ATV'nin yakında başlayacak ve sezonun en iddialı yapımı olacak Bozdağ Film imzalı "Ateş Kuşları" dizisinin ilk tanıtımı nefesleri kesti. Yayınlandıktan kısa süre sonra sosyal medyada büyük yankı uyandıran Ateş Kuşları, kısa sürede binlerce yorum ve yoğun övgü aldı. Ateş Kuşları'nın ilk tanıtımında yer alan sahnelerde, dramatik dünyaları ve sokak çocuklarının çöplükte buldukları bebeği sahiplenerek "Ali bu bebek bizim olsun mu? Sen babası ol, ben annesi" sözleri sosyal medyaya damga vurdu. Bu sözler, sosyal medya kullanıcıları tarafından defalarca paylaşıldı.
EŞSİZ VE FARKLI HİKAYE
Kendilerine "Köksüzler" diyen; en büyüğü 13, en küçüğü 6 yaşında, biri kız, biri otistik, beş sokak çocuğunun, çöplükte 40 günlük bir bebek bulmalarıyla başlayan ve "Ateş Kuşları"na dönüşmelerini anlatan dizinin başrollerini İlayda Alişan, Hande Soral ve Görkem Sevindik üstleniyor
ATV'DEN 5'TE 5
ATV, 9 Kasım'da yayınladığı dizi ve programlarıyla yayınlanan 100 yapım listesinde Tüm Kişiler kategorisinin ilk 5'ine yerleşti. Kantar Medya'dan alınan verilere göre; yeni bölümüyle ekrana gelen Kuruluş Osman, Tüm Kişiler, AB Sosyal Statü ve 20+ABC1'de en yüksek izlenme payı ve oranlarını alarak tüm kategorilerde birinci oldu. Esra Erol'da programı Tüm Kişiler'de ikinci, Kuruluş Osman Özet'i Tüm Kişiler'de üçüncü, Müge Anlı ile Tatlı Sert Programı Tüm Kişiler'de dördüncü, AB Sosyal Statü ve 20+ABC1'de ikinci olurken, atv Ana Haber Bülteni ise beşinci olarak atv programlarını Tüm Kişiler kategorisinin ilk beşine taşıdı.
- Saklambaç
- 11.11.2022 Gazete
ATV'nin yeni dizisi “Ateş Kuşları”nın ilk tanıtımı izleyici ile buluştu
ATV'nin eşsiz ve farklı hikayesiyle, muhteşem oyuncu kadrosuyla merakla beklenen yeni dizisi “Ateş Kuşları”nın ilk tanıtımı izleyici ile buluştu...
ATV'nin yakında başlayacak ve sezonun en iddialı yapımı olacak Bozdağ Film imzalı "Ateş Kuşları" dizisinin ilk tanıtımı nefesleri kesti. Yayınlandıktan kısa süre sonra sosyal medyada büyük yankı uyandıran Ateş Kuşları, kısa sürede binlerce yorum ve yoğun övgü aldı. Ateş Kuşları'nın ilk tanıtımında yer alan sahnelerde, dramatik dünyaları ve sokak çocuklarının çöplükte buldukları bebeği sahiplenerek "Ali bu bebek bizim olsun mu? Sen babası ol, ben annesi" sözleri sosyal medyaya damga vurdu. Bu sözler, sosyal medya kullanıcıları tarafından defalarca paylaşıldı.