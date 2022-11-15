ATV rüzgarı! Türkiye’nin kanalından sınır aşan başarı

"Dizi ATV'de izlenir" sloganıyla milyonlara en kaliteli ve soluksuz izlenecek projeler sunan Türkiye'nin kanalı, başarısını her geçen gün katlıyor. Geçtiğimiz haftalarda Cannes'de düzenlenen dünyanın en büyük TV içerik fuarı MİPCOM'da fırtınalar estirmişti. atv'nin devam eden ve bu sezona iddialı bir giriş yapan dizileri, birçok farklı ülkeden rağbet görmüştü. atv'nin dizileri şimdi de Meksika'da düzenlenen Latin Amerika odaklı içerik fuarı MIP Cancun'a damgasını vuruyor.
GELENEK BOZULMUYOR
Önceki yıllarda 'Bir Zamanlar Çukurova' ve 'Destan' gibi dizileriyle MIP Cancun'da ses getiren atv, bu sezon ekrana gelmeye başlayan üç yeni dizisiyle Latin Amerika'daki TV kanallarının gözdesi oldu. Yine atv'nin eski dizilerinden "Maraşlı" da Latin Amerikalı yapımcılardan büyük ilgi gördü. Sinema ve televizyon alanında dünyanın en gözde yayın kuruluşlarından Variety de Türk dizilerinin Latin Amerika'da artan popülerliğine değindi.
Oktay Kaynarca, Ebru Özkan Saban ve Pelin Akil'in başrolünde yer aldığı ve bu akşam yeni bölümüyle atv'de ekrana gelecek olan 'Ben Bu Cihana Sığmazam', kısa sürede başarısını yurt dışına taşıdı.