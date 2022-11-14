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    Sibel Can birçok ünlünün unuttuğu Darülaceze'yi ziyaret etti | Saklambaç haberleri

    Sibel Can, önceki gün Darülaceze Başkanlığı’nı ziyaret ederek birçok ünlünün unuttuğu değerlere sahip çıktığını bir kez daha gösterdi. İşte sizler için derlediğimiz 14 Kasım TAKVİM Gazetesi saklambaç haberleri...

    ’Can’dan ziyaret

    Ünlü sanatçı Sibel Can, önceki gün Darülaceze Başkanlığı'nı ziyaret etti. Sibel Can'ı 1968 Türkiye Güzeli Darülaceze sakini Sevgi Can Danlı, Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci ve tüm kurum çalışanları ellerinde çiçeklerle kapıda karşıladı.



    ALKIŞLI KARŞILAMA
    Darülaceze sakinleriyle vakit geçiren ve onlarla tek tek ilgilenen ünlü sanatçı her gittiği odada alkışlarla karşılandı. Ziyareti sırasında duygusal anlar yaşayan Sibel Can, "Tüm hayat koşuşturmacası içinde bugün burada olmak bana ayrı bir huzur verdi" dedi.


    SÜPER BENGÜ
    Pop müziğin yıldız ismi Bengü, önceki akşam Kıbrıs'ta konser verdi. Konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen iki çocuk annesi sanatçı, "Sanatçılık ve annelik birlikte nasıl gidiyor?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Artık adımı 'Süper Kadın' koydum. Kararlı ve istikrarlı olunca hepsini dengeleyebiliyorum. Yoruluyorum ama çalışmak benim en büyük hedefim. Ben mutlu olunca çocuklarım da mutlu oluyor."



    SİYAHLAR İÇİNDE
    2002 Kainat Güzeli Azra Akın, önceki gün İstinye'deydi. Akın, karşılaştığı basın mensuplarının fotoğraf isteğini geri çevirmeyerek objektiflere poz verdi. "Kolay gelsin, iyi çalışmalar" demekle yetinen Azra Akın, baştan aşağıya siyah kombini ile de kışı getirdi.



        'DADI'MIZ KAÇMASIN
        Oyuncu Ümit Erdim ve eşi Seda Erdim, önceki gün bir AVM'deydi. Geçtiğimiz günlerde ikinci kez anne baba olan ünlü çift, ailenin yeni üyesi Ela ve abla olan Ses ile gazetecilere poz verdi. Ümit ile Seda Erdim, "İkinci çocuktan sonra dadı tutmak gibi düşünceniz var mı?" sorusuna şöyle yanıt verdi: "Şu an öyle bir düşüncemiz yok. Çocuklarımızla birebir ilgilenip her saniyenin keyfini sürmek istiyoruz."



        24 SAAT YETMİYOR
        Pop müziğinin güçlü sesi Merve Özbey, önceki akşam Kıbrıs'ta sahne aldı. Özbey, konser öncesinde "Evde iki tane çocuk, konserler, koşturmaca derken, bir yandan da albüm hazırlığındayız. 24 saatin yetmediği dönemlerden birindeyim" dedi.



        BABASININ OĞLU
        2016'da evlenen Kıvanç Tatlıtuğ ile stil danışmanı Başak Dizer, Nisan'da oğulları Kurt Efe'ye kavuşmuştu. İlk kez anne olmanın sevincini yaşayan Dizer'in dün yaptığı sosyal medya paylaşımı, gündem oldu. Bir süredir Bodrum'da tatil yapan ünlü çiftin 7 aylık oğlu Kurt Efe, denizle tanıştı.

        Tatil sezonunu kapatan Başak Dizer, eşi ve bebeğiyle denizde çekilen bu fotoğrafını sosyal medya hesabından "Kapanış" notuyla yayınladı. Minik bebeğin sapsarı saçları, "Babasının oğlu" yorumları yaptırdı.



