişti. atv'nin devam eden ve bu sezona iddialı bir giriş yapan dizileri, birçok farklı ülkeden rağbet görmüştü. atv'nin dizileri şimdi de Meksika'da düzenlenen Latin Amerika odaklı içerik fuarı MIP Cancun'a damgasını vuruyor.