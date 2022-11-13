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    Hadise'nin hayatında biri mi var? Roma tatiline çıkan ünlü popçudan merak uyandıran detay

    Boşanmanın ardından kendini yenilemeye kararlı olan Hadise, Roma tatiline çıktı. Sosyal medyadan peş peşe paylaşımlar yapan popçunun “Anahtar Kolye” takması da oldukça dikkat çekti.

    Kolye ’Hadise’si

    Geçtiğimiz günlerde 40 Milyon TL'ye yalı dairesi alan Hadise İtalya'nın en gözde yerlerinden Roma'da kendini attı.



    "Hadise Roma'da" yazarak takipçilerinin beğenisine sunduğu kareleri çok beğenildi.



    En çok dikkat çeken ise boynundaki kolyesi oldu. Anahtar bir kolye takan güzel şarkıcı Roma'daki fotoğraflarının hiçbirinde bu kolyeyi çıkarmadı.



        Paylaşımlarında sık sık kolyeyi ön plana çıkaran ünlü şarkıcı için, "Kalbinin kapısını kapatıp, anahtarı boynuna asmış", ya da "Hayatında biri mi var?" yorumları yapıldı.



        Anahtar kolyeler açılma ve kapanmayı betimler.



        Sırların ve gizemlerin ortaya çıkışı dışında; özgürlük, merak ve yeni yollar gibi anlamları da destekler.

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        Haberler Saklambaç Hadise'nin hayatında biri mi var? Roma tatiline çıkan ünlü popçudan merak uyandıran detay
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