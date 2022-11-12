



'BENİM İÇİN YERİ AYRI'

Dizinin başrol oyuncularından Alina Boz da 'En İyi Yabancı Kadın Oyuncu' ödülünü kucakladı. Boz, aldığı ödülle ilgili şunları söyledi: "Mahur karakteri ve Maraşlı projesi üstünden ne kadar zaman geçerse geçsin benim için hep çok kıymetli bir yerde kalacak. Başta dizimiz Maraşlı'yı ve beni bu ödüle layık gören Latin Amerika'daki bütün seyircilerimize çok teşekkür ederim."