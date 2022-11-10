Yerli Gates! İşte Burcu Esmersoy’un evlenme hazırlığında olduğu Nazım Akmandil’in iş hayatına giriş öyküsü...

Kariyeri, tarzı ve güzelliğiyle çok beğenilen Burcu Esmersoy'un evlilik planları yaptığı Nazım Akmandil'in kimliği, sürekli merak ediliyordu. Türkiye'de mobil oyun sektörünün öne çıkan şirketlerinden birinin kurucu ortağı olan genç iş insanının, bugünlere gelmesinde Acun Ilıcalı'nın payının büyük olduğu söyleniyor.
Akmandil, bir dönem Burcu Esmersoy'un da sunuculuk yaptığı TV8'in sahibi Acun Ilıcalı'nın kuzeni İlker Ilıcalı'yla çok samimi arkadaştı. O dönem tıp fakültesinde okuyan İlker Ilıcalı, iş hayatına yeni yeni atılmaya çalışan ve sermayesi bulunmayan Nazım Akmandil'le ortak bir firma açtı. Yazılımcı Akmandil, ortaya para koymamasına rağmen video oyun geliştirici firmaya ortak oldu. Giderek büyüyen firma, 2019'da 220 milyon TL kar elde etti. Firmanın şimdiki değerinin de dünyada adını duyurmasının ardından milyonlarca dolara ulaştığı biliniyor.
Nazım Akmandil'in bu öyküsü de akıllara Microsoft'u arkadaşıyla bir garajda kuran Bill Gates'i getirdi...