Hadise'nin hayatında biri mi var? Roma tatiline çıkan ünlü popçudan merak uyandıran detay

En çok dikkat çeken ise boynundaki kolyesi oldu. Anahtar bir kolye takan güzel şarkıcı Roma'daki fotoğraflarının hiçbirinde bu kolyeyi çıkarmadı.
En çok dikkat çeken ise boynundaki kolyesi oldu. Anahtar bir kolye takan güzel şarkıcı Roma'daki fotoğraflarının hiçbirinde bu kolyeyi çıkarmadı.
Paylaşımlarında sık sık kolyeyi ön plana çıkaran ünlü şarkıcı için, "Kalbinin kapısını kapatıp, anahtarı boynuna asmış", ya da "Hayatında biri mi var?" yorumları yapıldı.
Anahtar kolyeler açılma ve kapanmayı betimler.