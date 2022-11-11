Nilperi Şahinkaya kendisine küfrettiğini iddia ettiği Burak Deniz ile ilgili konuştu





DOST KAZIĞI!

Son dönemde Demet Özdemir'in tarzındaki büyük değişimin sırrı çözüldü. Oğuzhan Koç'la düğününde giydiği gelinlik ve son dönemdeki daha birçok kıyafetiyle çok eleştirilen güzel oyuncu, 'alaturka' bulunan tarzından kendisi de rahatsız olmaya başladı. Demet Özdemir, bunun üzerine de son projesine başlamadan hemen önce aynı zamanda yakın dostu da olan Rutkay Öziş ile çalışmama kararı aldı. Öziş ile arkadaşlığını da bitiren Demet Özdemir, Aslı Parlak ile çalışmaya karar verdi ve bu iş birliği sonrası güzel oyuncunun tarzı çok beğenildi. Özdemir'in Rutkay Öziş'le yol ayrımının ardından birçok da dedikodu yayıldı. Magazin kulislerinde konuşulanlara göre, Öziş, çekimlerde kullanmak üzere dünyaca ünlü markalardan ödünç aldığı parçalara ne fatura kesti ne de binlerce TL'lik ürünleri geri iade etti. Bu yüzden de Demet Özdemir, birçok kez zor durumda kaldı. Öziş'in bu tavrı da bardağı taşıran son damla oldu ve güzel oyuncu, stil danışmanıyla tüm bağını kopardı.