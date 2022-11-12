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    Hande Erçel, Kerem Bürsin sorularına sok noktayı koydu: Çok ciddiye almamak gerek

    Hande Erçel’e önceki gün Kerem Bürsin’le tekrar barıştığına dair çıkan dedikodular soruldu. “Çok ciddiye almamak gerek” diyerek aşkı yalanlayan güzel oyuncu, ekledi: “Hayatımda kimse yok!”

    AYDIN HAMZA
    Kerem’i ciddiye almadı!

    Uzun süredir yeni projesi merak edilen Hande Erçel, dün Bebek'teki bir yapım şirketi çıkışı görüntülendi. Tarzıyla dikkat çeken oyuncu, "Ailemle vakit geçiriyorum, onlarla geçiremediğimiz zamanın acısını çıkartıyorum ama Çalışmayı özledim açıkçası" dedi. Kerem Bürsin'le ilişkilerine tekrardan şans verdiği iddialarına da yanıt veren Erçel, "Hayatımda kimse yok. Olsa söylerim biliyorsunuz" diyerek yakışıklı oyuncuyla barışmayı yalanladı.



    SON NOKTAYI KOYDU!
    Güzel oyuncu, gazetecilerin "Beraber görüldüğünüz söyleniyor" şeklindeki ısrarları karşısında ise "Çok ciddiye almamak gerek" diyerek dedikodulara son noktayı koydu. Hande Erçel, eniştesi Caner Yıldırım'ın Kerem Bürsin'i; Bürsin'in yakın dostu Yasemin Özilhan'ın kendisini sosyal medyada takipten çıkmasıyla ilgili sorular karşısında ise sessiz kalmayı tercih etti.



    3.5 MİLYON TL'YE AYAĞINI YERDEN KESTİ
    Bir süredir ünlü bir jeep markasıyla iş birliği yapan ve bu sayede lüks aracını bedava kullanan Hande Erçel, ortaklık bitince kesenin ağzını açtı. Güzel oyuncu, dün 3.5 milyon TL'ye aldığı yeni oyuncağıyla ilk kez objektiflere takıldı.

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