ATV ekranında yayınlanan Maraşlı dizisi, 13 Temmuz 2021'de final yapmasına rağmen yurt dışında başarılar elde etmeyi sürdürüyor. Türkiye'nin yanı sıra dünya çapında aralarında ABD ve İspanya'nın da olduğu yaklaşık 35 ülkede gösterilen dizi, Latin Amerika'da iki ödüle birden layık görüldü. Yapımını TIMS&B Productions, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Maraşlı', Produ Ödülleri'nde 'En İyi Yabancı Dizi' kategorisinde ödülünün sahibi oldu.
'BENİM İÇİN YERİ AYRI'
Dizinin başrol oyuncularından Alina Boz da 'En İyi Yabancı Kadın Oyuncu' ödülünü kucakladı. Boz, aldığı ödülle ilgili şunları söyledi: "Mahur karakteri ve Maraşlı projesi üstünden ne kadar zaman geçerse geçsin benim için hep çok kıymetli bir yerde kalacak. Başta dizimiz Maraşlı'yı ve beni bu ödüle layık gören Latin Amerika'daki bütün seyircilerimize çok teşekkür ederim."
Maraşlı dizisi, 2021'de ekrana gelmesine rağmen başarılarını yurt dışında sürdürmeye devam ediyor.