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    Nilperi Şahinkaya kendisine küfrettiğini iddia ettiği Burak Deniz ile ilgili konuştu

    Nilperi Şahinkaya, dava açtığı Burak Deniz için “Bir özür dilemeye ikna olmamak için çok sebebim var ancak açıklayamam” dedi. İşte sizler için derlediğimiz 11 Kasım tarihli TAKVİM gazetesi Saklambaç haberleri...

    ‘Özür dilemek yetmez’

    Nilperi Şahinkaya, önceki akşam sevgilisi Emre Yusufi'nin de eseri bulunan bir sergiye katıldı. Sevgilisiyle gurur duyduğunu söyleyen Şahinkaya, kendisine küfrettiğini iddia ettiği meslektaşı Burak Deniz'e açtığı davayla ilgili de şunları söyledi:



    SIR SEBEPLER!
    "Herkes geri adım atmadığımızı soruyor ama bu, özürle kapanacak bir konu değil. Kimsenin barışma için vesile olmasına gerek yok. Kişisel bir çok sorun var. Bir özür dilemeye ikna olmamak için çok sebebim var ancak açıklayamam."     Doğan SAVAŞ



    GÜZEL KADRO
    Efsane sanatçı Murat Göğebakan'ın yaşam öyküsünü anlatacak olan sinema filmi 'Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı', dün sete çıktı. Murat Göğebakan'ı Burak Sevinç'in canlandıracağının açıklanmasının ardından, Sevinç'e eşlik edecek rol arkadaşı da belli oldu. Tuvana Türkay, filmde Selma karakteri ile seyirci karşısına çıkacak.



        KESİP ATTI!
        Uzun süredir aşk yaşadığı Mert Aydın'la geçtiğimiz ay dünyaevine giren Merve Boluğur yaptığı hareketle şaşırttı. Ailesiyle yemek yediği anları sosyal medyadan paylaşan güzel oyuncunun, eşi Mert Aydın'ı fotoğraftan kesip atması aralarının bozuk olduğu dedikodularını da beraberinde getirdi!



        MÜZİKAL HEYECANI
        Pınar Altuğ, Etiler'de görüntülendi. Bir çocuk müzikalinde oynayacağını açıklayan oyuncu, "Şu an dans provaları ve şan dersleri alıyorum" dedi.
        Aydın HAMZA



        OYUNCAK SEÇİMİ
        Azra Akın, oğlu Demir ile Etiler'de görüntülendi. Bir oyuncak mağazasında gezen anne-oğul, oldukça keyifliydi. Gazetecileri fark eden Azra Akın, oğlunun fotoğraflarının çekilmemesini rica etti. Aydın HAMZA



            DOST KAZIĞI!
            Son dönemde Demet Özdemir'in tarzındaki büyük değişimin sırrı çözüldü. Oğuzhan Koç'la düğününde giydiği gelinlik ve son dönemdeki daha birçok kıyafetiyle çok eleştirilen güzel oyuncu, 'alaturka' bulunan tarzından kendisi de rahatsız olmaya başladı. Demet Özdemir, bunun üzerine de son projesine başlamadan hemen önce aynı zamanda yakın dostu da olan Rutkay Öziş ile çalışmama kararı aldı. Öziş ile arkadaşlığını da bitiren Demet Özdemir, Aslı Parlak ile çalışmaya karar verdi ve bu iş birliği sonrası güzel oyuncunun tarzı çok beğenildi. Özdemir'in Rutkay Öziş'le yol ayrımının ardından birçok da dedikodu yayıldı. Magazin kulislerinde konuşulanlara göre, Öziş, çekimlerde kullanmak üzere dünyaca ünlü markalardan ödünç aldığı parçalara ne fatura kesti ne de binlerce TL'lik ürünleri geri iade etti. Bu yüzden de Demet Özdemir, birçok kez zor durumda kaldı. Öziş'in bu tavrı da bardağı taşıran son damla oldu ve güzel oyuncu, stil danışmanıyla tüm bağını kopardı.



            GENÇLERE TAŞ ÇIKARDI!
            Soğukların iyiden iyiye kendisini hissettirmesine rağmen ünlü isimlerin mayolu ve bikinili fotoğraf paylaşma modasına 50 yaşındaki Defne Samyeli de uydu. Samyel'nin bikinisin üstüne giydiği kırmızı transparanıyla verdiği bu pozlara dakikalar içinde binlerce beğeni yağdı.



            HEYKEL GİBİ!
            Mademe Tussauds İstanbul'da sergilenmek üzere balmumu figür hazırlığı devam eden Tuba Büyüküstün, Londra'da yapım aşamasındaki figürünü yerinde gördü. Figür yapımının son aşamasında gerekli olan saç, göz, ten rengi gibi ölçümlemeleri de yeniden alınan Büyüküstün, çalışmayı sabırsızlıkla beklediğini dile getirdi.



                'YALAMA OLDUM'
                Hülya Avşar, önceki sabah Yeniköy'de görüntülendi. Haftanın belirli günlerinde Tarabya - Bebek arası yürüyüş yapan Avşar, "Artık konuşmaktan yalama oldum, bir süre konuşmama kararı aldım. Zaten yaptığım işleri herkes görüyor, benim anlatmama gerek yok" diyerek hızlıca oradan uzaklaştı. Aydın HAMZA



                MOLA VERMEDİ
                Oyuncu Ezgi Mola, önceki akşam sevgilisi Mustafa Aksakallı ile Nişantaşı'nda görüntülendi. Saçı, makyajı ve sade giyim tarzıyla göz dolduran Mola, uzun süre telefonla konuşarak yürürken Aksakallı, gazetecilere selam vermekle yetindi.



                KOMEDİYE GELİN
                Bugün vizyona giren Müstakbel Damat filminin galası, önceki akşam İstanbul'daki bir mekanda yapıldı. Galaya eşi İsmail Demirci ile katılan başrol oyuncularından Hande Soral, "Umuyorum ki gerçek bir aile komedisi izlemek isteyen seyirciler sinema salonları doldurur" dedi. Doğan SAVAŞ



                    DOĞAL ECE!
                    Oyuncu Ece Uslu, uzun bir aradan sonra önceki gün Nişantaşı'nda ortaya çıktı. Makyajsız haliyle dikkat çeken oyuncu, "Bu halimi daha çok seviyorum. Böyle daha çok mutluyum" dedi. Uslu, gelen projeleri değerlendirdiğini de sözlerine ekledi.

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                    Haberler Saklambaç Nilperi Şahinkaya kendisine küfrettiğini iddia ettiği Burak Deniz ile ilgili konuştu
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