            AJDA İTİRAFI
            Betül Demir, önceki akşam İstanbul'daki bir mekanda sahne aldı. Kendisini dinlemeye gelen misafirlerini keyifli bir yolculuğa çıkaran Demir, Ajda Pekkan'la ilgili şu itirafı yaptı: "Geçen gece Ajda Pekkan rüyama girdi. Beraber düet yapıyorduk. Orada bile dizlerim titriyordu. Ben Ajda Pekkan'ı galaksiler arası bir ses olarak kabul ediyorum."



            DERSİMİZ TÜRKÇE
            Ceyda Ateş, önceki akşam "Son Dilek" filminin gösteriminde samimi açıklamalarda bulundu. Uzun süredir eşi Buğra Toplusoy ve kızları Talia ile ABD'de yaşayan güzel oyuncu, "Amerika'da okula gidiyor kızım. O yüzden Türkiye'ye temelli dönme durumumuz yok" dedi.

            Kızına Türk kültürünü de aşıladığını anlatan Ceyda Ateş, ekledi: "Kızım, mutlaka Türkçe'yi çok güzel öğrenecek. Okulda İngilizce eğitim alsa da biz onunla Türkçe konuşuyoruz." (Doğan SAVAŞ)



            'HAV'ALI PAYLAŞIM
            ATV'nin fenomen dizisi 'Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, bu kez ters köşe yaptı. Her zaman ciddi halleriyle görmeye alışık olduğumuz başarılı oyuncunun 'Toy Poddle' cinsi köpeğiyle verdiği poz, yüzleri gülümsetti. Burak Özçivit'in bu karesine takipçilerinden "Her haliyle karizma" yorumu yağdı.



                EVLİLİK ZOR!
                Önceki akşam Ulus'taki bir mekanda sahneye çıkan Tuğba Özerk, yakın zamanda biten evliliğiyle ilgili itirafta bulundu. 2,5 yıllık evliliğini geçtiğimiz ay anlaşmalı olarak bitiren, Özerk şöyle dedi: "İşimi çok seviyorum. Daha mutlu olduğum bir yer yok. Artık evlenmeyeceğim. Bizim meslekte hanımefendilerin evli kalmaları pek olmuyor galiba, daha zor diye düşünüyorum." (Doğan SAVAŞ)



                EFSANE GERİ DÖNÜYOR
                İlk kez 7 Şubat 2019'da perde açan ve pek çok kez kapalı gişe oynayan Alice Müzikali, verdiği kısa aranın ardından geri dönüyor. Biletleri satışa çıktıktan kısa bir süre sonra tükenen Alice Müzikali, 22 Kasım'da 74'üncü kez sahnelenecek. Serenay Sarıkaya'nın "Alice" olarak seyirci karşısına çıktığı müzikalde, Ezgi Mola Kraliçe, Enis Arıkan Tavşan, Şükrü Özyıldız Şapkacı, İbrahim Selim Kral, Merve Dizdar ise Kedi rolü ile başrolleri paylaşıyor.



                HADİSE WAR
                Eylül'de beş aylık eşi Mehmet Dinçerler'den boşanan Hadise, eski günlerine döndü. Önceki akşam Ankara'da 10 bin kişiye seslenen ünlü popçu, derin yırtmaçlı iddialı kostümü ve dans şovlarıyla yürek hoplattı. Konserlerinde özgürlüğünü kısıtladığı için boşandığı eşine gönderme yaptığı alışkanlık haline getiren Hadise, önceki akşam da "Sahnemi, şarkılarımı, şovumu, dansımı, kendimi sahnede ifade ediş şeklimi; ben böyleyim" sözleriyle yine Dinçerler'e taşını attı.

                YENİDEN AŞIK MI?
                Hadise'nin "Müzik tekrar aşık eder, değil mi?" sözleri ise "Hayatında yeni biri mi var?" sorusunu akıllara getirdi.

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                Haberler Saklambaç Sibel Can birçok ünlünün unuttuğu Darülaceze'yi ziyaret etti | Saklambaç haberleri
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