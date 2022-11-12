Hande Erçel, Kerem Bürsin sorularına sok noktayı koydu: Çok ciddiye almamak gerek





SON NOKTAYI KOYDU!

Güzel oyuncu, gazetecilerin "Beraber görüldüğünüz söyleniyor" şeklindeki ısrarları karşısında ise "Çok ciddiye almamak gerek" diyerek dedikodulara son noktayı koydu. Hande Erçel, eniştesi Caner Yıldırım'ın Kerem Bürsin'i; Bürsin'in yakın dostu Yasemin Özilhan'ın kendisini sosyal medyada takipten çıkmasıyla ilgili sorular karşısında ise sessiz kalmayı tercih etti.