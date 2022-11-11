Nilperi Şahinkaya kendisine küfrettiğini iddia ettiği Burak Deniz ile ilgili konuştu

Nilperi Şahinkaya, önceki akşam sevgilisi Emre Yusufi'nin de eseri bulunan bir sergiye katıldı. Sevgilisiyle gurur duyduğunu söyleyen Şahinkaya, kendisine küfrettiğini iddia ettiği meslektaşı Burak Deniz'e açtığı davayla ilgili de şunları söyledi:
SIR SEBEPLER!
"Herkes geri adım atmadığımızı soruyor ama bu, özürle kapanacak bir konu değil. Kimsenin barışma için vesile olmasına gerek yok. Kişisel bir çok sorun var. Bir özür dilemeye ikna olmamak için çok sebebim var ancak açıklayamam." Doğan SAVAŞ
GÜZEL KADRO
Efsane sanatçı Murat Göğebakan'ın yaşam öyküsünü anlatacak olan sinema filmi 'Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı', dün sete çıktı. Murat Göğebakan'ı Burak Sevinç'in canlandıracağının açıklanmasının ardından, Sevinç'e eşlik edecek rol arkadaşı da belli oldu. Tuvana Türkay, filmde Selma karakteri ile seyirci karşısına çıkacak.