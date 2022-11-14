Sibel Can birçok ünlünün unuttuğu Darülaceze'yi ziyaret etti | Saklambaç haberleri





ALKIŞLI KARŞILAMA

Darülaceze sakinleriyle vakit geçiren ve onlarla tek tek ilgilenen ünlü sanatçı her gittiği odada alkışlarla karşılandı. Ziyareti sırasında duygusal anlar yaşayan Sibel Can, "Tüm hayat koşuşturmacası içinde bugün burada olmak bana ayrı bir huzur verdi" dedi.





SÜPER BENGÜ

Pop müziğin yıldız ismi Bengü, önceki akşam Kıbrıs'ta konser verdi. Konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen iki çocuk annesi sanatçı, "Sanatçılık ve annelik birlikte nasıl gidiyor?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Artık adımı 'Süper Kadın' koydum. Kararlı ve istikrarlı olunca hepsini dengeleyebiliyorum. Yoruluyorum ama çalışmak benim en büyük hedefim. Ben mutlu olunca çocuklarım da mutlu oluyor."