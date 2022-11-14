Sibel Can birçok ünlünün unuttuğu Darülaceze'yi ziyaret etti | Saklambaç haberleri

Ünlü sanatçı Sibel Can, önceki gün Darülaceze Başkanlığı'nı ziyaret etti. Sibel Can'ı 1968 Türkiye Güzeli Darülaceze sakini Sevgi Can Danlı, Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci ve tüm kurum çalışanları ellerinde çiçeklerle kapıda karşıladı.
ALKIŞLI KARŞILAMA
Darülaceze sakinleriyle vakit geçiren ve onlarla tek tek ilgilenen ünlü sanatçı her gittiği odada alkışlarla karşılandı. Ziyareti sırasında duygusal anlar yaşayan Sibel Can, "Tüm hayat koşuşturmacası içinde bugün burada olmak bana ayrı bir huzur verdi" dedi.
SÜPER BENGÜ
Pop müziğin yıldız ismi Bengü, önceki akşam Kıbrıs'ta konser verdi. Konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen iki çocuk annesi sanatçı, "Sanatçılık ve annelik birlikte nasıl gidiyor?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Artık adımı 'Süper Kadın' koydum. Kararlı ve istikrarlı olunca hepsini dengeleyebiliyorum. Yoruluyorum ama çalışmak benim en büyük hedefim. Ben mutlu olunca çocuklarım da mutlu oluyor."